Зонт воткнулся в лобовое стекло автомобиля

Мужчина по имени Майкл на собственном опыте убедился, что в нашей жизни могут случаться происшествия, в которые сложно поверить. Например, он столкнулся с убытками из-за того, что стоявший во дворе зонтик, который подхватил сильный ветер, прилетел точно в лобовое стекло машины и проткнул его.