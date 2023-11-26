Безумное соперничество японских физруков - кумитаисо

Учители физкультуры очень любили ставить такие пирамиды на школьные спортивные фестивали. Это очень сплачивает коллектив, ученики учатся взаимному доверию и ответственности за свою роль в проекте.

Но школы начали соревноваться друг с другом! У кого больше участников? А у кого высота пирамиды из школьников выше? Только дай японцу власть, и понеслась!