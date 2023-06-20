Ирландия готова заплатить более 7 миллионов рублей за переезд в страну

Однако в программе «Наши живые острова» есть немало подводных камней. Нужно обязательно приобрести недвижимость на одном из островов, при это здание должно быть построено до 1993 года и пустовать не менее двух лет. Полученные от правительства деньги можно использовать только на перепланировку жилья, меры по преодолению изоляции и улучшение инфраструктуры, пишет Time Out.