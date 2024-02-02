"ОАЭ, гудбай!" Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в Арабские Эмираты

Причиной запрета назвали «разжигание межнациональной розни».

Выступая на корпоративе в Эмиратах, Верка не удержалась и начала оскорблять русских. Все бы ничего, но в Эмиратах запрещено транслировать политические лозунги во время такого рода мероприятий. Русофобия не является исключением.

Сам артист заявил, что официальная причина не указана ни в одном документе. Данилко уверен, что здесь не обошлось без влияния российских властей.

Это не делается по желанию властей Эмиратов — это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично над ними смеемся. А тем временем песни Сердючки до сих пор звучат на новогодних вечеринках по всей России.

, — прокомментировал Данилко.