Работа мечты с подвохом: в Ирландии ищут смотрителей для острова

На потрясающе живописный, остров Грейт Бласкет с колонией тюленей, бесконечным видом на океан, незабываемыми пейзажами и доисторическими памятниками ищут двух работяг или семейную пару на летний сезон. Начинается он с апреля и длится по октябрь.





Когда-то там был рыбацкий поселок в 50-х годах прошлого века, но потом люди просто покинули этот остров. В настоящий момент это туристическая локация.