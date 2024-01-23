Удивительная история, как слониха, воспитанная буйволами, возглавила их стадо и правит уже 40 лет

Слоновья «Маугли» научилась контактировать с буйволами и постепенно стала считать себя буйволицей, просто слегка отличающейся от остального стада. Или же она убедила всех буйволов, что они слоны, но этого мы, к сожалению, не узнаем. В любом случае животины сдружились и не собирались расставаться. Нзу отказывалась присоединяться к слонам, а потому её со временем оставили в покое.