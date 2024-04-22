Мужчина с мачете напал на прохожего в Лондоне

Жители Лондона засняли конфликт на оживлённой дороге в центре Лондона. Автомобилист сначала использовал свою машину как таран, пытаясь сбить пешеходов, а затем вышел и достал из багажника мачете.
Эту шокирующую сцену засняли на Эджвер-роуд в Лондоне. На кадрах видно, что сначала автомобилист использует свою машину в качестве тарана и пытается сбить (или припугнуть) пешеходов. Затем двое мужчин пытаются подобраться к авто, чтобы остановить это безумие. В ответ разъярённый автовладелец выходит и достаёт из багажника мачете, начав атаковать одного из мужчин.
На заднем фоне на видео слышны крики перепуганных людей. Другие прохожие пытались вмешаться, но их с силой отталкивали. Затем, по словам очевидцев, мужчина нападал с мачете и на других прохожих. Это, кстати, уже не первый подобный случай нападения с мачете в Лондоне. В 2023 году власти Великобритании уже официально запретили опасные типы холодного оружия, в том числе мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, из-за роста насилия. Однако, беспредельщики продолжают их использовать, несмотря на запрет.
"Это уже слишком. На улицах небезопасно. Полное беззаконие," - написал один из комментаторов под видео.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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а вот что в статье от dailymail написано по версии нашего онлайн переводчика:
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«Когда зеваки пытаются вмешаться, их с силой отталкивают назад.
Один человек, по-видимому, пытается оттащить мужчин от машины, но водитель открывает дверь, и на кадрах видно, как он открывает багажник.
Он, по-видимому, достает оружие и начинает нападать на мужчин, собравшихся вокруг его машины.
Затем драка прекращается, а вооруженный мужчина наносит мощные удары по другим пешеходам.
Пользователи социальных сетей были шокированы, один из них прокомментировал это так: "Это уже слишком. На улицах небезопасно. Полное беззаконие".»
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и про мачете там и пол слова нет.
А в реале ожидаю, что там намечалась автоподстава от цыган.