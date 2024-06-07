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ПМЭФ-2024: зонты-обереги и "профурсетки"

ПМЭФ-2024: зонты-обереги и "профурсетки"

Автор:
07 июня 2024 22:04
Сообщество : Жить в России
Метки: ПМЭФ   Росконгресс   авито   зонт   мошенники   оберег   
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Кто там был гостем или же работал на ПМЭФ и ухватил по случаю зонт с фирменной символикой Росконгресса? Есть шанс заработать. На Авито такие уже продают по 150 тыс. рублей. Ну, и конечно, какое мероприятие такого уровня без девушек легкого поведения, которых депутат Госдумы Виталий Милонов назвал "профурсетками", призвав их отлавливать и давая сроки и исправительные работы?

Зонт с символикой фонда «Росконгресс» с ПМЭФ-2024 выставили в продажу на «Авито» за 150 тыс. рублей, сообщает портал News.ru.

Автор объявления указал, что этот аксессуар обладает особой силой привлечения богатства, так как его держал в руках один из шейхов.

Купив зонт, вы будете скрываться от денег, которые на вас польются.

Зонт, как утрверждает продавец, позволит не только притянуть несметные богатства, но и оттолкнуть бедность. Сувенир с главного экономического события года также может стать отличным подарком, моментально расположив к себе человека.

Зонт можно купить в подарок девушке, и она сразу станет вашей, так вы покажете, что были на ПМЭФ и у вас НДФЛ 22%

, — отмечается в публикации.

Объявление было опубликовано накануне вечером. За это время, по данным сайта, публикацию посмотрели всего около 300 раз.

Также на Петербургском международном экономическом форуме появился большой спрос на футболки с цитатами президента России Владимира Путина. Желающие приобрести элемент одежды встали в очередь, в которой находилось несколько десятков человек.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о наличии на Петербургском экономическом форуме украинских эскортниц и призвал их наказать. Как заявил парламентарий,

в эфире радиостанции «Говорит Москва», таких женщин «надо отлавливать, давать им сроки и давать исправительные работы», а к тем гостям форума, кто пользуется услугами «профурсеток», надо присматриваться, насколько они вообще адекватны в других отраслях. По мнению депутата, услугами секс-работниц пользуются «лузеры»:

Для меня, как для человека, которому все эти профурсетки категорически неприятны, их тема не является главенствующей на форуме. Но то, что туда забредают сотни, тысячи профурсеток, шалашовок, кстати, очень часто украинских, — это правда. Проститутки пытаются заработать на богатых предпринимателях, которые приехали в другой город. Пытаются заработать огромные деньги, потому что знают, что ценники там доходят до баснословных сумм. Большинство проституток просто уедут к себе домой на Украину, в европейские страны

, — заявил он.

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Метки: ПМЭФ   Росконгресс   авито   зонт   мошенники   оберег   
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5  комментариев
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2k
Aleksei Полчаса назад
Виталю Милонова самого бы проверить на предмет посещения прошмандовок того самого форума. Как часто бывает лица,очень пекущиеся о нравственной стороне собрания,как правило,сами оказываются по уши в ......
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7k
Wadim 16 секунд назад
это у них год семьи такой, гыгыгыгы


За неделю Петербургского международного экономического форума эскортница может заработать два с половиной, а то и три миллиона рублей. Спрос на услуги сопровождения в период форума резко растет, а к выбору исполнительниц подходят особенно тщательно, рассказала 6 июня «Фонтанке» одна из старожилок бизнеса, работающая на ПМЭФе и в этом году.

По ее словам, на деловую программу девушек пускают не очень часто, чтобы избежать возможных рисков. Но важные персоны, например, из Боливии или Зимбабве девушкам пропуски делают для бизнеса.

«На таких форумах и бизнес-митингах они предпочитают появляться с дамами-славянками. Это такой, уже отработанный подход к бизнесу демонстрация того, что член делегации «обрусел», крайне благоприятно сказывается на будущих встречах», подчеркнула девушка.

Спрос зависит от клиентов. Пожилые европейцы предпочитают остановиться на одной девушке на всю неделю, участники помоложе «чередуют и проекты, и стенды, и девочек».

О том, как участники форума оправдываются за молодых и красивых в номере отеля и кто требует от эскортниц уметь играть на фортепиано,
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−2
Игорь 16 минут назад
Здpавcтвуйте. Извините, чтo пишу здеcь, бoльше негде...

Cейчаc ищу любую pабoту, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на любую пoдpабoтку, а cейчаc дoма еcть абcoлютнo нечегo.
Oт гoлoда пoчти теpяю coзнание. Oдoлжить пpocтo не у кoгo. Oдoлжите, пoжалуйcта, на еду pублей 100-200. Xoть на булку хлеба, хoть на килoгpамм каpтoшки.

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Заpанее бoльшoе Вам челoвечеcкoе cпаcибo.
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3k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
ща на Алике появится
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3k
Carex 49 минут назад
Объясните как ссаная дырка может стоить 3 миллиона рублей?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1514 постов (1443 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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