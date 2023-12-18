5 первых работ, за которые людям реально заплатили

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Первая работа всегда запоминается. Особенно та, за которую ещё и заплатили. Пользователи в Твиттере рассказали о своих первых 5 работах, которые стали началом из профессионального пути.
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1. слесарь КИПиА
2. милиционер
3. продавец в Евросети (сотовая связь)
4. зам директора салона в Диксис (сотовая связь)
5. дальнобойщик.
как-то так...
А сейчас я вообще инженер)))
А так моя работа началась с оператора ПЭВМ
2. Сборщик яблок, груш там же, через год.
3. Электрик, сборщик заборов из штакетника, мне 15 лет. Понятно что электрик - это практика в своей же школе. Но за оплату!!! Светильники мы все отремонтировали!
4. Инкассатор. Мне 17 лет, как допустили к работе с деньгами, до сих пор не понимаю)))
5. Сменный электромеханик в РТПЦ. Тут мне уже 18, 1987 г.
Сборщик Арбузов.
Фотограф
Диджей.
Дед Мороз
Если официально по трудовой ,то
Руководитель кружка в СЮТ Программист ,
Оператор РИА
Сисадмин ГКАП (Сейчас ФАС)
Системотехник компании ЛИКАРД(Дочка ЛУКОЙЛ)
Менеджер компании Медиаком.
мыл бутылки и клеил этикетки на водочных бутылках в подпольном цеху)
ремонт советских магнитофонов,
электронщик в "тоо" компьютерной тематики (так и написали в трудовой))
мастер по ремонту сотовых.