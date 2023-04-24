Индиец уже 13 лет строит себе дом в виде «Титаника»

Фермер из индийского штата Западная Бенгалия работает над необычным домом, который повторяет дизайн знаменитого лайнера «Титаник», затонувшего после столкновения с айсбергом в 1912 году.
Минту Рой из бенгальского района Дарджилинг с детства мечтал жить в доме в форме Титаника — еще когда рос в Калькутте. Во время фестиваля Дурга-пуджа его настолько впечатлил пандал — временное сооружение, возведенное для поклонения богам во время индуистских религиозных праздников, — в форме Титаника, что Рой твердо решил когда-нибудь построить себе дом, напоминающий культовый пассажирский лайнер. Сегодня, в возрасте 52 лет, Рой не только не отказался от своей мечты, но и усердно работает над завершением собственного «Титаника» в Дарджилинге.
«Большую часть моего детства я провел в Калькутте, в районе Боубазара, — рассказал Минту Рой индийским репортерам, посетившим его дом. — Время Дурга-пуджи — одно из самых ярких воспоминаний моего детства. Я наблюдал, как люди стекались к пандалам даже через несколько дней после окончания пуджи. Именно благодаря одному из таких пандалов я и загорелся желанием построить незабываемый дом для себя и своей семьи».
Побывав в разных частях Индии в поисках работы и лучшей жизни, Рой наконец поселился в Западной Бенгалии и начал строить планы по возведению дома своей мечты. Однако найти тех, кто мог бы построить ему дом в форме Титаника, оказалось не так уж и просто. Большинство инженеров-строителей не впечатлились его видением, а те, кто поверил в его мечту, потребовали больше денег, чем мог бы заплатить фермер. Поэтому в конечном итоге он решил спроектировать и построить дом сам.
Проведя три года в Непале за изучением тонкостей строительства из камня, Минту Рой начал работу над своим уникальным трехэтажным домом. Он строит его уже 13 лет, потому что ему не хватает средств, чтобы работать быстрее, но фермер надеется, что все же успеет пожить в нем со своей семьей.
«Хотя мы до сих пор не вели учет того, сколько денег ушло на дом, думаю, мы потратили не меньше 15 лакхов (182 000 долларов США), — сказала жена Минту Ити. — Мы были очень бедны, и после рождения моей дочери мы начали брать землю в аренду у других и выращивать на ней овощи».
Поклонник «Титаника» надеется завершить строительство дома в ближайшие годы и открыть небольшой ресторан или чайную на верхнем этаже в качестве дополнительного источника дохода. Даже в своем нынешнем незавершенном состоянии дом длиной 12 меттров, шириной 4 метра и высотой 9 метров стал главной туристической достопримечательностью в этом районе, и репортеры регулярно приезжают, чтобы сфотографировать его и взять интервью у Минту.
52-летний фермер хочет сделать Титаник таким же внушительным внутри, как и снаружи, установив в нем парадную лестницу, а также сложные деревянные конструкции, главную палубу и рулевую рубку.
«Это мечта моего мужа, а значит, и наша с детьми. Мы все хотим помочь ему в этом, — сказала жена Минту Роя.
«Мы рады, когда люди даже из очень отдаленных мест приезжают в наш район и фотографируют дом. — добавил сын Минту, Киран. — Журналисты регулярно навещают нас и расспрашивают по телефону. Также я хочу помочь моему отцу в финансовом плане, чтобы он мог осуществить свою мечту».
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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В остальном задумка интересная, если нравится, то почему бы и нет