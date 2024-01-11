Не влезай – убьёт: рыба на 800 вольт, которую ловят при помощи коров

Если в России мы учим детей не засовывать пальцы в розетку, то индейцы в бассейне реки Амазонки учат детей не засовывать пальцы в эту рыбу.
Итак, знакомимся с нашим сегодняшним гостем из Южной Америки – электрическим угрём. Строго говоря, это не вид рыб, а род (Electrophorus), состоящий из трёх видов. К тому же угрями они названы из-за внешнего сходства с настоящими угрями, а на деле являются роднёй рыбам-ножам.
Эта удивительная рыба превратила свою плоть в аккумулятор, и способна накапливать электрический ток, и использовать его в самых различных целях от обнаружения добычи при помощи электролокации, до перфоманса "Я – Зевс", поражая врагов и добычу мощными "перунами".
Вольтаж этих рыб весьма солидный: самый слабый вид генерирует более трёхсот вольт, а виды с более совершенной электросхемой могут жахнуть обидчика, используя напряжение около восьмитот пятидесяти вольт!
Подобного напряжения хватает, чтобы убить молодого каймана или небольшую анаконду. Будучи наученным горьким опытом, хищники, вырастая развивают в себе рефлекс избегания этой неприятной для них рыбы.
Так как амазонских джунглях негде купить батарейки или подключиться к электросети, наши герои научились генерировать и аккумулировать ток самостоятельно. И для этого у них существует целых три парных органа, расположенных в мышцах вдоль всего тела. Они состоят из электроцитов – особых клеток, способных открывать ионные каналы и пропускать натрий, который изменяет полярность и создаёт разность потенциалов. Команда на выработку тока подаётся нейронами головного мозга.
Занятно, что в отличие морских рыб (например, электрических скатов), которые живут в солёной воде, которая лучше проводит ток, электрический угорь научился выстраивать свои клетки в последовательную цепь, где каждая клетка усиливает вольтаж рыбы. Это позволяет эффективно использовать ток в пресной воде.
Примечательно, что несмотря на то, что даже анаконды и кайманы предпочитают не связываться с этими "громовержцами", местные индейцы охотно употребляют её в пищу, поскольку мясо электрических угрей высокого качества. Поскольку резиновых сапогов у индейцев нет, чтобы не допустить преждевременной встречи с апостолом Петром, прежде чем поймать рыбу, они её разряжают в буквальном смысле.
Для этого они запускают в реку стадо коров, которые наводят там суету. Рыбы разряжаются об бурёнок, которые стоически терпят разряды. А куда им деваться? На ужин может быть либо угрятина либо говядина. Когда угри разрядятся, индейцы заходят в воду и добывают их острогами.
Источник:
- Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик
- Сокотрский баклан: его птенцы выглядят как шутка нейросетей
- 13 самых опасных видов рыб, которые являются настоящими злодеями подводного мира
- Пакрат: он собирает настолько много мусора, что такие свалки могут стоять годами
- Как далеко можно унести муравья от муравейника?
А если мучить коров, то от этого надои резко сократятся.