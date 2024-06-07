ПМЭФ-2024: зонты-обереги и "профурсетки"

Зонт с символикой фонда «Росконгресс» с ПМЭФ-2024 выставили в продажу на «Авито» за 150 тыс. рублей, сообщает портал News.ru.

Автор объявления указал, что этот аксессуар обладает особой силой привлечения богатства, так как его держал в руках один из шейхов.

Купив зонт, вы будете скрываться от денег, которые на вас польются.

Зонт, как утрверждает продавец, позволит не только притянуть несметные богатства, но и оттолкнуть бедность. Сувенир с главного экономического события года также может стать отличным подарком, моментально расположив к себе человека.

Зонт можно купить в подарок девушке, и она сразу станет вашей, так вы покажете, что были на ПМЭФ и у вас НДФЛ 22%

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