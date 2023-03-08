Роб – маленькая лошадка

Надо сказать, что от него не отвернулась семья. Это важно. Ведь в тот период избавляться от больных детей было нормой. Но мальчика любили, и он старался платить родителями тем же. Юноша много работал и освоил массу профессий, начиная с мастера по ремонту машин и заканчивая обработкой дерева и металла. Зимой парень впрягался в повозку и вёз дрова на продажу, за что получил прозвище мальчика-пони.

Первый раз Роберт Хаддлстон продемонстрировал свои способности на ярмарке в Техасе. Гуттаперчевый инвалид выполнял такие номера, с которыми справится не каждый ловкий и гибкий здоровый человек. Публика приняла Роба на ура. И мужчина получил сразу несколько предложений о работе.