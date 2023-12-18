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5 первых работ, за которые людям реально заплатили

5 первых работ, за которые людям реально заплатили

Автор:
18 декабря 2023 11:46
Сообщество : Истории
Метки: Твиттер   вакансии   мне заплатили   первая работа   профессии   работа   
1608
14

Первая работа всегда запоминается. Особенно та, за которую ещё и заплатили. Пользователи в Твиттере рассказали о своих первых 5 работах, которые стали началом из профессионального пути.

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Метки: Твиттер   вакансии   мне заплатили   первая работа   профессии   работа   
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7  комментариев
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11k
Янус Полуэктович 2 часа назад
вот даже не спрашивайте, как так получилось, но...
1. слесарь КИПиА
2. милиционер
3. продавец в Евросети (сотовая связь)
4. зам директора салона в Диксис (сотовая связь)
5. дальнобойщик.
как-то так...

А сейчас я вообще инженер)))
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58k
dima423 4 минуты назад
А я за всю жизнь к 44 годам тока на 4 работах работал))) так что нет у меня 5
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3k
RaiJu 5 минут назад
А моя первая зарплата это газете за фотографии заплатили, копейки, но все же заплатили. Сдавая бутылки я зарабатывал больше :)
А так моя работа началась с оператора ПЭВМ
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7k
Горец Ю 11 минут назад
1. Сборщик клубники, черешни. 13 лет, 1982 г.
2. Сборщик яблок, груш там же, через год.
3. Электрик, сборщик заборов из штакетника, мне 15 лет. Понятно что электрик - это практика в своей же школе. Но за оплату!!! Светильники мы все отремонтировали!
4. Инкассатор. Мне 17 лет, как допустили к работе с деньгами, до сих пор не понимаю)))
5. Сменный электромеханик в РТПЦ. Тут мне уже 18, 1987 г.
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24k
Виталий Касандров Полчаса назад
Сборщик помидоров.
Сборщик Арбузов.
Фотограф
Диджей.
Дед Мороз
Если официально по трудовой ,то
Руководитель кружка в СЮТ Программист ,
Оператор РИА
Сисадмин ГКАП (Сейчас ФАС)
Системотехник компании ЛИКАРД(Дочка ЛУКОЙЛ)
Менеджер компании Медиаком.
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5k
Григорий Полчаса назад
мыл/протирал окна автомобилям на перекрёстке,
мыл бутылки и клеил этикетки на водочных бутылках в подпольном цеху)
ремонт советских магнитофонов,
электронщик в "тоо" компьютерной тематики (так и написали в трудовой))
мастер по ремонту сотовых.
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1k
Nick Час назад
пёк печенье дома и на ярмарке в школе продал в далеком 1990 году
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