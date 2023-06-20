Ирландия готова заплатить более 7 миллионов рублей за переезд в страну

В Ирландии запустили специальную программу: правительство будет выплачивать деньги людям, которые решат переехать в одну из островных локаций. Однако есть ряд важных условий.
Власти Ирландии решили выплачивать 80 000 евро (около 7,5 млн рублей) людям, согласным переехать в страну. Впрочем, есть одно важное условие — жить нужно на одном из отдаленных островов.
Новая схема — часть политики «Наши живые острова», направленной на увеличение населения. Программа нацелена на сохранение общин на 30 островах, не соединенных мостами с главным островом мостами. Кроме возрождения численности островного населения, планируется диверсифицировать местную экономику, улучшать доступ услугам здравоохранения и развивать другие сферы жизни.
Однако в программе «Наши живые острова» есть немало подводных камней. Нужно обязательно приобрести недвижимость на одном из островов, при это здание должно быть построено до 1993 года и пустовать не менее двух лет. Полученные от правительства деньги можно использовать только на перепланировку жилья, меры по преодолению изоляции и улучшение инфраструктуры, пишет Time Out.
Ирландия — далеко не первое европейское государство, выступившее с подобной инициативой. К примеру, в нескольких деревнях в итальянской Калабрии можно получить за переезд 28 000 евро. В деревне Альбинен в Швейцарии релоканты могут получить более 20 000 швейцарских франков на взрослого и 10 000 франков на ребенка. В испанской Астурии предлагают по 3000 евро переезжающим туда парам, и по 3000 евро на каждого ребенка, родившегося на территории региона.
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Что-то наш дальневосточный гектар нифига не выстрелил.