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Банда злых косаток затопила яхту

Банда злых косаток затопила яхту

Автор:
15 ноября 2022 16:53
Сообщество : Животные
Метки: Orcinus orca   Зубастые киты   атлантический океан   видео   интересное   китообразные   косатка   яхты   
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Разъяренные косатки в Атлантическом океане к северу от португальского города Порту 45 минут таранила французскую яхту и затопили ее

На записи видно, как команда тонущей яхты наблюдает за стаей восьмиметровых косаток, которая окружила судно. Косатки вывели из строя рулевое управление и пробили брешь в борту 12-метровой яхты. Яхта быстро наполняется водой, вскоре она доходит до пояса четырех моряков. Их вещи плавают вокруг. Один из членов экипажа лежит в затопленной каюте и отчаянно зовет на помощь береговую охрану.


Шкипер лодки Эллиотт Бойярд рассказал, что был у штурвала и ощутил сильные толчки после того, как пять или семь косаток начали таранить и кусать рулевое управление лодки.


В конце концов экипаж смог добраться до берега на спасательной шлюпке, прежде чем судно окончательно затонуло. К этому моменту косатки скрылись с места происшествия.


Ученые зафиксировали увеличение количества происшествий с косатками у атлантического побережья Испании и Португалии. Моряков в этих регионах предупреждали, что ночью лучше оставаться в порту после того, как появились шокирующие видео с косатками, пытавшимися потопить суда. Киты-убийцы организованно нападают на небольшие яхты и ломают их. Специалисты выяснили, что в 2020 году во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Orcinus orca   Зубастые киты   атлантический океан   видео   интересное   китообразные   косатка   яхты   
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10  комментариев
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6k
М С 5 часов назад
Природа начинает мстить.
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515
Александер 13 минут назад
А что такого? Я тоже не люблю французов...
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3k
Сергей Семенов 4 часа назад
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23k
Serg2001 5 часов назад
Только вчера многочисленные рулоны на Утубе убеждали меня, что за всю историю не зафиксировано ни одного случая нападения диких касаток на людей... Сбой матрицы или кто-то из экипажа чем-то их обидел?
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Колорад 5 часов назад
Бендер-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей одобряет.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
5088



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