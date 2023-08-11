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Косатки совершили нападение на яхту у берегов Португалии

Косатки совершили нападение на яхту у берегов Португалии

Автор:
11 августа 2023 08:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Португалия   в мире   животные   косатки   нападение   яхта   
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Яхту 70-летнего мужчины начала преследовать группа из пяти косаток. Двое хищников отделились от стаи и напали на судно.
Феп Филусерос направлялся во французский город Ройан, когда его начали преследовать пять морских хищников. Две косатки отделились от стаи, напали на яхту и оторвали руль. Мужчине пришлось подать сигнал бедствия. На помощь подоспели спасатели и отбуксировали судно на берег.

По мнению пострадавшего, косатки так развлекались: если бы они действительно хотели потопить яхту, легко бы это сделали. Отмечается, что это уже не первое нападение косаток на судна.

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Метки: Видео   Португалия   в мире   животные   косатки   нападение   яхта   
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7  комментариев
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24k
MrGod Час назад
Пацанчик не в свой район заплыл просто, его попросили домой свалить.
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10k
Dabus 19 минут назад
Говорили что таким образом мамаши учат молодых касаток переворачивать льдины и всякие плавучие объекты, что необходимо им для охоты на морских котиков и прочих тюленей. Мол на людей им плевать, а вот всяких подходящих для тренировок, плавучих штук в море не так и много, поэтому они стараются использовать такую возможность и периодически делают "я твою труба шатал" всяким небольшим лодкам, яхтам и катамаранам
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
2k
Инквизитор РФ 57 минут назад
Похоже у них там гнездо
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263
Добрый Самаритянин Инквизитор РФ 51 минуту назад
Ага, яйца высиживают.
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4k
Сергей Семенов 59 минут назад
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90k
Херанука Паибалу Час назад
Вот для этого опытные яхтсмены ВСЕГДА имеют в каюте пару коробок с китайскими петардами.... да помощнее.....
И обычный фейерверк тоже пригодится, на крайний случай - сигнал подать погранцам.....
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