Безумное соперничество японских физруков - кумитаисо

Кумитаисо – это искусство построения пирамид из живых людей, который очень любят практиковать в японских школах. Потому что командная работа, развитие духа коллективизма. Одно людям не нравится — школьники часто ранятся.
И все равно, разве это повод отказываться от человеческих пирамидок!?
Великая человекопирамидная гонка
Начиналось все очень невинно, когда Кумитаисо только набирала популярность.
Учители физкультуры очень любили ставить такие пирамиды на школьные спортивные фестивали. Это очень сплачивает коллектив, ученики учатся взаимному доверию и ответственности за свою роль в проекте.
Но школы начали соревноваться друг с другом! У кого больше участников? А у кого высота пирамиды из школьников выше? Только дай японцу власть, и понеслась!
И тогда-то валом повалили сообщения о травмах, которые получают школьники во время построения человеческой пирамиды. Обычно это переломы, когда пирамиды падает. Страдают и те, кто внизу, от давления. И те, кто падает с высоты трех метров на пол.
Пика это достигло в 2016 году, когда зафиксировали 8 тысяч травм у школьников от Кумитаисо в год. Довольно внушительная цифра, ведь это просто занятие на уроке физкультуры? Даже мячом по голове на игре в баскетбол не так часто прилетает.
Борьба с архитектурой из школьников
Первыми волну протеста подняли врачи и родители, что их детей заставляют так рисковать.
Учителя против отмены, Кумитаисо и правда доказали свою эффективность. Дети учатся дружить и поддерживать друг друга на физическом уровне. Считается, что это помогает делать профилактику буллинга в школе. А буллить в Японии любят и умеют.
Японское спортивное агентство в итоге отвергло запросы врачей и не запретило Кумитаисо в школах.
Тогда родители пошли другим путем. Они начали собирать петицию, которая официально ограничит высоту человеческой пирамиды, которую можно складывать из людей.
Ведь большинство травм из-за соперничества между школами. Звучит немного дико. Учителя физкультуры выпендриваются друг перед другом, кто построил выше башенку из подневольных учеников, игнорируя их стоны и жалобы.
Кое-какие успехи по борьбе с Кумитаисо уже есть. Так в Осаке их делать вовсе запретили. Все, кроме школьников расстроились.
В некоторых школах добились ограничения по высоте.
Но в большей части школ никаких нормативов не применяют. И строят, строят зиккураты из японцев.
Источник:
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