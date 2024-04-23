FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1373 поста • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе

В Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе

Автор:
23 апреля 2024 08:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Малайзия   в мире   вертолёт   инцидент   крушене   столкновение   
835
1
2

В городе Лумут 10 человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов. Инцидент произошёл во время подготовки к параду военно-морских сил.

Один вертолет задел винт другого во время маневра. Одна из машин упала на территорию стадиона, а вторая возле бассейна спортивного комплекса ВМФ. Все погибшие были членами экипажа. Семь человек находились на борту вертолета AgustaWestland AW139, еще трое — в вертолете Airbus Н125М Fennec (М502-6).

Еще одно видео столкновения вертолетов HOM-AW139 и Fennec ВМС Малайзии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Малайзия   в мире   вертолёт   инцидент   крушене   столкновение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3630 постов (3541 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

630978



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFS из-за её одежды
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFS...
Набирающие популярность в сообществах
Боевые Жабы: Веселые и ностальгические картинки
Боевые Жабы: Веселые и ностальгические картинки
Люди из стали.Паша Савельева
Люди из стали.Паша Савельева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#кот#в мире#собака#автомир#люди#ДТП#позитив#Разное#подростки
#фото#Юмор#история#автомобили#машина#интересное#кино#факты#подборка#сарказм
#Прикол#Реакция#забавно#интересно#кошка#аварии#милота#авто аварии#Китай#Подмосковье
Момент столкновение двух судов попал на видео Момент столкновение двух судов попал на видео Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки Мужчина чуть не погиб при тестировании гранатомёта Мужчина чуть не погиб при тестировании гранатомёта Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео Актриса, у которой еще нет Оскара Актриса, у которой еще нет Оскара

На что жалуетесь?

Вернуться