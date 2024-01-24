Бо-таоши – настоящее японское безумие

Чтобы выглядело поэпичнее, а слабак тут и не выиграет. Потому что тут сражаются одновременно на поле…

150 человек! Две команды по 75 человек друг против друга. Не слабо, да? У каждой команды есть свой длинный деревянный шест, который ставится на поле.

Часть членов команды пытается защитить шест от противника, а другая часть наклонить чужой шест и удержать его в таком положении до объявления победы. И все, больше никаких правил.