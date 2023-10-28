Удивительные живые и почти вечные мосты в Индии

Живые мосты, для которых используются исключительно натуральные природные материалы, очень старые. Возраст некоторых уже больше века. Протяжённость таких систем в среднем составляет 30 метров, а пропускная способность – примерно полсотни человек.

Что примечательно, такие мосты со временем не приходят в негодность, поскольку одни корни заменяются другими. И вся система наоборот становится только прочнее и основательнее.