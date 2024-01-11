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Не влезай – убьёт: рыба на 800 вольт, которую ловят при помощи коров

Не влезай – убьёт: рыба на 800 вольт, которую ловят при помощи коров

Автор:
11 января 2024 09:02
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   корова   на 800 вольт   природа   рыба   факты   фото   электрический угрь   
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Если в России мы учим детей не засовывать пальцы в розетку, то индейцы в бассейне реки Амазонки учат детей не засовывать пальцы в эту рыбу.

Итак, знакомимся с нашим сегодняшним гостем из Южной Америки – электрическим угрём. Строго говоря, это не вид рыб, а род (Electrophorus), состоящий из трёх видов. К тому же угрями они названы из-за внешнего сходства с настоящими угрями, а на деле являются роднёй рыбам-ножам.

Эта удивительная рыба превратила свою плоть в аккумулятор, и способна накапливать электрический ток, и использовать его в самых различных целях от обнаружения добычи при помощи электролокации, до перфоманса "Я – Зевс", поражая врагов и добычу мощными "перунами".

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Вольтаж этих рыб весьма солидный: самый слабый вид генерирует более трёхсот вольт, а виды с более совершенной электросхемой могут жахнуть обидчика, используя напряжение около восьмитот пятидесяти вольт!

Подобного напряжения хватает, чтобы убить молодого каймана или небольшую анаконду. Будучи наученным горьким опытом, хищники, вырастая развивают в себе рефлекс избегания этой неприятной для них рыбы.

Так как амазонских джунглях негде купить батарейки или подключиться к электросети, наши герои научились генерировать и аккумулировать ток самостоятельно. И для этого у них существует целых три парных органа, расположенных в мышцах вдоль всего тела. Они состоят из электроцитов – особых клеток, способных открывать ионные каналы и пропускать натрий, который изменяет полярность и создаёт разность потенциалов. Команда на выработку тока подаётся нейронами головного мозга.

Занятно, что в отличие морских рыб (например, электрических скатов), которые живут в солёной воде, которая лучше проводит ток, электрический угорь научился выстраивать свои клетки в последовательную цепь, где каждая клетка усиливает вольтаж рыбы. Это позволяет эффективно использовать ток в пресной воде.

Примечательно, что несмотря на то, что даже анаконды и кайманы предпочитают не связываться с этими "громовержцами", местные индейцы охотно употребляют её в пищу, поскольку мясо электрических угрей высокого качества. Поскольку резиновых сапогов у индейцев нет, чтобы не допустить преждевременной встречи с апостолом Петром, прежде чем поймать рыбу, они её разряжают в буквальном смысле.

Для этого они запускают в реку стадо коров, которые наводят там суету. Рыбы разряжаются об бурёнок, которые стоически терпят разряды. А куда им деваться? На ужин может быть либо угрятина либо говядина. Когда угри разрядятся, индейцы заходят в воду и добывают их острогами.

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Метки: животные   интересно   корова   на 800 вольт   природа   рыба   факты   фото   электрический угрь   
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4  комментария
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Lexx Полчаса назад
Для начала нужно определить у этого сома полярность, ну или где у него фаза (если ток переменный), потом заземлить и тогда можно разделывать.))
А если мучить коров, то от этого надои резко сократятся.
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18k
Александр 13 минут назад
Недавно вроде было на фишках про "близкое знакомство" с подобной рыбкой.
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Olxi

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