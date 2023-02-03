Ад за колючей проволокой: как жил и ушёл непобеждённым удивительный русский боксёр

Был пленён, попал в один из самых страшных лагерей смерти Бухенвальд. Руководство лагеря практиковало боксёрские поединки. Причём на ринг узники выходили не только друг против друга, но и против надзирателей и даже профессиональных бойцов, которых в рядах СС было немало. Фашисты цинично называли такие бои «дракой скелетов». Разве есть шансы выстоять у измученного и измождённого узника против сильного и здорового профессионала?

Надо сказать, что активный парень быстро вошёл в состав местного подполья. И тренировался при любом удобном случае. Этот факт не укрылся от внимания «зелёных» – узников, содержащихся на более мягких условиях и получавших от администрации поблажки. На рукавах они носили повязки зелёного цвета и содержались в более мягких условиях, присматривая за другими и выполняя разные поручения.

Когда Андрей получил от них предложение принять участие в очередном поединке, то понял, что возможности отказа никто не рассматривает. Это равносильно мгновенной смерти. И решил рискнуть.

Несмотря на истощение, Борзенко сохранил силу удара и отличную подвижность. Начался отсчёт его побед, выводивших из себя и эсэсовцев, и «зелёных». Чтобы заставить его проиграть, использовали любые нечестные способы: уменьшили паёк, регулярно избивали. Один раз повредили ногу настолько сильно, что мужчина полгода не мог выходить на ринг. В некоторых источниках говорится, что Борзенко вообще потерял правую ногу, и в последующем бился уже на протезе, но это мало похоже на правду.