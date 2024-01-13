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Более 500 нападений за 3 года! Неужели косатки объявили войну человечеству?

Более 500 нападений за 3 года! Неужели косатки объявили войну человечеству?

Автор:
13 января 2024 10:02
Сообщество : Животные
Метки: животные   косатки   нападение   природа   факты   фото   
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Этой весной на новостных сайтах стали появляться сюжеты о банде косаток, затопивших яхту у берегов Испании. Они разобрались с судном крайне грамотно: молодые косатки терзали руль корабля, лишая людей управления, пока взрослая особь таранила борт вплоть до его пробития.

А через пару месяцев в сети всплыло видео, на которой морякам вообще пришлось отстреливаться от морских животных.

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Два этих факта сообщила мне наш редактор. А ещё она дала строгий наказ разобраться: уж не объявили ли косатки войну человечеству? На первый взгляд — объявили, и ещё какую! С 2020 года косатки совершили более 500 атак на катера, лодки и даже небольшие корабли. В большинстве случаев зверей удавалось отпугнуть, или они уходили сами. Но, по крайней мере 3 плавсредства теперь покоятся на дне океана. Хорошо, что обошлось без смертей. Пока что.

А самое обидное, мы до сих пор не знаем, чем обусловлена такая агрессивная реакция. Похоже, своими действиями косатки навалили цетологам (исследователям китообразных) работы на годы вперёд. Впрочем, у них уже есть две гипотезы, которые в будущем будут проработаны подробней.

Наиболее популярная гипотеза гласит, что косатки просто бесятся с жиру. Благодаря своему интеллекту и огромной физической силе они превратились в адаптивных и очень эффективных хищников. Косатки разработали множество охотничьих приёмов, которые позволяют питаться кем угодно: от рыбы до дельфинов и детёнышей китов. Вокруг них полно еды, на которую не нужно тратить много времени и сил. Вот на первый план и вышло игровое поведение.

Подобно нам, косатки получают массу удовольствия от разбора вещей на составные запчасти. Подобно нам, они умеют учиться друг у друга. Поэтому мода на акты вандализма по отношению к кораблям быстро распространилась среди испанских морских животных. Тем более, что хулиганы так и не получили по шапке. Мало кто таскает с собой оружие, способное навредить монстру весом до 8 тонн.

Но есть и другая, более неприятная гипотеза. Согласно ей, косатки действительно находятся с нами в контрах. В 2019 году самка косатки Ламари получила травму от людских рук. Случайно, но легче ей от этого не стало. И всё бы хорошо, но дама это уважаемая. Её потомки обитают в трёх крупнейших стаях, представители которых и уличены в разбойных нападениях.

Для косаток семейные связи очень важны. Они помнят своих родственников в течение всей жизни, даже если судьба развела их по разным стаям. Поэтому мы можем предположить, что дети и внуки Ламари могли увидеть её негатив по отношению к лодкам и прониклись теми же эмоциями. Но доказать этот вариант крайне сложно. Ведь для этого нам, по сути, нужно определить наличие злого умысла внутри ума, разительно отличающегося от нашего.

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Метки: животные   косатки   нападение   природа   факты   фото   
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doker Час назад
Просто месть...
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164k
Виктор Апрель 2 минуты назад
Заголовок "Неужели косатки объявили войну человечеству?"
И ответ в посте: ".. косатки получают массу удовольствия от разбора вещей на составные запчасти."
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