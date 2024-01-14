Работа мечты с подвохом: в Ирландии ищут смотрителей для острова

Устали от своей работы и от благ цивилизации? Мы нашли вам отличное предложение, которое заставить вас задуматься, а так ли уж все мрачно в вашей жизни.
На потрясающе живописный, остров Грейт Бласкет с колонией тюленей, бесконечным видом на океан, незабываемыми пейзажами и доисторическими памятниками ищут двух работяг или семейную пару на летний сезон. Начинается он с апреля и длится по октябрь.
Когда-то там был рыбацкий поселок в 50-х годах прошлого века, но потом люди просто покинули этот остров. В настоящий момент это туристическая локация.
В обязанности работников входит поддержание чистоты и порядка в 4 гостевых домиках и кофейне. Заселение и обслуживание гостей в кофейне, которая работает до 17:00.
Казалось бы, ну красота, но работодатели сразу предупреждают, что работы будет много, ведь в середине лета наплыв туристов очень большой. Так что выходных дней нет. Также проблематично обстоят дела со стиркой, для этого нужно добираться на материк, или стираться в тазиках. Ну и, естественно, до ближайшей больницы в случае чего придется добираться несколько часов.
Жить предлагают в помещении над кофейней. Питание оплачиваемое, вечером можно разжечь плиту, чтобы приготовить еду и согреться. Продукты будет доставлять работодатель ежедневно.
В самые загруженные месяцы возможно приедут помощники. Сколько за такую работу заплатят в итоге не известно.
“Это сложная позиция, и смотрители должны понимать, что они находятся на острове с очень ограниченными ресурсами”, - предупреждалось в объявлении.
Звучит как начало неплохого фильма про выживание или триллера.
Источник:
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А самое омерзительное это мыть толчки после многочисленных гостей.
Вот кто на такое подпишется????
Также проблематично обстоят дела со стиркой, для этого нужно добираться на материк, или стираться в тазиках.
Мне кажется, или тут несколько противоречивые позиции? Продукты может доставить, а стирку увезти/привезти нет?
Так же понимаю, что для сохранения туристической привлекательности, использование дизель-генератора крайне нежелательно (шум). Однако поставить несколько ветряков в сотне метров от берега не вижу проблем - в самой Ирландии скорость ветра как правило 4-5м/с (а на отстоящем острове, вероятно, и побольше, но я это не считал), так что в таких ситуациях лучшим выбором будут вертикальные ветряки (это я и так знал, что в большинстве случаев при столь слабых ветрах они предпочтительнее, а тут лишний раз убедился), я бы поставил штук 5-6 GRIF НВ5-5КВ (стоимость штуки лям руб) для достижения традиционных 5.5КВт на АКБ.
ПС - не реклама конкретной марки/модели - первый попавшийся сайт с кривой ветер/мощность в описании товара, провёл анализ по 3м ветрякам (наугад), полагаю, что опытный консультант подберёт и более дешёвую комплектацию для этих условий.
Маркетологи придумывают различные ходы, чтоб как можно дешевле сделать рекламу чего либо. Вот придумали такой вариант для рекламы этого острова. А Вы повелись и давай, ветряки, нестыковки....
Ну порнушку уже посмотрел, играть в онлайн игры не тянет... Вот и решил, что расширение границ познания мира (немедекаментозными методами) скрасит это прекрасно-скучное утро.