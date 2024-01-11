Не влезай – убьёт: рыба на 800 вольт, которую ловят при помощи коров

Итак, знакомимся с нашим сегодняшним гостем из Южной Америки – электрическим угрём. Строго говоря, это не вид рыб, а род (Electrophorus), состоящий из трёх видов. К тому же угрями они названы из-за внешнего сходства с настоящими угрями, а на деле являются роднёй рыбам-ножам.

Эта удивительная рыба превратила свою плоть в аккумулятор, и способна накапливать электрический ток, и использовать его в самых различных целях от обнаружения добычи при помощи электролокации, до перфоманса "Я – Зевс", поражая врагов и добычу мощными "перунами".