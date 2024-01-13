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Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг своей страны перед императором Японии

Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг своей страны перед императором Японии

Автор:
13 января 2024 22:03
Метки: СССР   Спорт   Япония   олимпиада   
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Сегодня МОК выдвигает унизительные требования к российским спортсменам, и так выступающим без флага и гимна. В советские времена такое отношение Олимпийского комитета к нашим атлетам невозможно было себе представить.

Однажды наш знаменосец нарушил этикет, отказавшись склонить флаг Советского Союза перед императором Японии. В скандальной ситуации функционеры МОКа лишь развели руками.

Дело было на церемонии открытия Зимней Олимпиады 1972 года в японском городе Саппоро. Знаменосцем советской команды был лыжник Вячеслав Веденин.

Страна возлагала на него большие надежды: он был двукратным чемпионом мира, а на прошлой Олимпиаде из всей мужской сборной стал единственным призером Игр.

Согласно протоколу церемонии открытия Игр, каждый знаменосец должен был склонить флаг перед ложей императора Хирохито — того самого, что правил Японией еще во время Великой Отечественной войны.


Перед выходом на стадион инструктор из ЦК напомнил Веденину о его обязанностях, но наши хоккеисты отговорили знаменосца преклонять флаг страны:

"Слава, ты перед кем наше знамя будешь преклонять?! Поднял на вытянутых руках – и строевым шагом! Понял?!"
(Из интервью В.П. Веденина газете "Спорт-Экспресс").

Веденин так и поступил. Из всех знаменосцев только советский лыжник отказался склонять флаг своей страны перед японским монархом. Зарубежная пресса раскритиковала жест нашего спортсмена, разразился скандал.

"Что натворил?! Дома ответишь!" — грозили чиновники из Спорткомитета Вячеславу Петровичу, но он не жалел о своем поступке. А своим выступлением на Олимпиаде заткнул всех критиков и недоброжелателей.


Совершил чудо в эстафете


Веденин стал первым советским лыжником, завоевавшим олимпийское золото в личных гонках. Но но этом его исторические достижения не закончились. С 1956 года сборная СССР оставалась без золота в мужской эстафете. В Саппоро казалось, что победа вновь уплывает: перед заключительным этапом идущие первыми норвежцы опережали нашу команду на минуту с лишним.

Отставание советской сборной казалось бесконечным. Разочарованные журналисты и болельщики покидали стадион.

Разозлившийся Веденин был финишером эстафеты и решил спасти безнадежную гонку хитростью: он досрочно поздравлял своего норвежского оппонента Харвикена с победой и сделал вид, что "перемазывает" лыжи. 


Норвежец купился на этот трюк и принялся спешно менять смазку, чем только навредил себе. За первые три километра "Удав", как называли Веденина за неуступчивый характер, отыграл у Харвикена 20 секунд. Норвежец нервничал, постоянно оглядывался и в итоге упустил огромное преимущество.

Нечеловеческих усилий стоило Вячеславу Петровичу отыграть 1 минуту у лидирующих норвежцев. Финишную черту он пересек уже олимпийским чемпионом, едва не потеряв сознание.

Так вошел в историю великий лыжник Вячеслав Веденин. Он не только отказался склонять флаг нашей страны, но и дважды "поднимал" его ввысь своими победами.

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Метки: СССР   Спорт   Япония   олимпиада   
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9  комментариев
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1k
Омар Хайям 2 часа назад
Мужик! На таких людях держится Россия!
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7k
newegg Час назад
"Когда начинают часто говорить о патриотизме – значит опять, сильно проворовались".
Народное творчество. Ошибочно приписывается М.Е. Салтыкову-Щедрину.
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5k
Горожанин Час назад
Вот так наше государство и разведка раньше работали - даже никому в голову не приходило, что это не личная инициатива, а сигнал и позиция всего государства. Но кто надо - тот понял. Но это, как говорится, дипломатия и совсем другая история.
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1k
Сергей 2 часа назад
Где раз по днят ру сский флаг, он уже спуска ться не до лжен.
Николай I.
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255
iskra Сергей Час назад
Что там с республиками СССР,которые к России ещё во времена империи присоединили?
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