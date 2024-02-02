"ОАЭ, гудбай!" Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в Арабские Эмираты

Украинскому артисту Андрею Данилко, прославившемуся благодаря сценическому образу Верки Сердючки, пожизненно запретили въезд в ОАЭ. Сообщается, что такое решение власти Эмиратов приняли после выступления артиста в Дубае в 2022 году.
Причиной запрета назвали «разжигание межнациональной розни».
Выступая на корпоративе в Эмиратах, Верка не удержалась и начала оскорблять русских. Все бы ничего, но в Эмиратах запрещено транслировать политические лозунги во время такого рода мероприятий. Русофобия не является исключением.
Сам артист заявил, что официальная причина не указана ни в одном документе. Данилко уверен, что здесь не обошлось без влияния российских властей.
Это не делается по желанию властей Эмиратов — это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично над ними смеемся. А тем временем песни Сердючки до сих пор звучат на новогодних вечеринках по всей России.
, — прокомментировал Данилко.
Власти ОАЭ считают, что территория страны должна быть аполитичной и не хотят допускать межнациональной розни, чтобы резидентам и местным жителям было комфортно в стране, объяснил NEWS.ru данное решение адвокат Сергей Жорин:
Эмираты дают однозначный сигнал: если хотите конфликтовать, воевать друг с другом, предъявлять претензии, пожалуйста, делайте это снаружи.
Пользователи сети напомнили Данилко о том, что он и в России сейчас никому не интересен, особенно после выходки на «Евровидении-2006» с песней «Раша, гудбай», так что судьба Сердючки вряд ли будет заботой российских дипломатов:
"Пусть поет в переходах",
"Слишком высокого мнения о себе. У российских властей других проблем нет, только как давать ЦУ властям ОАЭ. Что за бред?
"Кому ты сдался, идиот?"
Данилко-Сердючка - не первый артист, дисквалифицированный в ОАЭ за политическую пропаганду.
Одновременно с ним под каток эмиратского правосудия попали иногент Максим Галкин* и иногент Алишер Моргенштерн*. Правда, Галкин отделался солидным штрафом в 100 тыс. дирхам (примерно 2,5 млн руб.), а вот Моргенштерн тоже получил запрет на въезд в ОАЭ — как и Сердючка.
Но если Галкин не прокомментировал свой штраф, то Моргенштерн же начал извиняться перед властями ОАЭ — после отъезда из России он жил в этой стране и теперь ему нужно думать, что делать дальше.
* — признаны в РФ иноагентами
Источник:
- В России приняли закон о запрете "наливаек"
- В России хотят полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для электронок
- Не только Моргенштерн* и Земфира**: появился список российских артистов, чьи песни могут запретить в 2024 году
- Крупный штраф и запрет на въезд: в Дубае "гоняют" иноагентов
- Туристу в ОАЭ грозит тюрьма за просьбу не шуметь