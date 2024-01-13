Более 500 нападений за 3 года! Неужели косатки объявили войну человечеству?

Два этих факта сообщила мне наш редактор. А ещё она дала строгий наказ разобраться: уж не объявили ли косатки войну человечеству? На первый взгляд — объявили, и ещё какую! С 2020 года косатки совершили более 500 атак на катера, лодки и даже небольшие корабли. В большинстве случаев зверей удавалось отпугнуть, или они уходили сами. Но, по крайней мере 3 плавсредства теперь покоятся на дне океана. Хорошо, что обошлось без смертей. Пока что.