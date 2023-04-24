Индиец уже 13 лет строит себе дом в виде «Титаника»

Побывав в разных частях Индии в поисках работы и лучшей жизни, Рой наконец поселился в Западной Бенгалии и начал строить планы по возведению дома своей мечты. Однако найти тех, кто мог бы построить ему дом в форме Титаника, оказалось не так уж и просто. Большинство инженеров-строителей не впечатлились его видением, а те, кто поверил в его мечту, потребовали больше денег, чем мог бы заплатить фермер. Поэтому в конечном итоге он решил спроектировать и построить дом сам.

Проведя три года в Непале за изучением тонкостей строительства из камня, Минту Рой начал работу над своим уникальным трехэтажным домом. Он строит его уже 13 лет, потому что ему не хватает средств, чтобы работать быстрее, но фермер надеется, что все же успеет пожить в нем со своей семьей.

«Хотя мы до сих пор не вели учет того, сколько денег ушло на дом, думаю, мы потратили не меньше 15 лакхов (182 000 долларов США), — сказала жена Минту Ити. — Мы были очень бедны, и после рождения моей дочери мы начали брать землю в аренду у других и выращивать на ней овощи».