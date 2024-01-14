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Работа мечты с подвохом: в Ирландии ищут смотрителей для острова

Работа мечты с подвохом: в Ирландии ищут смотрителей для острова

Автор:
14 января 2024 09:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Грейт Бласкет   вакансии   ирландия   остров   работа   работа местны   
2211
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Устали от своей работы и от благ цивилизации? Мы нашли вам отличное предложение, которое заставить вас задуматься, а так ли уж все мрачно в вашей жизни.

На потрясающе живописный, остров Грейт Бласкет с колонией тюленей, бесконечным видом на океан, незабываемыми пейзажами и доисторическими памятниками ищут двух работяг или семейную пару на летний сезон. Начинается он с апреля и длится по октябрь.


Когда-то там был рыбацкий поселок в 50-х годах прошлого века, но потом люди просто покинули этот остров. В настоящий момент это туристическая локация.

В обязанности работников входит поддержание чистоты и порядка в 4 гостевых домиках и кофейне. Заселение и обслуживание гостей в кофейне, которая работает до 17:00.


Казалось бы, ну красота, но работодатели сразу предупреждают, что работы будет много, ведь в середине лета наплыв туристов очень большой. Так что выходных дней нет. Также проблематично обстоят дела со стиркой, для этого нужно добираться на материк, или стираться в тазиках. Ну и, естественно, до ближайшей больницы в случае чего придется добираться несколько часов.

Жить предлагают в помещении над кофейней. Питание оплачиваемое, вечером можно разжечь плиту, чтобы приготовить еду и согреться. Продукты будет доставлять работодатель ежедневно.


В самые загруженные месяцы возможно приедут помощники. Сколько за такую работу заплатят в итоге не известно.

“Это сложная позиция, и смотрители должны понимать, что они находятся на острове с очень ограниченными ресурсами”, - предупреждалось в объявлении.

Звучит как начало неплохого фильма про выживание или триллера.

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Метки: Грейт Бласкет   вакансии   ирландия   остров   работа   работа местны   
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10  комментариев
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5k
Crechet 59 минут назад
Если работников ищут, значит не такая уж и работа мечты.
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26k
sssss3 Полчаса назад
100% влажность и вечный ветер и ты всегда на работе, значит и прибухнуть нельзя.... даже для сугреву.
А самое омерзительное это мыть толчки после многочисленных гостей.
Вот кто на такое подпишется????
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8k
Pravednik84 56 минут назад
Питание оплачиваемое, вечером можно разжечь плиту, чтобы приготовить еду и согреться. Продукты будет доставлять работодатель ежедневно.

Также проблематично обстоят дела со стиркой, для этого нужно добираться на материк, или стираться в тазиках.

Мне кажется, или тут несколько противоречивые позиции? Продукты может доставить, а стирку увезти/привезти нет?

Так же понимаю, что для сохранения туристической привлекательности, использование дизель-генератора крайне нежелательно (шум). Однако поставить несколько ветряков в сотне метров от берега не вижу проблем - в самой Ирландии скорость ветра как правило 4-5м/с (а на отстоящем острове, вероятно, и побольше, но я это не считал), так что в таких ситуациях лучшим выбором будут вертикальные ветряки (это я и так знал, что в большинстве случаев при столь слабых ветрах они предпочтительнее, а тут лишний раз убедился), я бы поставил штук 5-6 GRIF НВ5-5КВ (стоимость штуки лям руб) для достижения традиционных 5.5КВт на АКБ.

ПС - не реклама конкретной марки/модели - первый попавшийся сайт с кривой ветер/мощность в описании товара, провёл анализ по 3м ветрякам (наугад), полагаю, что опытный консультант подберёт и более дешёвую комплектацию для этих условий.
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254
iskra Pravednik84 Полчаса назад
Скорее всего, хозяин не хочет особо вкладываться,а просто рубит бабло с того,что есть.
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56k
Опиум для народа Час назад
А что, за воротами разве не стоят толпы соискателей? )))
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37k
АнтонПолднев Час назад
Ну выживание, это громко сказано. И по поводу отсутствия ресурсов. Работодатель доставляет продукты ежедневно. Значит сообщение с большой землёй всегда есть. А так-то неплохой вариант.
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254
iskra АнтонПолднев Полчаса назад
Не факт,что сообщение есть всегда. Никто не может отменить туманы,штормы и прочие капризы погоды.Остров расположен довольно далеко на север.
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