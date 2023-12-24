Как снимали фильм "Куб": 15 интересных фактов

Но в итоге из-за нехватки бюджета Винченцо решил сделать фильм более реалистичным, поэтому он отвел роль монстра самим героям картины, а точнее по большей степени одному из них. Если вы смотрели фильм, то вы наверняка вспомните, что лишь два героя погибли от ловушек куба, а именно одиночка в начале фильма и мастер по побегам Рэн, который также погиб в самом начале.

У нас был ограниченный бюджет. Это подтолкнуло нас к большей креативности; к более лаконичным и точным спецэффектам. А также к тому, что надо больше полагаться на человеческую историю.

(с) Винченцо Натали, автор и режиссер фильма "Куб" (1997)

3. Когда Винченцо Натали спросили, почему он выбрал именно тему изоляции, то рассказал о двух причинах:

Но хитрый Винченцо не хотел снимать фильм чисто в одном помещении, поэтому он решил создать иллюзию большого куба размером 26x26x26, что составляет 17576 комнат.

Но для съемок была построена всего одна комната размером 14 кубических футов. И чтобы создать иллюзию того, что комнаты были разными, каждая из них подсвечивалась своим цветом, а некоторые комнаты были напичканы разнообразными ловушками.