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Удивительные живые и почти вечные мосты в Индии

Удивительные живые и почти вечные мосты в Индии

Автор:
28 октября 2023 15:55
Сообщество : Факты
Метки: Индия   Система   Строительство   камень   конструкция   корень   мост   переплетение   фикус   
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Мост – конструкция серьёзная. Ведь от его качества зависит здоровье и даже жизнь людей. Но если с материалами не очень, а переправу строить надо, то можно использовать опыт индийцев, которые подошли к решению проблемы творчески.

Они выращивают мосты из корней каучуконосного фикуса. Корни достаточно плотные, толстые, а по мере роста переплетаются друг с другом и формируют основательные и надёжные подвесные системы.

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По мере переплетения корней формирующуюся тропинку укрепляют плоскими камнями. В этом плане индийцы отличились и даже соорудили двухъярусные мосты. Это архитектурное чудо, не имеющее аналогов, находится в окрестностях маленького города Черапунджи.

Живые мосты, для которых используются исключительно натуральные природные материалы, очень старые. Возраст некоторых уже больше века. Протяжённость таких систем в среднем составляет 30 метров, а пропускная способность – примерно полсотни  человек.

Что примечательно, такие мосты со временем не приходят в негодность, поскольку одни корни заменяются другими. И вся система наоборот становится только прочнее и основательнее.

Главным минусом таких мостов является их долгий период создания – в среднем 10-12 лет. Помимо Индии их можно встретить в Индонезии. Естественно, для туристов – это яркая достопримечательность, фото которой обязательно хочется сделать на память. И в очередной раз удивиться мощи, надёжности и простоте самого великого творца – природы.

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Метки: Индия   Система   Строительство   камень   конструкция   корень   мост   переплетение   фикус   
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