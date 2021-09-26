"Гидов мы не обвиняем": выжившие после восхождения на Эльбрус рассказали о походе

Долгов уверен, что больше с новичками в горы не пойдет. "Только с проверенными людьми, кто реально занимается спортом. У меня планы на север, но надо набирать команду физически подготовленных людей. Потому что пойдя с людьми, которые слабоваты, ты и сам можешь погибнуть, и его не вытянуть. Ситуация была очень ужасная: высота, низкое давление, отсутствие кислорода, сложные погодные условия, обильный снег, сильный ветер. Тут не то что продышаться, ты не видишь, куда идти. Тут все могли потеряться и замерзнуть. За полгода себя надо готовить, три раза в неделю бегать двадцатку, с десятки начинать", - пояснил турист.