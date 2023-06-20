FISHKINET
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф... О чём молчат мужчины: откровения и секреты сильной половины человечества О чём молчат мужчины: откровения и секреты сильной половины... 13 девушек, у которых был худший понедельник 13 девушек, у которых был худший понедельник В Москве полиция задержала "захватчиков" школьного футбольного поля В Москве полиция задержала "захватчиков" школьного футбольного поля Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Бабушка пытается уследить за активным внуком Бабушка пытается уследить за активным внуком Озлобленная пенсионерка отобрала у детей мячик и поплатилась Озлобленная пенсионерка отобрала у детей мячик и поплатилась Наличие жены - это не проблема: идеальные девушки, порвавшие все шаблоны Наличие жены - это не проблема: идеальные девушки, порвавшие все... Первый и последний стакан Первый и последний стакан В Самаре водитель электросамоката столкнулся с участником соревнований по триатлону В Самаре водитель электросамоката столкнулся с участником... Мама спешит на помощь! Самка шакала отбила детеныша у орла Мама спешит на помощь! Самка шакала отбила детеныша у орла Красивый полёт "слепого" мотоциклиста Красивый полёт "слепого" мотоциклиста Новая фобия разблокирована Новая фобия разблокирована Роковое селфи с маленьким бычком Роковое селфи с маленьким бычком На колесе обозрения немного ветрено На колесе обозрения немного ветрено Зачем он так сделал? Зачем он так сделал? В Санкт-Петербурге обидевшийся мигрант проткнул прохожего шампуром В Санкт-Петербурге обидевшийся мигрант проткнул прохожего шампуром Туристический батискаф пропал с радаров во время экспедиции к "Титанику" Туристический батискаф пропал с радаров во время экспедиции к... Засмотрелись на аварию и устроили ещё одно ДТП Засмотрелись на аварию и устроили ещё одно ДТП
Ирландия готова заплатить более 7 миллионов рублей за переезд в страну

Ирландия готова заплатить более 7 миллионов рублей за переезд в страну

Автор:
20 июня 2023 07:33
Метки: в мире   интересно   ирландия   люди   остров   переезд   
1173
4

В Ирландии запустили специальную программу: правительство будет выплачивать деньги людям, которые решат переехать в одну из островных локаций. Однако есть ряд важных условий.

Власти Ирландии решили выплачивать 80 000 евро (около 7,5 млн рублей) людям, согласным переехать в страну. Впрочем, есть одно важное условие — жить нужно на одном из отдаленных островов.

Новая схема — часть политики «Наши живые острова», направленной на увеличение населения. Программа нацелена на сохранение общин на 30 островах, не соединенных мостами с главным островом мостами. Кроме возрождения численности островного населения, планируется диверсифицировать местную экономику, улучшать доступ услугам здравоохранения и развивать другие сферы жизни.

Однако в программе «Наши живые острова» есть немало подводных камней. Нужно обязательно приобрести недвижимость на одном из островов, при это здание должно быть построено до 1993 года и пустовать не менее двух лет. Полученные от правительства деньги можно использовать только на перепланировку жилья, меры по преодолению изоляции и улучшение инфраструктуры, пишет Time Out.

Ирландия — далеко не первое европейское государство, выступившее с подобной инициативой. К примеру, в нескольких деревнях в итальянской Калабрии можно получить за переезд 28 000 евро. В деревне Альбинен в Швейцарии релоканты могут получить более 20 000 швейцарских франков на взрослого и 10 000 франков на ребенка. В испанской Астурии предлагают по 3000 евро переезжающим туда парам, и по 3000 евро на каждого ребенка, родившегося на территории региона.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: в мире   интересно   ирландия   люди   остров   переезд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
scorpick 47 минут назад
А чем там заниматься? Овец пасти? Рыбу ловить? Ой неспроста там эти дома пустуют.
Что-то наш дальневосточный гектар нифига не выстрелил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1010510



Другие посты автора
Популярное
Наличие жены - это не проблема: идеальные девушки, порвавшие все шаблоны
Наличие жены - это не проблема: идеальные девушки, порвавшие все шаблоны
Девушка столкнулась с суровой реальностью в Германии
Девушка столкнулась с суровой реальностью в Германии
Я раньше почему злая была? У меня такого пылесоса не было
Я раньше почему злая была? У меня такого пылесоса не было
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#Юмор#интересно#Прикол#ДТП#милота#Автовсячина#Еда#СССР#дети
#фото#животные#автомир#забавно#новости#позитив#драка#истории#история#комментарии
#люди#автомобили#машина#США#аварии#авто аварии#полиция#Китай#негатив#мужчины
Я раньше почему злая была? У меня такого пылесоса не было Я раньше почему злая была? У меня такого пылесоса не было У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться