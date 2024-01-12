Зонт воткнулся в лобовое стекло автомобиля

Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент. Ветер поднял стоявший во дворе дома зонт и "воткнул" в лобовое стекло автомобиля.
Мужчина по имени Майкл на собственном опыте убедился, что в нашей жизни могут случаться происшествия, в которые сложно поверить. Например, он столкнулся с убытками из-за того, что стоявший во дворе зонтик, который подхватил сильный ветер, прилетел точно в лобовое стекло машины и проткнул его.
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После того как первичный шок прошёл, автовладелец порадовался тому, что инцидент запечатлела камера видеонаблюдения — таким образом, у Майкла появилось прекрасное доказательство для страховой компании.
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