В Башкирии живодёр посадил медведя на цепь и спускает на него собак за деньги

Мужик натравливает на дикого зверя агрессивных собак, чтобы позабавить тех, кто любит смотреть на страдания братьев наших меньших
Издевательство над косолапым происходит в деревне с говорящим названием Самодуровка. Там живодер приковал цепями мишку, чтобы тот точно не сбежал. Это не единственный способ поиздеваться над животным. Кроме того, что житель Башкирии заковал медведя в железные оковы, он еще и спускает на него собак.
Несчастного зверя увидели супруги, которые приехали в деревню на машине. Из окна авто они сняли страдальца на видео, чтобы остановить беспредел и спасти жизнь косолапому.
Местные жители рассказали, что у мужика, который держит дикое животное на привязи, есть и второй медведь. Оказалось, что за деньги владелец с наклонностями живодера устраивает неистовое шоу - после получения денег он спускает на мишек агрессивных псов, чтобы позабавить людей.
Комментарий хозяина
После того как видео с несчастным мишкой попало в Сеть, на связь вышел владелец косолапых, который сообщил, что звери используются для тренировки собак. Таким образом их натаскивают на дичь, чтобы псы стали настоящими охотниками.
Фанур Вахитов владеет охотничьим хозяйством "Альшей", где занимаются разведением лаек. Он объяснил, что животное нужно для воспитания собак.
Мужчина рассказал, что все соответствует закону. Более того, за всем, что происходит на территории охотхозяйства, следят зоозащитники.
В качестве аргумента в свою защиту Вахитов сообщил, что все мишки ухожены и выглядят здоровыми, у них целы когти, зубы и кожные покровы, а также их своевременно прививают.
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и с чего они взяли, что драться с собаками мишке не нравится? может ему как раз по нраву?