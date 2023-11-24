Дай корове затоптать тебя, сегодня же праздник!

В какой еще стране жители будут ложиться на дорогу и просить прогнать по ним стадо коров. И тогда они получат благословение и исполнение желаний. Конечно же, это Индия! И затаптывание коровами – одна из традиций после празднования Дивали в деревне Бхидавад.
Зачем ложиться под корову
Считается, что если по тебе пройдет корова, то ты будешь освящен богами. Все твои желания сбудутся, а семья будет счастлива.
Согласно поверьям в коровах живет «33 миллиона богов и богинь», так что загадывать можно любое желание. Там просьба будет передана по своему специалитету.
Кто достоин быть затоптанным
Не каждого еще пустят по коров. Ты должен быть взрослым крепким мужчиной, который заявит о своем желании заранее. Спасибо за отбор, потому что в навоз для удачи на праздник детей кидают, не спросив у них разрешения.
За добровольцами будут следить, чтобы они постились пять дней, а последнюю ночь надо провести перед Дивали в храме. И прямо из храма мужчины должны напрямую направиться на дорогу, где поклониться коровам и лечь у них на пути.
Остальные участники праздника выпустят на тебя коров и будут петь гимны, пока те будут проходить по поклоняющимся.
Это смертельно?
А кто нам скажет? Вот встречный вопрос. Большая часть потоптанных поднимается и принимается счастливо танцевать, утверждая, что было ни капельки не больно.
Конечно, корова не будет специально наступать на человека, однако случайно раздавить руку копытом ей ничего не стоит.
- Ни у кого не бывает даже царапины, зато желания жителей исполняются, - поделился один из жителей деревни. Чего только не придумают, лишь бы не работать!
Посмотреть на праздник топтания коров приезжают и из соседних деревень, но из приезжих смельчаков не много.
Как эта деревня не стала самой богатой и счастливой в мире, если ежегодно коровы исполняют желания жителей, - не ясно. Думаю, они хранят все в тайне, чтобы не навлечь зависть и сглаз.
Источник:
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