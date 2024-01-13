Верность обетам и божественное молчание одной индианки

Женщины – создания болтливые. Это факт. Но бывают редкие и даже удивительные исключения из этого правила.
85-летняя индианка Сарасвати Деви из Дханбада в штате Джаркханд соблюдает обет молчания, который она дала себе в день сноса Бабри Масджид в Айодхье в 1992 году. Считается, что мечеть была местом рождения божества Рамы. Долгое время храмовый комплекс являлся объектом споров между индусской и мусульманской общинами Индии. И в результате был разрушен.
Деви дала обещание, что будет сохранять мауну – священное молчание в дхармических религиях и йоге, до тех пор, пока в городе не будет построен новый храм, посвящённый Раме.
За несколько лет до этого женщина овдовела. И после смерти мужа стала искать утешение в религии. По совету духовника она посетила множество священных мест и дала обещание говорить только один час в сутки.
Деви читает религиозные книги, много времени посвящает медитации и придерживается вегетарианской диеты, состоящей из риса, бобовых и роти (индийский хлеб). Ест только один раз в день и выпивает стакан молока утром и вечером.
С родными индианка общается на языке жестов. А когда нужно сообщить что-то длинное, пишет записку. Вплоть до 2020 года Деви говорила по часу в день, а когда по распоряжению премьер-министра Нарендры Моди был заложен фундамент храма, полностью замолчала.
Соседи отзываются о Сарасвати как о святой:
Она – святая, и её аура отражает её духовность. Она щедра и добросердечна и благословляет всех в округе. Несмотря на преклонный возраст, она в хорошей форме и здорова.
Торжественная церемония освящения храма Рамы Джанмабхуми назначена на 22 января. Празднество коснётся сразу нескольких штатов. А дети и внуки верной своему слову женщины наконец-то смогут услышать её голос.
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