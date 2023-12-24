Как снимали фильм "Куб": 15 интересных фактов

Семь актёров, одна декорация и 270 тысяч американских долларов… Вот и всё, что понадобилось канадскому режиссёру Винченцо Натали, чтобы снять фантастический триллер «Куб», давно уже ставший классикой.
1. Идея создать фильм на тему изоляции появилась у режиссера Винченцо Натали еще в 1990 году, когда он работал в одной из канадских студий помощником аниматора. Но закончить первый вариант сценария ему удалось лишь 4 года спустя. Правда, со временем сценарий несколько раз переписывался.
2. Будучи фанатом греческой мифологии, Винченцо Натали хотел сделать свой проект в духе лабиринта минотавра, и даже запустить в куб некое чудовище, которое бы следовало за главными героями.
Но в итоге из-за нехватки бюджета Винченцо решил сделать фильм более реалистичным, поэтому он отвел роль монстра самим героям картины, а точнее по большей степени одному из них. Если вы смотрели фильм, то вы наверняка вспомните, что лишь два героя погибли от ловушек куба, а именно одиночка в начале фильма и мастер по побегам Рэн, который также погиб в самом начале.
У нас был ограниченный бюджет. Это подтолкнуло нас к большей креативности; к более лаконичным и точным спецэффектам. А также к тому, что надо больше полагаться на человеческую историю.
(с) Винченцо Натали, автор и режиссер фильма "Куб" (1997)
3. Когда Винченцо Натали спросили, почему он выбрал именно тему изоляции, то рассказал о двух причинах:
Но хитрый Винченцо не хотел снимать фильм чисто в одном помещении, поэтому он решил создать иллюзию большого куба размером 26x26x26, что составляет 17576 комнат.
Но для съемок была построена всего одна комната размером 14 кубических футов. И чтобы создать иллюзию того, что комнаты были разными, каждая из них подсвечивалась своим цветом, а некоторые комнаты были напичканы разнообразными ловушками.
Правда, изначально планировалось, что в кубе будет присутствовать 6 цветов для комнат (столько же граней у куба), но опять же из-за экономии бюджета количество цветов было решено сократить до пяти. Кстати, основных персонажей в фильме также всего шестеро, если не считать одиночку из начала фильма.
4. Как я уже отметил, для съемок "Куба" была изготовлена всего одна комната. Конечно, изначально планировалось сделать 7 комнат, а именно одну центральную и шесть выходящих из граней куба. Но денег не хватило даже на то, чтобы сделать две полноценные комнаты.
Поэтому, для того, чтобы показать соседнюю комнату, была использована лишь одна стена, сделанная по подобию стен основного помещения. Эта стена создавала иллюзию того, что комнаты как минимум две. И кстати, функционирующая дверь также была в единственном экземпляре. Все остальные двери были бутафорией.
5. Для того, чтобы уложиться вовремя, сцены снимали по цветовому порядку. То есть, в начале снимали сцены в комнатах одного цвета, а затем уже переходили к съемкам сцен в комнатах другого цвета. Это позволило сэкономить немало времени. Правда, сами актеры признавались, что им было тяжело психологически постоянно перестраиваться на разные эмоции.
6. Чтобы поддержать создание фильма студия цифровых технологий «CORE Digital Pictures» сделала все спецэффекты для фильма абсолютно бесплатно.
7. Главные герои получили свои имена неслучайно. Все они названы в честь той или иной тюрьмы. Причем, направленность этих тюрем отражала характер самих персонажей.
8. Общий бюджет фильма "Куб" 700 тысяч канадских долларов, но примерно половину из них автор получил на безвозвратной основе. Но все это окупилось с лихвой, так как в мировом прокате фильм заработал почти 9 миллионов долларов США.
9. Пол, по которому ходили главные герои, постоянно скрипел, что вызывало некоторый дискомфорт. Поэтому, в тех сценах, где не было необходимости показывать пол, расстилали листы фанеры и прикрывали их одеялам, чтобы и героям было удобнее ходить, и чтобы не было лишнего шума.
10. Изначально Винченцо хотел разместить на стенах куба некую съедобную субстанцию, похожую на мох, но в итоге от этой идеи решено было отказаться, чтобы у героев был стимул побыстрее выбраться из этого жуткого места.
11. Винченцо Натали отснял небольшую сцену, показывающую, что находится за пределами куба, но в итоге он решил, что эта сцена будет лишней, поэтому он ее безвозвратно удалил.
12. Съемочной группе было очень некомфортно, так как в небольшом помещении площадью 4,3x4,3 метра (14 квадратных футов) располагалась пара десятков человек. И так на протяжение 20 дней. Из-за небольших размеров и большой заполненности помещения большинство сцен были сняты с помощью ручной камеры.
13. Актер Дэвид Хьюлетт, сыгравший Ворта, попал в фильм практически по блату. Он дружил с режиссером Винченцо Натали еще в старшей школе, а сам Винченцо снял его в своей первой короткометражке. И кстати, именно Дэвид Хьюлетт рекомендовал актера Эндрю Миллера на роль Казана, так как они уже работали ранее вместе.
14. Николь де Бур, сыгравшая гения математики Левен, призналась в одном из интервью, что она дуб дубом в математике, и что в школе она даже завалила этот предмет.
15. Сами актеры признавались, что комфортнее всего им было сниматься в белой комнате, тогда как в красной комнате они испытывали жуткий дискомфорт.
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