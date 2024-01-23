Революция у высших хищников: за что львицы изгоняют львов из прайда?

Но если молодой самец здоров и даже смог прокормиться, его жизнь всё равно полна опасностей. Да, он силён, живуч и могуч, но всё так же уязвим к паразитам и болезням. Любая охота — это риск, а вокруг бродят стаи гиен и другие бесхозные львы. А с земель прайда пройдоху выгонят как львы, так и львицы. Первые не потерпят конкурента на своей территории, а вторым парень, не прошедший вступительных испытаний, не нужен.