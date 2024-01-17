Как снимали фильм "Привидение" : кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме

1. Изначально главные роли предлагали таким актерам как Харрисон Форд и Мишель Пфайфер, но оба они отказались от этой роли, о чем в последствии сильно жалели, ведь фильм стал настоящим хитом.

И самое интересное, что спустя 10 лет Харрисон Форд и Мишель Пфайфер сыграли мужа и жену в фильме Роберта Земекиса "Что скрывает ложь". К слову, фильм также связан с приведениями, а точнее с духами.

2. Идея фильма "Привидение" пришла сценаристу Брюсу Рубину в 1984 году после того, как он посмотрел фильм "Гамлет", а именно сцену с тенью отца Гамлета, который просил своего сына отомстить за него.