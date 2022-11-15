Банда злых косаток затопила яхту

Шкипер лодки Эллиотт Бойярд рассказал, что был у штурвала и ощутил сильные толчки после того, как пять или семь косаток начали таранить и кусать рулевое управление лодки.





В конце концов экипаж смог добраться до берега на спасательной шлюпке, прежде чем судно окончательно затонуло. К этому моменту косатки скрылись с места происшествия.





Ученые зафиксировали увеличение количества происшествий с косатками у атлантического побережья Испании и Португалии. Моряков в этих регионах предупреждали, что ночью лучше оставаться в порту после того, как появились шокирующие видео с косатками, пытавшимися потопить суда. Киты-убийцы организованно нападают на небольшие яхты и ломают их. Специалисты выяснили, что в 2020 году во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.