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Собака согрела и накормила новорожденного оленёнка

Собака согрела и накормила новорожденного оленёнка

Автор:
26 июня 2023 07:28
Сообщество : Животные
Метки: Россия   в мире   добро   животные   олень   позитив   собака   
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В Ямало-Ненецком автономном округе собака стала кормилицей для недавно родившегося оленёнка, которого оставила мама.



Собаки — одни из самых заботливых и добрых существ на планете. Это еще раз подтверждает трогательная история, которая произошла в ЯНАО, рядом с Западно-Мессояхским месторождением. Собака, которая недавно родила щенков, приютила и накормила оставленного мамой новорожденного олененка.

«Собака стала кормилицей для только что родившегося олененка! Это случилось на днях в стойбище нашего соседа, оленевода Александра Амняевича Тибичи», — рассказал в соцсетях блогер-нефтяник Антон Булковский.


Когда Александр нашел олененка, он взял его и отнес в свое жилище. Мужчина не знал, как его собака отнесется к чужому ребенку, но она отреагировала спокойно и позволила ему поесть вместе со щенками.


По словам оленевода, у молодых олених, которые рожают впервые, материнский инстинкт просыпается не сразу, поэтому они нередко бросают своих малышей на произвол судьбы. Но для маленького героя этой истории все закончилось хорошо. Пока олененок приятно проводил время в компании собаки и щенков, его мама вернулась с выпаса и приступила к своим родительским обязанностям.

Пишет автор:

По словам тундровика, с оленихами-первородками такое бывает – материнский инстинкт просыпается не сразу, они иногда оставляют своих телят. В такой ситуации задача хозяина – удержать мать рядом с неокрепшим олененком. Для этого ее привязывают к нартам, малыша оставляют рядом. Два-три дня такого кормления под присмотром человека, и процесс налаживается. Александр рассказал, что таких случаев не много – в его стаде на 180-200 новорожденных телят неопытные важенки бросают троих-четверых.

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Метки: Россия   в мире   добро   животные   олень   позитив   собака   
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