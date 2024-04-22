Мужчина с мачете напал на прохожего в Лондоне

На заднем фоне на видео слышны крики перепуганных людей. Другие прохожие пытались вмешаться, но их с силой отталкивали. Затем, по словам очевидцев, мужчина нападал с мачете и на других прохожих. Это, кстати, уже не первый подобный случай нападения с мачете в Лондоне. В 2023 году власти Великобритании уже официально запретили опасные типы холодного оружия, в том числе мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, из-за роста насилия. Однако, беспредельщики продолжают их использовать, несмотря на запрет.