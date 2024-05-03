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Морской котик Сило

Морской котик Сило

Автор:
03 мая 2024 13:10
Сообщество : Истории
Метки: artist   Сило   Стэнли Берент   конечность   морской котик   рука   сила   тюлень   фокомелия   шоу   
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Его называли морским котиком или тюленёнком из-за фактического сходства с этими животными. Хотя по силе и стойкости духа парня можно сравнить с представителями спецподразделения армии США SEAL (морские котики), которое появилось через десятки лет после его рождения.

Ибо не каждый человек сможет преодолеть самое сложное испытание и победить собственную беспомощность.

Станислаус Берент родился в Питтсбурге, штат Пенсильвания, 24 ноября 1901 года. Недоразвитые руки Стэнли – состояние, которое известно как синдром фокомелии. Оно характеризуется отсутствием конечностей или их отделов. Дефект генетический, и в случае со Стэнли не вызван воздействием химических веществ. Фокомелия – распространённый дефект, связанный с воздействием препарата талидомид. Более 10 000 детей родились с тяжелыми пороками развития из-за назначения препарата в 50-60-е годы.

Стэнли начал с продажи газет. В дальнейшем он выступал в каждом крупном шоу в Соединённых Штатах. Называя себя Сило (морской котик), так как фокомелия буквально переводится как «тюленьи руки», он выполнял обычные действия без полноценных конечностей, удивляя ловкостью зрителей. Побриться, прикурить сигару, распилить доску – всё это легко и просто, когда у вас обычные руки. А Сило с его кистями, которые практически росли из плеч, было непросто. Но о сложностях никто не подозревал, ведь каждое выступление проходило легко, непринуждённо, с огоньком.

Примитивное устройство из палки и носка позволяло Сило выполнять практически любые задачи. От других коллег по цеху и несчастью его отличал потрясающий характер – лёгкий, открытый, доброжелательный.

Его любили все – и коллеги, и зрители, и даже животные. Во время гастролей с Уордом Холлом Сило подружился с молодым шимпанзе. Возможно, из-за ортопедических проблем или просто из соображений комфорта, Сило часто останавливался в отелях, а не оставался в лагере на ярмарочной площади, как многие другие артисты.

Эта практика, которая могла показаться проявлением высокомерия, была просто принята его коллегами и никогда не вызывала вопросов. Опять же, его характер, скорее всего, помог ему избежать предвзятого отношения со стороны других артистов.

В 1972 году выставка Уорда Холла подверглась нападкам со стороны политической группы, считавшей, что артисты эксплуатируются. В качестве аргумента приводился размытый закон штата Флорида от 1921 года, запрещающий показывать инвалидов. Сило, Уорд Холл и группа артистов подали в суд на штат Флорида, и в итоге закон был отменён.

В 1976 году Сило уехал в Гибсонтон, а затем вернулся в Питтсбург, когда его здоровье стало ухудшаться. Он скончался в 1980 году, посвятив выступлениям более 30 лет.

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Метки: artist   Сило   Стэнли Берент   конечность   морской котик   рука   сила   тюлень   фокомелия   шоу   
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