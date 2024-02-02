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"ОАЭ, гудбай!" Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в Арабские Эмираты

"ОАЭ, гудбай!" Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в Арабские Эмираты

Автор:
02 февраля 2024 23:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   Андрей Данилко   Верка Сердючка   ОАЭ   запрет   персона нон грата   релоканты   
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Украинскому артисту Андрею Данилко, прославившемуся благодаря сценическому образу Верки Сердючки, пожизненно запретили въезд в ОАЭ. Сообщается, что такое решение власти Эмиратов приняли после выступления артиста в Дубае в 2022 году.

Причиной запрета назвали «разжигание межнациональной розни».

Выступая на корпоративе в Эмиратах, Верка не удержалась и начала оскорблять русских. Все бы ничего, но в Эмиратах запрещено транслировать политические лозунги во время такого рода мероприятий. Русофобия не является исключением.

Сам артист заявил, что официальная причина не указана ни в одном документе. Данилко уверен, что здесь не обошлось без влияния российских властей.

Это не делается по желанию властей Эмиратов — это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично над ними смеемся. А тем временем песни Сердючки до сих пор звучат на новогодних вечеринках по всей России.

, — прокомментировал Данилко.

Власти ОАЭ считают, что территория страны должна быть аполитичной и не хотят допускать межнациональной розни, чтобы резидентам и местным жителям было комфортно в стране, объяснил NEWS.ru данное решение адвокат Сергей Жорин:

Эмираты дают однозначный сигнал: если хотите конфликтовать, воевать друг с другом, предъявлять претензии, пожалуйста, делайте это снаружи.

Пользователи сети напомнили Данилко о том, что он и в России сейчас никому не интересен, особенно после выходки на «Евровидении-2006» с песней «Раша, гудбай», так что судьба Сердючки вряд ли будет заботой российских дипломатов:

"Пусть поет в переходах",

"Слишком высокого мнения о себе. У российских властей других проблем нет, только как давать ЦУ властям ОАЭ. Что за бред?

"Кому ты сдался, идиот?"

Данилко-Сердючка - не первый артист, дисквалифицированный в ОАЭ за политическую пропаганду.

Одновременно с ним под каток эмиратского правосудия попали иногент Максим Галкин* и иногент Алишер Моргенштерн*. Правда, Галкин отделался солидным штрафом в 100 тыс. дирхам (примерно 2,5 млн руб.), а вот Моргенштерн тоже получил запрет на въезд в ОАЭ — как и Сердючка.

Но если Галкин не прокомментировал свой штраф, то Моргенштерн же начал извиняться перед властями ОАЭ — после отъезда из России он жил в этой стране и теперь ему нужно думать, что делать дальше.


* — признаны в РФ иноагентами

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Метки: #моргенштерн   Андрей Данилко   Верка Сердючка   ОАЭ   запрет   персона нон грата   релоканты   
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5  комментариев
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Сергей 54 минуты назад
ЭтО недопи*ор, возомнил что он интересен России? Вот прям настолько?
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241
ruslan d Полчаса назад
Ой , вот тут , просто УРА
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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