Про выдающийся волосяной покров и верность слову Валентина Тэпли

«Украшает мужика борода». Так утверждал исполнитель незамысловатой песенки. Но уже много лет спустя после смерти этого персонажа. Которого, безусловно, украсила не только выдающаяся растительность, но и верность данному слову.
Валентин Тэпли (1829-1910) был состоятельным фермером из Миссури и демократом до мозга костей. Мужчина принёс клятву, что если горячо ненавидимый им Авраам Линкольн – республиканец станет президентом США, то он до конца жизни не будет бриться.
Нужно отметить, что свой выдающийся проект, вошедший в историю, мужчина начал задолго до выборов 1860 года. По утверждению самого Тэпли, щетина начала у него расти в возрасте 13 лет. Подросток отказался от бритвы. И к 20 годам мог похвастаться уже такой длинной бородой, что во время работы её приходилось заплетать в косу и прятать под рубашку.
Потом он стал обматывать косу вокруг талии. И в результате обзавёлся специальным мешочком из шёлка, куда паковал выдающуюся растительность.
К моменту избрания Линкольна в 1860 году борода Тэпли достигла уже шести футов (около 1,8 метра). С учётом этого его обет никогда не бриться вряд ли был тяжёлым испытанием. Когда борода Тэпли достигла восьми футов, она была признана самой длинной в мире. Тэпли предложили принять участие в выставке в лондонском музее за внушительную сумму в 5 тыс. долларов (или более 125 тыс. долларов в пересчёте на сегодняшние деньги). Он гордо отказался от щедрого предложения.
Тэпли очень гордился своей необычной растительностью на лице. Правда, она мешала выполнять некоторые виды работ, связанных с огнём.
Что интересно, Тэпли был не единственным мужчиной в своем районе, который пошёл на такие поразительные меры в отношении своей растительности. Местный судья, переехавший в этот район после участия в Калифорнийской золотой лихорадке 1849 года, Элайджа Гейтс, тоже отрастил бороду длиной в семь футов.
Большую часть времени бородачи держали объект своей небезосновательной гордости под одеждой. Но пару раз в год извлекали его, чтобы порадовать общественность.
После избрания Линкольна Тэпли сдержал своё слово. На момент смерти (а упрямый старик умер в 1910 году в возрасте 80 лет) борода достигла 12 футов (3,65 метра). И фермер носил её, обматывая вокруг талии или развешивая по плечам.
Незадолго до ухода из жизни у него развилась паранойя. Уникум искренне верил, что после смерти объект его гордости обязательно отрежут и украдут. И потребовал родственников пообещать, что они похоронят его в специально укреплённом гробу.
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