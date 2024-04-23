В Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе

В городе Лумут 10 человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов. Инцидент произошёл во время подготовки к параду военно-морских сил.
Один вертолет задел винт другого во время маневра. Одна из машин упала на территорию стадиона, а вторая возле бассейна спортивного комплекса ВМФ. Все погибшие были членами экипажа. Семь человек находились на борту вертолета AgustaWestland AW139, еще трое — в вертолете Airbus Н125М Fennec (М502-6).
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Еще одно видео столкновения вертолетов HOM-AW139 и Fennec ВМС Малайзии.
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