Косатки совершили нападение на яхту у берегов Португалии

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Яхту 70-летнего мужчины начала преследовать группа из пяти косаток. Двое хищников отделились от стаи и напали на судно.
Феп Филусерос направлялся во французский город Ройан, когда его начали преследовать пять морских хищников. Две косатки отделились от стаи, напали на яхту и оторвали руль. Мужчине пришлось подать сигнал бедствия. На помощь подоспели спасатели и отбуксировали судно на берег.
По мнению пострадавшего, косатки так развлекались: если бы они действительно хотели потопить яхту, легко бы это сделали. Отмечается, что это уже не первое нападение косаток на судна.
По мнению пострадавшего, косатки так развлекались: если бы они действительно хотели потопить яхту, легко бы это сделали. Отмечается, что это уже не первое нападение косаток на судна.
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И обычный фейерверк тоже пригодится, на крайний случай - сигнал подать погранцам.....