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"Гидов мы не обвиняем": выжившие после восхождения на Эльбрус рассказали о походе

"Гидов мы не обвиняем": выжившие после восхождения на Эльбрус рассказали о походе (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2021 09:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: альпинисты   видео   восхождение   горы   туристы   эльбрус   
4084
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Горы ошибок не прощают - эту истину знают, наверное, все альпинисты. В недавней трагедии на Эльбрусе погибло пятеро туристов, многие из них были новичками, не подготовленными к восхождению на пятитысячник. О том, кто виноват в этой трагедии, позже расскажут следователи, занимающиеся этим делом, но среди туристов, спасшихся в ту ночь есть те, кто считает, что виновато стечение обстоятельств.

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Метки: альпинисты   видео   восхождение   горы   туристы   эльбрус   
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26  комментариев
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4k
Andrey Abramov Час назад
Они мне рыбаков на льдинах чем то напоминают, в таких случаях нужно конфисковывать снарягу и разбивать стоимость спасательной операции на всех выживших.
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12k
Великий Кормчий 8 минут назад
В любом походе должна быть лёгкая нотка здорового пофигизма и безбашенности.
Но это касается стандартных маршрутов.
Здесь же, полная несостоятельность тех, кого в сми назвали гидами и тех жертв инстаграма, которые возомнили себя альпинистами.
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−19
dacent Полчаса назад
А этот (полу)проводник видимо бывший фрезеровщик?
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12k
net Час назад
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3k
RomaXz 2 часа назад
Хорошо, что не раньше это ударило. Подруга с восхождения вернулась неделю назад.
Горы опасны и непредсказуемы. Гиды тут не при чём, такие восхождения - всегда огромный риск.
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20k
Matrosskin 2 часа назад
Так пардон - полезли толком не подготовленные. Чего они ожидали ? Несколько крутых селфи и видео для Инсты ? Ну эту цель они выполнили, факт.
Могу сказать, что вот счас таких самонадеянных везде полно. А чего - видюшки посмотрел, к оргам подошёл - те конечно денежку взяли. Всё, крассафчик, можно в путь. Я вот веломарафоны езжу. Там обычно дистанции разные, взять один из наших уже "классических". Основная дистанция - 90 км, набор высоты больше 1000 метров, это тропинки по лесу, лесные дороги, кое-где грунтовки. Ничего сильно экстремального, но всё же надо немного опыта иметь, а главное - физика, ибо это вкручивать от 3 часов (время лидеров - МС и КМСов по велоспорту), обычный велосипедист средней подготовки - 4-6 часов это едет. И есть дистанции "лайт" - 60. 40 и вроде даже 20 было. Для начинающих. Но нет, дофига народу прётся именно в основную, типа - "чё я, не велосипедист что ли, да я ещё в школе на "Орлёнке" катал часами". Ну и через 20-30 км их встречаешь - убитые по самое небалуйся. Так это у нас трасса лояльная - везде можно сойти, срезать, отдохнуть, есть пункты питания, населённые пункты, в общем - в лесу сидеть не останешься. А тут - горы. Неужели не понимают ?
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29k
ACU900 2 часа назад
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну молодежь ладно не ожидала а взрослые то ....куча примеров от распиаренной группы Дятлова до трагедии 30 маршрута когда из 53 человек, входивших в состав 93-й группы, погиб 21.
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2k
Димон 2 часа назад
Какой нафиг следственный комитет, больница, спасательные операции мчс? хотели экстрима, тогда уж до конца экстремалили бы, а так это шляпа, лохов кучка, а не альпинисты.
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8k
Андрей Ма-С 2 часа назад
я наверное самый х..евый человек в мире но глядя на этих дураков мне не жалко ни тех кто выжил ни тех кто погиб...
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220
Вадим Курбатов Андрей Ма-С 56 минут назад
Совершенно тоже самое хотел написать после прочтения. Совершенно никакого сожаления. Только другим гемороя прибавляют.
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