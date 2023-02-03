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Ад за колючей проволокой: как жил и ушёл непобеждённым удивительный русский боксёр

Ад за колючей проволокой: как жил и ушёл непобеждённым удивительный русский боксёр

Автор:
03 февраля 2023 11:23
Сообщество : Военное
Метки: Андрей Борзенко   Победа   СТОЙКОСТЬ   Спорт   бокс   война   заключение   история   ринг   сила   
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Возможно история этого человека, случившаяся в годы ВОВ, и осталась бы неизвестной. Если бы не случай.

Георгий Свиридов – советский писатель и по совместительству боксёр, возглавлявший Федерацию бокса СССР, на одном из послевоенных соревнований стал свидетелем необычного боя. Спортсмен, узнав, что против него на ринг выйдет немец, превратился в сущего дьявола. Он неоднократно отправлял сильного противника в нокдаун, но казалось, что сам черпает силу из какого-то скрытого источника. Или бьется за спасение собственной жизни.

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Свиридова заинтересовал боксёр, и он подошёл после завершения боя, чтобы пообщаться. И узнал поразительную историю – историю силы, стойкости и невероятной смелости.

Андрей Борзенко появился на свет в 1920 году в Ташкенте. С юных лет мальчик увлекался боксом, тем более что и наставник достойный имелся – американец Сидней Джаксон, осевший в Узбекистане. Тренер не только отточил технику своих подопечных, но и привил им навыки тактики, без которых противника не одолеть.

Андрей проявил себя в числе лучших. Неоднократно завоёвывал чемпионские титулы. В 1940 пошёл служить, а потом, как и многие, попал на фронт.

Был пленён, попал в один из самых страшных лагерей смерти Бухенвальд. Руководство лагеря практиковало боксёрские поединки. Причём на ринг узники выходили не только друг против друга, но и против надзирателей и даже профессиональных бойцов, которых в рядах СС было немало. Фашисты цинично называли такие бои «дракой скелетов». Разве есть шансы выстоять у измученного и измождённого узника против сильного и здорового профессионала?

Надо сказать, что активный парень быстро вошёл в состав местного подполья. И тренировался при любом удобном случае. Этот факт не укрылся от внимания «зелёных» – узников, содержащихся на более мягких условиях и получавших от администрации поблажки. На рукавах они носили повязки зелёного цвета и содержались в более мягких условиях, присматривая за другими  и выполняя разные поручения.

Когда Андрей получил от них предложение принять участие в очередном поединке, то понял, что возможности отказа никто не рассматривает. Это равносильно мгновенной смерти. И решил рискнуть.

Несмотря на истощение, Борзенко сохранил силу удара и отличную подвижность. Начался отсчёт его побед, выводивших из себя и эсэсовцев, и «зелёных». Чтобы заставить его проиграть, использовали любые нечестные способы: уменьшили паёк, регулярно избивали. Один раз повредили ногу настолько сильно, что мужчина полгода не мог выходить на ринг. В некоторых источниках говорится, что Борзенко вообще потерял правую ногу, и в последующем бился уже на протезе, но это мало похоже на правду.

В общей сложности Андрей провёл около 80 боёв. И из всех вышел победителем. Наступил тот момент, когда с Борзенко решили расправиться, выставив против него Вилли. В соответствии с некоторыми данными, он имел чемпионский титул в Германии. А любимым развлечением нациста было «облегчать страдания» обречённых перед входом в газовую камеру. Он просто одним ударом убивал несчастных.

Свиридов впоследствии тщательно изучил архивы и написал на основе истории Андрея и полученных данных книгу «Ринг за колючей проволокой». Это выдержка с описанием Вилли из неё:

Через верёвки перешагнуло что-то громадное, волосатое и устрашающее. Это был не человек, а какое-то звероподобное существо. Квадратное тело плотно сидело на жилистых волосатых ногах.

При этом Борзенко был худощавым и в сравнении с противником выглядел как щуплый подросток. Первый раунд закончился ничем: Андрею удавалось только удерживать собственную защиту.

Второй прошёл в таком же ключе. При этом Борзенко старательно анализировал тактику противника, что заставило Вилли занервничать к третьему раунду. Немец не мог понять, почему этот тощий русский, из которого можно вышибить дух одним ударом, никак не одолевается.

После анализа техники боя Борзенко понял, что пора переходить к активным действиям. Он неоднократно наваливался на Вилли, лишая того возможности наносить удары. Нацисту оставалось только отталкивать противника. Затем Борзенко стал изображать усталость, чтобы заставить немца расслабиться, и отступать. Тот злился, терял бдительность. И в результате прыгнул, чтобы нанести решающий удар. В этот момент Борзенко повернулся всем корпусом, чтобы повысить силу удара, и двинул Вилли правой в подбородок.

Трибуны замерли: непобедимый Вилли, эта гора мышц, рухнул на землю. В эти же секунды несколько десятков заключённых с задних рядов бросились  на ринг, растолкав фашистов и «зелёных», и плотной стеной окружили Борзенко, чтобы уберечь от расправы.

Фашисты сдержали слово и не казнили победителя. Борзенко дожил до освобождения. После чего, в соответствии с одними данными, продолжил службу в артиллерии. В других источниках говорится, что он занимался поиском нацистских преступников.

После демобилизации Борзенко вернулся домой. Травмы не прошли бесследно, и от спорта пришлось отказаться. Андрей отучился в медицинском, стал хирургом. На одном курсе с ним училась дочь наставника – Пая Джаксон. С ней и семьёй тренера он поддерживал дружеские отношения в течение всей жизни.

Когда Союз распался, Андрей уехал в Ленинград, где и умер в 1993 году. В прошлом году вышел документальный фильм Алексея Дегтярева и Елены Мошталь-Геладзе «Борзенко: ринг за колючей проволокой» с Иваном Фоминым в главной роли, посвящённый жизни этого мужественного человека. В работе над картиной принимали участие сын и дочь Андрея Борзенко, рассказавшие личные истории об отце, который не любил возвращаться к тем страшным годам своей жизни.

Источник:

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Метки: Андрей Борзенко   Победа   СТОЙКОСТЬ   Спорт   бокс   война   заключение   история   ринг   сила   
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3  комментария
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6k
Бу 45 минут назад
...гвозди бы делать из таких людей!
Вечная память.
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7k
Том Джоуд Полчаса назад
Правильный пост. Память.
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15k
Элитный тигр Полчаса назад
Да, перечитывал несколько раз, очень интересная книга
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