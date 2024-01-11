Немка победила рак и стала старейшей в мире обладательницей бионической руки

Женщина всегда вела активный образ жизни. Увлекалась рукоделием, сажала цветы и обожала кататься на велосипеде в сопровождении своей собаки Чарли. Но активный образ жизни перечеркнул рак. Из-за развившейся онкологии в январе прошлого годе Кристе ампутировали руку.

Сделать простые повседневные дела для женщины стало проблемой. Даже умыться и отрезать хлеб. Но всё изменилось, когда британская компания Open Bionics предоставила пенсионерке бионический протез.