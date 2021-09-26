"Гидов мы не обвиняем": выжившие после восхождения на Эльбрус рассказали о походе

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Горы ошибок не прощают - эту истину знают, наверное, все альпинисты. В недавней трагедии на Эльбрусе погибло пятеро туристов, многие из них были новичками, не подготовленными к восхождению на пятитысячник. О том, кто виноват в этой трагедии, позже расскажут следователи, занимающиеся этим делом, но среди туристов, спасшихся в ту ночь есть те, кто считает, что виновато стечение обстоятельств.
23 сентября для группы туристов, совершавших восхождение на Эльбрус, стало днем, разделившим жизнь на "до" и "после". 16 начинающих альпинистов решились на покорение пятитысячника под руководством четырех гидов. Из похода вернулись не все. О том, как это было, мы подробно рассказывали в предыдущем посте, а сейчас - свидетельства выживших. Напомним, из 16 туристов пятеро погибли.
А турист Дмитрий Долгов рассказывает, что на Эльбрусе есть и другие погибшие - при спуске вниз группа видела альпиниста-одиночку, который лежал один и, видимо, был мертв.
Долгов уверен, что больше с новичками в горы не пойдет. "Только с проверенными людьми, кто реально занимается спортом. У меня планы на север, но надо набирать команду физически подготовленных людей. Потому что пойдя с людьми, которые слабоваты, ты и сам можешь погибнуть, и его не вытянуть. Ситуация была очень ужасная: высота, низкое давление, отсутствие кислорода, сложные погодные условия, обильный снег, сильный ветер. Тут не то что продышаться, ты не видишь, куда идти. Тут все могли потеряться и замерзнуть. За полгода себя надо готовить, три раза в неделю бегать двадцатку, с десятки начинать", - пояснил турист.
Альпинистка Анна Солоненко, которая уже второй раз пользуется услугами организаторов восхождения, обвинять гидов в трагедии не стала. Женщина уверена, что виной всему стечение обстоятельств, а действия гидов были абсолютно адекватными. "Все рекомендации, которые они нам давали, мы выполняли, чтобы разогреться. Делать круговые движения руками, перетаптываться с места на место. И потом адекватное тоже решение было, чтобы мы всё-таки пошли, двигались в сторону, где есть связь. В пути мы бы разогрелись, и это было очень правильно", —рассказывает Анна. Во всем виновато все то же стечение обстоятельств - уверена Анна. «"ы мониторили с мужем заранее погоду, обсуждали этот вопрос с гидом вместе с мужем. И там было метеорологическое окошко. Мы, собственно говоря, его и ждали. Все были предупреждены. И мы бы успели уложиться. Но на Эльбрусе резко изменчивая погода, поэтому на спуске нас накрыло облако, сильный ветер. Участники занервничали. И у нас произошел срыв на спуске. Это усугубило нашу потерю там»"0 рассказывает она.
В настоящее время в больницах Нальчика остаются 11 туристов, двое из них находятся в реанимационном отделении. У всех - обморожения разной степени тяжести, есть пострадавшие с переломами и другими травмами. Следственный комитет разбирается в ситуации, произошедшей при восхождении группы людей на Эльбрус.
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Метки: альпинисты видео восхождение горы туристы эльбрус
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Но это касается стандартных маршрутов.
Здесь же, полная несостоятельность тех, кого в сми назвали гидами и тех жертв инстаграма, которые возомнили себя альпинистами.
Горы опасны и непредсказуемы. Гиды тут не при чём, такие восхождения - всегда огромный риск.
Потому что получают удовольствие от происходящего.
Не, можно, конечно, всю жизнь заниматься макраме и собираннием марок.
Те и другие все равно никогда не поймут друг друга
Могу сказать, что вот счас таких самонадеянных везде полно. А чего - видюшки посмотрел, к оргам подошёл - те конечно денежку взяли. Всё, крассафчик, можно в путь. Я вот веломарафоны езжу. Там обычно дистанции разные, взять один из наших уже "классических". Основная дистанция - 90 км, набор высоты больше 1000 метров, это тропинки по лесу, лесные дороги, кое-где грунтовки. Ничего сильно экстремального, но всё же надо немного опыта иметь, а главное - физика, ибо это вкручивать от 3 часов (время лидеров - МС и КМСов по велоспорту), обычный велосипедист средней подготовки - 4-6 часов это едет. И есть дистанции "лайт" - 60. 40 и вроде даже 20 было. Для начинающих. Но нет, дофига народу прётся именно в основную, типа - "чё я, не велосипедист что ли, да я ещё в школе на "Орлёнке" катал часами". Ну и через 20-30 км их встречаешь - убитые по самое небалуйся. Так это у нас трасса лояльная - везде можно сойти, срезать, отдохнуть, есть пункты питания, населённые пункты, в общем - в лесу сидеть не останешься. А тут - горы. Неужели не понимают ?
А про маршрут #30 (мечтаю по нему пройти) читал и волосы дыбом. Мало того, что толпа "отдыхающих", так ещё и несколько натуральных мразей попалось. Не понимаю, почему гиды всех не развернули.... а вспомнил, там и гиды были, как с картинки выше "я профи, три раза уже проходил по трассе".
Вариант трассы был новым после трагедии его закрыли.
А погнало их наверх расхожее заблуждение, что они круче чем другие и чего то там покоряют.
Просто человек тупая горделивая скотина, вот отсюда все проблемы