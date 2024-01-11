Немка победила рак и стала старейшей в мире обладательницей бионической руки

Потеря конечности – это очень тяжело. Но если родившиеся с такой особенностью люди или потерявшие руку или ногу в молодом возрасте проще адаптируются к новым условиям, то пожилым в силу возраста приходится туго.
Но это не проблема, если надо жить и заботиться о других. Пенсионерка из Германии Криста Сиберт доказала это на своём примере и рассказала об опыте The Sun.
Женщина всегда вела активный образ жизни. Увлекалась рукоделием, сажала цветы и обожала кататься на велосипеде в сопровождении своей собаки Чарли. Но активный образ жизни перечеркнул рак. Из-за развившейся онкологии в январе прошлого годе Кристе ампутировали руку.
Сделать простые повседневные дела для женщины стало проблемой. Даже умыться и отрезать хлеб. Но всё изменилось, когда британская компания Open Bionics предоставила пенсионерке бионический протез.
Hero Arm – Рука героя – это усовершенствованный, интуитивно понятный, прочный и лёгкий протез руки, отличающийся функциональностью с впечатляющей эстетикой.
Уже через час после установки фрау смогла насладиться горячим шоколадом, сделала бутерброд с сыром и отправилась на прогулку с Чарли.
Жительница Вюрцбурга, ставшая самой пожилой обладательницей бионического протеза, заявила, что отсутствие необходимости просить помощь – это поразительно прекрасное ощущение.
Hero Arm представители компании порекомендовали по той причине, что эта модель лёгкая (всего 340 грамм), прочная, удобная, позволяет поднимать до 8 килограммов и не только без проблем справляться с выполнением повседневных дел, но и получать от этого удовольствие.
Пожилая женщина наслаждается жизнью, радуется независимости и, несмотря на возраст, чувствует себя немного супергероем.
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