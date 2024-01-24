Бо-таоши – настоящее японское безумие

Думаете, что американский футбол – самый жесткий вид спорта? Это вы бо-таоси (ботаоси, ботаоши ) еще не видели, особенно когда им занимаются японские школьники. Вот в ком ни жалости, ни пощады, одно насилие!
Что такое ботаоши ?
Это вид спорта, в который обычно дозволяется играть кадетам из Японской академии военной обороны. Потому что это спортивные люди, которые обучены правильно падать и у них отличная физическая подготовка.
Чтобы выглядело поэпичнее, а слабак тут и не выиграет. Потому что тут сражаются одновременно на поле…
150 человек! Две команды по 75 человек друг против друга. Не слабо, да? У каждой команды есть свой длинный деревянный шест, который ставится на поле.
Часть членов команды пытается защитить шест от противника, а другая часть наклонить чужой шест и удержать его в таком положении до объявления победы. И все, больше никаких правил.
В смысле РЕАЛЬНО никаких правил. Можно карабкаться по людям, наступать им на шеи, сталкивать их с высоты. Это вам не показательный рестлинг, где все броски постановочные. Японцы сражаются до конца и по-серьезке.
Кстати, знаете, что армию Японии по итогам Второй мировой держать запрещено. Однако Япония просто сделала Силы самообороны. И в чем разница? У них тоже есть академии и обучение военной науке, и столько студентов, что хватает проводить ботаоши . Всем плевать на мировые решения.
Как появилась эта игра
Считается, что ее придумали в 1954 году. Сначала по правилам нужно было наклонить за 2 минуты шест на 45 градусов.
Но 20 лет спустя правила посмотрели, теперь шест нужно прижать к земле под 30 градусов. А это гораздо труднее, но и игра стала зрелищнее.
Если за две минуты атакующим не удалось сломить защиту и наклонить шест, то очко уходит защитникам. И команды затем меняются местами.
Японцы очень любят смотреть на ботаоши – крепкие парни дерутся, как последний раз в жизни, лезут вверх по лестнице из живых тел, чтобы ухватиться за край шеста. Много брутальности.
Проводят ботаоши не так часто, надо ведь набрать очень большие команды. Чаще их проводят ВУЗы. Но я обеими руками за, чтобы эта культура жила и становилась популярнее.
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