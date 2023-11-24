Дай корове затоптать тебя, сегодня же праздник!

Зачем ложиться под корову





Считается, что если по тебе пройдет корова, то ты будешь освящен богами. Все твои желания сбудутся, а семья будет счастлива.

Согласно поверьям в коровах живет «33 миллиона богов и богинь», так что загадывать можно любое желание. Там просьба будет передана по своему специалитету.