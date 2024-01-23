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Революция у высших хищников: за что львицы изгоняют львов из прайда?

Революция у высших хищников: за что львицы изгоняют львов из прайда?

Автор:
23 января 2024 13:35
Сообщество : Животные
Метки: Прайд   животные   львы   природа   факты   фото   
1536
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Взрослый лев — действительно самый страшный хищник Африки. Но живётся королю саванны невероятно тяжело. Половина самцов погибает ещё до первого дня рождения, а 80% не доживает до трёх лет. Да что там, их даже самки из собственного прайда могут выставить на мороз!

Чтобы стать альфой, льву нужно пройти долгий и сложный путь. Как только молодой самец начинает агрессировать на старших, все самки, включая родную мать, выгоняют его из прайда. Они делают это настолько яростно, что попытки остаться дома закончатся серьёзными травмами. Раненый и неопытный юнец почти наверняка не сможет добыть себе пропитания.

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Но если молодой самец здоров и даже смог прокормиться, его жизнь всё равно полна опасностей. Да, он силён, живуч и могуч, но всё так же уязвим к паразитам и болезням. Любая охота — это риск, а вокруг бродят стаи гиен и другие бесхозные львы. А с земель прайда пройдоху выгонят как львы, так и львицы. Первые не потерпят конкурента на своей территории, а вторым парень, не прошедший вступительных испытаний, не нужен.

В скитаниях юный лев проведёт в среднем 3-7 лет. Если он выживет на вольных хлебах, то превратится в опасного хищника, способного побороться за право владеть прайдом. И если он победит, то тут у котика и начнётся хорошая жизнь. Правда, в самом её начале он может совершить роковую ошибку.

Львы — полиэстриальные кошки. Они размножаются несколько раз в году. Поэтому, когда самец забирает власть в прайде, там всегда есть чужие котята. Чтобы склонить их матерей к спариванию, король убивает потомство предыдущего властителя. Конечно, самка пытается защитить кровиночек, но самец в 1,5-2 раза тяжелее, и ей приходится отступить.

Но иногда захватчики умудряются разозлить сразу 3-4 самок. Тогда дружный женский коллектив, объединившись, вламывает своему новому королю по первое число. Таким глупцам приходится с позором удалиться с земель прайда.

Большинство львов не совершает такой ошибки, поэтому остаются править прайдом какое-то время. Только вот не очень долго. Редко какой самец задерживается в статусе альфы дольше пары сезонов. Но даже если он и останется лидером до старости, самки скинут его сами.

Самец, чаще всего, не принимает участия в охоте. На дело он идёт лишь тогда, когда нужно завалить кого-то крупного: жирафа, слонёнка, буйвола. Но вне зависимости от того, участвовал ли он в добыче пропитания, король прайда всегда ест первым, отгоняя от туши самок и котят.

Но если самки видят, что их лидер растерял былую хватку и стал больше есть, чем охотиться, львицы обязательно попробуют отнять у него право на дегустацию добычи. И если это им удастся, самец вылетит из прайда за считанные дни. Во главе прайда должен стоит сильный и плодовитый лев, а старые и больные должны умирать в одиночестве. Мир высших хищников жесток не только к их

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Метки: Прайд   животные   львы   природа   факты   фото   
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3  комментария
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Aleksei 49 минут назад
мда,в дикой природе клювом не щелкают:кто сильнее,тот и живёт.слабые звенья отсеиваются

на раз-два
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3k
веселый просто 12 минут назад
А почему не написано как львы любят своих бабушек?
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13k
Григорий Бабкин Час назад
А кому сейчас легко? И да, всё зло от баб.
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