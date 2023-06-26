Собака согрела и накормила новорожденного оленёнка

По словам тундровика, с оленихами-первородками такое бывает – материнский инстинкт просыпается не сразу, они иногда оставляют своих телят. В такой ситуации задача хозяина – удержать мать рядом с неокрепшим олененком. Для этого ее привязывают к нартам, малыша оставляют рядом. Два-три дня такого кормления под присмотром человека, и процесс налаживается. Александр рассказал, что таких случаев не много – в его стаде на 180-200 новорожденных телят неопытные важенки бросают троих-четверых.