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Бо-таоши – настоящее японское безумие

Бо-таоши – настоящее японское безумие

Автор:
24 января 2024 09:14
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   Японский батаоши   в мире   люди   фото   
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Думаете, что американский футбол – самый жесткий вид спорта? Это вы бо-таоси (ботаоси, ботаоши ) еще не видели, особенно когда им занимаются японские школьники. Вот в ком ни жалости, ни пощады, одно насилие!

Что такое ботаоши ?

Это вид спорта, в который обычно дозволяется играть кадетам из Японской академии военной обороны. Потому что это спортивные люди, которые обучены правильно падать и у них отличная физическая подготовка.

Чтобы выглядело поэпичнее, а слабак тут и не выиграет. Потому что тут сражаются одновременно на поле…

150 человек! Две команды по 75 человек друг против друга. Не слабо, да? У каждой команды есть свой длинный деревянный шест, который ставится на поле.

Часть членов команды пытается защитить шест от противника, а другая часть наклонить чужой шест и удержать его в таком положении до объявления победы. И все, больше никаких правил.

В смысле РЕАЛЬНО никаких правил. Можно карабкаться по людям, наступать им на шеи, сталкивать их с высоты. Это вам не показательный рестлинг, где все броски постановочные. Японцы сражаются до конца и по-серьезке.

Кстати, знаете, что армию Японии по итогам Второй мировой держать запрещено. Однако Япония просто сделала Силы самообороны. И в чем разница? У них тоже есть академии и обучение военной науке, и столько студентов, что хватает проводить ботаоши . Всем плевать на мировые решения.

Как появилась эта игра

Считается, что ее придумали в 1954 году. Сначала по правилам нужно было наклонить за 2 минуты шест на 45 градусов.

Но 20 лет спустя правила посмотрели, теперь шест нужно прижать к земле под 30 градусов. А это гораздо труднее, но и игра стала зрелищнее.

Если за две минуты атакующим не удалось сломить защиту и наклонить шест, то очко уходит защитникам. И команды затем меняются местами.

Японцы очень любят смотреть на ботаоши – крепкие парни дерутся, как последний раз в жизни, лезут вверх по лестнице из живых тел, чтобы ухватиться за край шеста. Много брутальности.

Проводят ботаоши не так часто, надо ведь набрать очень большие команды. Чаще их проводят ВУЗы. Но я обеими руками за, чтобы эта культура жила и становилась популярнее.

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Метки: Видео   Спорт   Японский батаоши   в мире   люди   фото   
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15  комментариев
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35k
Teodor 2 часа назад
Тоже мне, уникумы нашлись, в наших краях это практиковалось на века раньше и называлось "стенка-на-стенку", а поскольку наше общество несравненно духовнее, то кой-какие неписанные правила были - не бить лежачего, например.
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4k
просто Дмитрий 21 минуту назад
Напомнило...БАНДЕРЛОГИ
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6k
мемфрид 21 минуту назад
А я за то, чтобы по япошкам сраным с курил прилетела какая-нибудь ракета)
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184
PsyDoza Frankenschpökel 24 минуты назад
Игроки в кальчо смотрят на ботаошистов, как те на рестлеров
Ссылка youtu.be
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3k
WELL Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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11k
MMH Полчаса назад
Если им выдать мечи сие действо выглядело бы эпичнее.
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20k
anpetrof 37 минут назад
Куча мала
...
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8k
Nikolay 49 минут назад
Что значит "нет никаких правил"?! Если бы можно было бить по яйцам, глазам, ушам и т.д., через две минуты не только шест бы лежал, но и две трети команд!
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3k
Pioner76 Час назад
Мне кажется, что, настоящее японское безумие это осьминоги куда не надо пихать...
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4k
solovei7 Час назад
То что японцы ипанутые на всю голову давно известно)
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1k
Nick Час назад
царь горы
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374
ruslan d 2 часа назад
Дурь какая-то ...
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374
ruslan d DESANT_MSK137 Час назад
Банды и спорт , это обычно где-то рядом )))
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