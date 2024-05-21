В Башкирии живодёр посадил медведя на цепь и спускает на него собак за деньги

Издевательство над косолапым происходит в деревне с говорящим названием Самодуровка. Там живодер приковал цепями мишку, чтобы тот точно не сбежал. Это не единственный способ поиздеваться над животным. Кроме того, что житель Башкирии заковал медведя в железные оковы, он еще и спускает на него собак.





Несчастного зверя увидели супруги, которые приехали в деревню на машине. Из окна авто они сняли страдальца на видео, чтобы остановить беспредел и спасти жизнь косолапому.