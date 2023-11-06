Про выдающийся волосяной покров и верность слову Валентина Тэпли

Нужно отметить, что свой выдающийся проект, вошедший в историю, мужчина начал задолго до выборов 1860 года. По утверждению самого Тэпли, щетина начала у него расти в возрасте 13 лет. Подросток отказался от бритвы. И к 20 годам мог похвастаться уже такой длинной бородой, что во время работы её приходилось заплетать в косу и прятать под рубашку.

Потом он стал обматывать косу вокруг талии. И в результате обзавёлся специальным мешочком из шёлка, куда паковал выдающуюся растительность.

К моменту избрания Линкольна в 1860 году борода Тэпли достигла уже шести футов (около 1,8 метра). С учётом этого его обет никогда не бриться вряд ли был тяжёлым испытанием. Когда борода Тэпли достигла восьми футов, она была признана самой длинной в мире. Тэпли предложили принять участие в выставке в лондонском музее за внушительную сумму в 5 тыс. долларов (или более 125 тыс. долларов в пересчёте на сегодняшние деньги). Он гордо отказался от щедрого предложения.

Тэпли очень гордился своей необычной растительностью на лице. Правда, она мешала выполнять некоторые виды работ, связанных с огнём.

Что интересно, Тэпли был не единственным мужчиной в своем районе, который пошёл на такие поразительные меры в отношении своей растительности. Местный судья, переехавший в этот район после участия в Калифорнийской золотой лихорадке 1849 года, Элайджа Гейтс, тоже отрастил бороду длиной в семь футов.

Большую часть времени бородачи держали объект своей небезосновательной гордости под одеждой. Но пару раз в год извлекали его, чтобы порадовать общественность.