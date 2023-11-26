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Безумное соперничество японских физруков - кумитаисо

Безумное соперничество японских физруков - кумитаисо

Автор:
26 ноября 2023 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: Спорт   Япония   кумитаисо   люди   факты   физра   физрук   фото   школа   
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Кумитаисо – это искусство построения пирамид из живых людей, который очень любят практиковать в японских школах. Потому что командная работа, развитие духа коллективизма. Одно людям не нравится — школьники часто ранятся.

И все равно, разве это повод отказываться от человеческих пирамидок!?


Великая человекопирамидная гонка

Начиналось все очень невинно, когда Кумитаисо только набирала популярность.

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Учители физкультуры очень любили ставить такие пирамиды на школьные спортивные фестивали. Это очень сплачивает коллектив, ученики учатся взаимному доверию и ответственности за свою роль в проекте.


Но школы начали соревноваться друг с другом! У кого больше участников? А у кого высота пирамиды из школьников выше? Только дай японцу власть, и понеслась!

И тогда-то валом повалили сообщения о травмах, которые получают школьники во время построения человеческой пирамиды. Обычно это переломы, когда пирамиды падает. Страдают и те, кто внизу, от давления. И те, кто падает с высоты трех метров на пол.


Пика это достигло в 2016 году, когда зафиксировали 8 тысяч травм у школьников от Кумитаисо в год. Довольно внушительная цифра, ведь это просто занятие на уроке физкультуры? Даже мячом по голове на игре в баскетбол не так часто прилетает.

Первыми волну протеста подняли врачи и родители, что их детей заставляют так рисковать.

Учителя против отмены, Кумитаисо и правда доказали свою эффективность. Дети учатся дружить и поддерживать друг друга на физическом уровне. Считается, что это помогает делать профилактику буллинга в школе. А буллить в Японии любят и умеют.


Японское спортивное агентство в итоге отвергло запросы врачей и не запретило Кумитаисо в школах.

Тогда родители пошли другим путем. Они начали собирать петицию, которая официально ограничит высоту человеческой пирамиды, которую можно складывать из людей.


Ведь большинство травм из-за соперничества между школами. Звучит немного дико. Учителя физкультуры выпендриваются друг перед другом, кто построил выше башенку из подневольных учеников, игнорируя их стоны и жалобы.

Кое-какие успехи по борьбе с Кумитаисо уже есть. Так в Осаке их делать вовсе запретили. Все, кроме школьников расстроились.

В некоторых школах добились ограничения по высоте.

Но в большей части школ никаких нормативов не применяют. И строят, строят зиккураты из японцев.

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Метки: Спорт   Япония   кумитаисо   люди   факты   физра   физрук   фото   школа   
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Доктор Джонс 2 часа назад
Задолго до того, как это стало мейнстримом...
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