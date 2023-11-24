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Дай корове затоптать тебя, сегодня же праздник!

Дай корове затоптать тебя, сегодня же праздник!

Автор:
24 ноября 2023 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   Традиция   в мире   корова   люди   праздник   фото   
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В какой еще стране жители будут ложиться на дорогу и просить прогнать по ним стадо коров. И тогда они получат благословение и исполнение желаний. Конечно же, это Индия! И затаптывание коровами – одна из традиций после празднования Дивали в деревне Бхидавад.

Зачем ложиться под корову


Считается, что если по тебе пройдет корова, то ты будешь освящен богами. Все твои желания сбудутся, а семья будет счастлива.

Согласно поверьям в коровах живет «33 миллиона богов и богинь», так что загадывать можно любое желание. Там просьба будет передана по своему специалитету.

Не каждого еще пустят по коров. Ты должен быть взрослым крепким мужчиной, который заявит о своем желании заранее. Спасибо за отбор, потому что в навоз для удачи на праздник детей кидают, не спросив у них разрешения.

За добровольцами будут следить, чтобы они постились пять дней, а последнюю ночь надо провести перед Дивали в храме. И прямо из храма мужчины должны напрямую направиться на дорогу, где поклониться коровам и лечь у них на пути.

Остальные участники праздника выпустят на тебя коров и будут петь гимны, пока те будут проходить по поклоняющимся.

Это смертельно?

А кто нам скажет? Вот встречный вопрос. Большая часть потоптанных поднимается и принимается счастливо танцевать, утверждая, что было ни капельки не больно.

Конечно, корова не будет специально наступать на человека, однако случайно раздавить руку копытом ей ничего не стоит.

- Ни у кого не бывает даже царапины, зато желания жителей исполняются, - поделился один из жителей деревни. Чего только не придумают, лишь бы не работать!

Посмотреть на праздник топтания коров приезжают и из соседних деревень, но из приезжих смельчаков не много.

Как эта деревня не стала самой богатой и счастливой в мире, если ежегодно коровы исполняют желания жителей, - не ясно. Думаю, они хранят все в тайне, чтобы не навлечь зависть и сглаз.


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Метки: Индия   Традиция   в мире   корова   люди   праздник   фото   
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1  комментарий
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Димка Смола/67 Час назад
Я уверен что в данном случае всем жалко лиш коров, на козлов всем покуй!
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