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Роб – маленькая лошадка

Роб – маленькая лошадка

Автор:
08 марта 2023 12:43
Сообщество : Истории
Метки: Pony Boy   artist   Роберт Хаддлстон   СТОЙКОСТЬ   болезнь   дух   пример   сила   сустав   цирк   
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Телесные недуги чаще всего заставляют человека раствориться в своей необычной болезни. Ведь мир отторгает всё, что отличается от стандарта. Но встречаются и такие люди, которые успевают сделать в разы больше по сравнению со здоровыми.

Мальчик появился на свет в конце XIX века в Миссури. Было понятно, что из-за деформированных нижних конечностей (врождённый вывих суставов) ходить он не сможет. Да и работник из увечного никакой. Поэтому единственным способом заработка для него был цирк уродов – распространённое и популярное в тот момент явление.

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Надо сказать, что от него не отвернулась семья. Это важно. Ведь в тот период избавляться от больных детей было нормой. Но мальчика любили, и он старался платить родителями тем же. Юноша много работал и освоил массу профессий, начиная с мастера по ремонту машин и заканчивая обработкой дерева и металла. Зимой парень впрягался в повозку и вёз дрова на продажу, за что получил прозвище мальчика-пони.

Первый раз Роберт Хаддлстон продемонстрировал свои способности на ярмарке в Техасе. Гуттаперчевый инвалид выполнял такие номера, с которыми справится не каждый ловкий и гибкий здоровый человек. Публика приняла Роба на ура. И мужчина получил сразу несколько предложений о работе.

Он принял приглашение Тома Микса и проработал в его заведении более 35 лет. Объездил с гастролями полмира и приобрёл армию фанатов даже за рубежом. Хаддлстон заработал неплохую пенсию и мог позволить себе прожить остаток дней в праздном ничегонеделании. Но пассивность была не в характере Pony Boy (сценический псевдоним Роберта). Отставной артист купил во Фримонте дом и занялся разведением кроликов и ремонтом автомобилей.

Видимо, любовь к жизни и стремление получать от неё максимум действительно способствуют долголетию. Мальчик-пони умер в 1970, прожив 75 лет. За трудолюбие и позитивный жизненный настрой его любили окружающие. А сам Роберт своим примером показал, что шанс стать счастливым даже с учётом особых обстоятельств есть у каждого. Надо только найти в себе силы им воспользоваться.

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Метки: Pony Boy   artist   Роберт Хаддлстон   СТОЙКОСТЬ   болезнь   дух   пример   сила   сустав   цирк   
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