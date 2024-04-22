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Мужчина с мачете напал на прохожего в Лондоне

Мужчина с мачете напал на прохожего в Лондоне

Автор:
22 апреля 2024 12:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Разное   лондон   люди   мачете   нападение   нападения   происшествия   разборки   фото   
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Жители Лондона засняли конфликт на оживлённой дороге в центре Лондона. Автомобилист сначала использовал свою машину как таран, пытаясь сбить пешеходов, а затем вышел и достал из багажника мачете.

Эту шокирующую сцену засняли на Эджвер-роуд в Лондоне. На кадрах видно, что сначала автомобилист использует свою машину в качестве тарана и пытается сбить (или припугнуть) пешеходов. Затем двое мужчин пытаются подобраться к авто, чтобы остановить это безумие. В ответ разъярённый автовладелец выходит и достаёт из багажника мачете, начав атаковать одного из мужчин.


На заднем фоне на видео слышны крики перепуганных людей. Другие прохожие пытались вмешаться, но их с силой отталкивали. Затем, по словам очевидцев, мужчина нападал с мачете и на других прохожих. Это, кстати, уже не первый подобный случай нападения с мачете в Лондоне. В 2023 году власти Великобритании уже официально запретили опасные типы холодного оружия, в том числе мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, из-за роста насилия. Однако, беспредельщики продолжают их использовать, несмотря на запрет.




"Это уже слишком. На улицах небезопасно. Полное беззаконие," - написал один из комментаторов под видео.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Разное   лондон   люди   мачете   нападение   нападения   происшествия   разборки   фото   
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4  комментария
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24k
Shtoppi 2 часа назад
какое нахрен мачете? больше напоминает какой-то гибкий шланг или что-то типа того. а автор этого поста полный дегенерат и видимо всех остальных тут тоже таким считает когда пишет «Источник: dailymail.co.uk переведено специально для fishki.net».
а вот что в статье от dailymail написано по версии нашего онлайн переводчика:
-----
«Когда зеваки пытаются вмешаться, их с силой отталкивают назад.

Один человек, по-видимому, пытается оттащить мужчин от машины, но водитель открывает дверь, и на кадрах видно, как он открывает багажник.

Он, по-видимому, достает оружие и начинает нападать на мужчин, собравшихся вокруг его машины.

Затем драка прекращается, а вооруженный мужчина наносит мощные удары по другим пешеходам.

Пользователи социальных сетей были шокированы, один из них прокомментировал это так: "Это уже слишком. На улицах небезопасно. Полное беззаконие".»
----------
и про мачете там и пол слова нет.
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17k
Андрей Час назад
Так отрубил он бошку автоподставщику или нет?
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1k
naf-naf 2 часа назад
Чет не похоже это на мачете, гнется сильно. Да и от такого первого удара мачете, чувак бы располовинился. Больше на телескопическую дубинку похоже
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Не хватает предистории. Чем эти пешеходы помешали автомобилисту? Как они помешали ему на проезжей части в стороне от зебры.
А в реале ожидаю, что там намечалась автоподстава от цыган.
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mercure
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