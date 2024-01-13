Верность обетам и божественное молчание одной индианки

За несколько лет до этого женщина овдовела. И после смерти мужа стала искать утешение в религии. По совету духовника она посетила множество священных мест и дала обещание говорить только один час в сутки.

Деви читает религиозные книги, много времени посвящает медитации и придерживается вегетарианской диеты, состоящей из риса, бобовых и роти (индийский хлеб). Ест только один раз в день и выпивает стакан молока утром и вечером.