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Удивительная история, как слониха, воспитанная буйволами, возглавила их стадо и правит уже 40 лет

Удивительная история, как слониха, воспитанная буйволами, возглавила их стадо и правит уже 40 лет

Автор:
23 января 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: буйволы   животные   природа   слониха   факты   фото   
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Путь к власти тернист и полон соперников. Чтобы подняться выше остальных требуется хитрость, ум, податливая совесть и решительность. Но иногда достаточно просто быть в два раза больше и сильнее всех остальных претендентов!

История слонихи Нзу началась с трагедии — маленького осиротевшего слоненка нашли люди. Они привезли животину в Имир — заповедник для сохранения носорогов. Здесь не было других слонов. И за неимением выбора Нзу приставили к буйволам, как к самым крупным стадным животным.

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Слоновья «Маугли» научилась контактировать с буйволами и постепенно стала считать себя буйволицей, просто слегка отличающейся от остального стада. Или же она убедила всех буйволов, что они слоны, но этого мы, к сожалению, не узнаем. В любом случае животины сдружились и не собирались расставаться. Нзу отказывалась присоединяться к слонам, а потому её со временем оставили в покое.

Чем старше становилась «буйволица», тем явнее проявлялась разница в силе и размерах. И в один день Нзу покусилась на традиции буйволов — жесткий патриархат. Она просто растоптала всех, кто пытался ей перечить, пока её власть не стала абсолютной. Но молодые буйволы не собирались так просто отказаться от устоев. Нзу приходится защищать свой престол. За годы правления слонихи насчитано четырнадцать быков, заплативших кровью за попытки переворота.

Но абсолют власти выражается не только в силе. Нзу оказалась отличным дипломатом! Слониха предотвратила инцидент между своими подданными и людьми — молодой бычок накинулся на смотрителя и убил бы его, если бы Нзу не отогнала его и остальных буйволов от человека, пока не подоспела помощь.

А вот со своим видом у животины разговор как-то не ладится. Скорее всего, Нзу ни черта не понимает на слоновьем и не сильно хочет уходить из своей нынешней семьи. Оно и понятно, много ли слонов правят своим собственным стадом в течение 40 лет!

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Метки: буйволы   животные   природа   слониха   факты   фото   
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Горожанин Полчаса назад
"Оно и понятно, много ли слонов правят своим собственным стадом в течение 40 лет!".
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А особенно слоних... Всё правильно сделала. Лучше стадо при тебе, чем ты в стаде))
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