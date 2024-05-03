Морской котик Сило

Стэнли начал с продажи газет. В дальнейшем он выступал в каждом крупном шоу в Соединённых Штатах. Называя себя Сило (морской котик), так как фокомелия буквально переводится как «тюленьи руки», он выполнял обычные действия без полноценных конечностей, удивляя ловкостью зрителей. Побриться, прикурить сигару, распилить доску – всё это легко и просто, когда у вас обычные руки. А Сило с его кистями, которые практически росли из плеч, было непросто. Но о сложностях никто не подозревал, ведь каждое выступление проходило легко, непринуждённо, с огоньком.

Примитивное устройство из палки и носка позволяло Сило выполнять практически любые задачи. От других коллег по цеху и несчастью его отличал потрясающий характер – лёгкий, открытый, доброжелательный.

Его любили все – и коллеги, и зрители, и даже животные. Во время гастролей с Уордом Холлом Сило подружился с молодым шимпанзе. Возможно, из-за ортопедических проблем или просто из соображений комфорта, Сило часто останавливался в отелях, а не оставался в лагере на ярмарочной площади, как многие другие артисты.