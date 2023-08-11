Косатки совершили нападение на яхту у берегов Португалии

Феп Филусерос направлялся во французский город Ройан, когда его начали преследовать пять морских хищников. Две косатки отделились от стаи, напали на яхту и оторвали руль. Мужчине пришлось подать сигнал бедствия. На помощь подоспели спасатели и отбуксировали судно на берег.



По мнению пострадавшего, косатки так развлекались: если бы они действительно хотели потопить яхту, легко бы это сделали. Отмечается, что это уже не первое нападение косаток на судна.