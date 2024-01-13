FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6161 пост • 1286 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Верность обетам и божественное молчание одной индианки

Верность обетам и божественное молчание одной индианки

Автор:
13 января 2024 17:18
Сообщество : Истории
Метки: Индия   Сарасвати Деви   Строительство   верность   обет молчания   обещание   открытие   праздник   слово   храм   
966
6
1

Женщины – создания болтливые. Это факт. Но бывают редкие и даже удивительные исключения из этого правила.

85-летняя индианка Сарасвати Деви из Дханбада в штате Джаркханд соблюдает обет молчания, который она дала себе в день сноса Бабри Масджид в Айодхье в 1992 году. Считается, что мечеть была местом рождения божества Рамы. Долгое время храмовый комплекс являлся объектом споров между индусской и мусульманской общинами Индии. И в результате был разрушен.

Деви дала обещание, что будет сохранять мауну – священное молчание в дхармических религиях и йоге, до тех пор, пока в городе не будет построен новый храм, посвящённый Раме.

За несколько лет до этого женщина овдовела. И после смерти  мужа стала искать утешение в религии. По совету духовника она посетила множество священных мест и дала обещание говорить только один час в сутки.

Деви читает религиозные книги, много времени посвящает медитации и придерживается вегетарианской диеты, состоящей из риса, бобовых и роти (индийский хлеб).  Ест только один раз в день и выпивает стакан молока утром и вечером.

С родными индианка общается на языке жестов. А когда нужно сообщить что-то длинное, пишет записку. Вплоть до 2020 года Деви говорила по часу в день, а когда по распоряжению премьер-министра Нарендры Моди был заложен фундамент храма, полностью замолчала.

Соседи отзываются о Сарасвати как о святой:

Она – святая, и её аура отражает её духовность. Она щедра и добросердечна и благословляет всех в округе. Несмотря на преклонный возраст, она в хорошей форме и здорова.

Торжественная церемония освящения храма Рамы Джанмабхуми назначена на 22 января. Празднество коснётся сразу нескольких штатов. А дети и внуки верной своему слову женщины наконец-то смогут услышать её голос.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Индия   Сарасвати Деви   Строительство   верность   обет молчания   обещание   открытие   праздник   слово   храм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Mishganer 7 минут назад
Это какой же надо отбитой, чтобы с детьми не разговаривать ради религиозной блажи? Бог, если он есть, плачет от этой дуры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Трив 2 минуты назад
Странные в Индии святые. Одна замолчала, другой руку себе отсушил, другой свою писю объявил чудодейственной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mishganer 10 минут назад
С #банутых спроса нет!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51523



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Зеленоградске кто-то нажаловался на котика, который живёт в магазине
В Зеленоградске кто-то нажаловался на котика, который живёт в магазине
Один день из жизни работников скорой помощи
Один день из жизни работников скорой помощи
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми
Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми
С добрым утром
С добрым утром
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В большой семье

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомобили#Прикол#в мире#Разное#история#ДТП#авто аварии#полиция
#животные#Юмор#забавно#интересно#позитив#собака#кот#кино#Автовсячина#истории
#интересное#машина#автомир#Россия#США#природа#аварии#милота#подборка#Китай
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде Удивительные живые и почти вечные мосты в Индии Удивительные живые и почти вечные мосты в Индии В Индии бык ворвался в толпу, покалечив 14 человек В Индии бык ворвался в толпу, покалечив 14 человек Дай корове затоптать тебя, сегодня же праздник! Дай корове затоптать тебя, сегодня же праздник! Индиец уже 13 лет строит себе дом в виде «Титаника» Индиец уже 13 лет строит себе дом в виде «Титаника» Про выдающийся волосяной покров и верность слову Валентина Тэпли Про выдающийся волосяной покров и верность слову Валентина Тэпли

На что жалуетесь?

Вернуться