Как снимали фильм "Привидение" : кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме

Фильм стал настоящим хитом среди зрителей обоих полов и всех возрастов.
1. Изначально главные роли предлагали таким актерам как Харрисон Форд и Мишель Пфайфер, но оба они отказались от этой роли, о чем в последствии сильно жалели, ведь фильм стал настоящим хитом.
И самое интересное, что спустя 10 лет Харрисон Форд и Мишель Пфайфер сыграли мужа и жену в фильме Роберта Земекиса "Что скрывает ложь". К слову, фильм также связан с приведениями, а точнее с духами.
2. Идея фильма "Привидение" пришла сценаристу Брюсу Рубину в 1984 году после того, как он посмотрел фильм "Гамлет", а именно сцену с тенью отца Гамлета, который просил своего сына отомстить за него.
Брюс Рубин решил рассказать свою историю про призрака, который должен отомстить за свое убийство. Но на сей раз он не должен кого-то об этом просить, а лично пройти весь этот нелегкий путь.
Рубин стал блуждать по студиям, которые возьмут его сценарий в работу, но ему везде отказывали. Многие считали, что этот фильм будет детской сказкой, которая не окупит затраченные на съемки деньги.
Когда Рубин пришел на студию "Paramount pictures", то боссам данный сценарий пришелся по вкусу, и они дали зеленый свет на съемки этого фильма, выделив это дело 22 миллиона долларов.
А в качестве режиссера был выбран Джерри Цукер. Это был довольно странный выбор, с учетом того, что Джерри Цукер со своим братом специализировались в основном на комедиях и пародиях таких как "Аэроплан", "Голый пистолет", "Безжалостные люди" и др. Тем не менее фильм получился просто великолепным, но не без комедийных вкраплений.
Но изначально сценарист Брюс Рубин был просто в шоке от такого выбора, ведь он планировал, что данный фильм будет снимать кто-то вроде Стенли Кубрика, а не комедийный режиссер.
3. Изначальный сценарий Рубина был чересчур мрачным, что не очень понравилось режиссеру. Он планировал снять некую фантастическую трагикомедийную мелодраму, а не простой триллер. Поэтому сценарий переписывался аж 19 раз, пока не был достигнут нужный результат.
4. На роль Сэма пробовались такие актеры как Том Круз, Том Хэнкс, Алек Болдуин, Майкл Джей Фокс и даже Брюс Уилис. Но в итоге роль досталась Патрику Суэйзи, так как Брюс Уилис не понял сценарий и заявил, что фильм обречен на провал. Как же он ошибался. Зато спустя несколько лет Брюс Уилис все же сыграл призрака, но уже в фильме "Шестое чувство".
Сценарист Брюс Рубин захотел взять Суэйзи на роль Сэма после того, как увидел интервью с ним, как тот заплакал прямо в кадре, вспоминая о своем умершем отце. Он сразу увидел в нем того, кто точно потянет эту роль.
И как позже признавался сам Патрик, в финальной сцене, когда Сэм перед отправкой в Рай признается Молли в любви, пуская слезу, он вспоминал о своем отце, которого он очень любил.
Но все же изначально Джерри Цукер отказывался брать Патрика Суэйзи на эту роль. Дело в том, что его буквально заставили посмотреть фильм "Дом у дороги", где Суэйзи сыграл главную роль. Увидев длинноволосого парня, размахивающего кулаками, Джерри наотрез отказался брать его на роль Сэма, так как просто не видел драматического и романтического персонажа в этом актере.
Но Патрик Суэйзи был очень настойчив. Он настолько сильно хотел получить эту роль, что Цукер дал добро на прослушивание. И именно на этом самом прослушивании Джерри Цукер понял, что он ошибался, ведь после того как Патрик прочитал финальную сцену сценария, Цукер буквально заплакал, так как его просто переполняли эмоции.
5. В вот на роль Оды Мэй Браун изначально хотели взять Опру Уинфри. Но к моменту начала съемок она очень сильно похудела, а по задумке Ода Мэй Браун должна быть женщиной в теле. В итоге эту роль получила Вупи Голдберг. И это был действительно правильный выбор. Как же классно она сыграла в этом фильме.
Ходили даже слухи (в том числе об этом писали в СМИ), что Патрик Суэйзи поставил условие, что он не будет сниматься без Вупи Голдберг. Но мне кажется, что все это оказалось лишь сплетнями. Да и вряд ли бы Патрик отказался от роли, которую он себе еле-еле выбил. Хотя, на вручении премии "Оскар" Голдберг поблагодарила именно Патрика Суэйзи.
6. На роль Молли пробовались Николь Кидман, Мэг Райан и Джулия Робертс, но лучше всех себя показала Дэми Мур, которая в отличие от своего мужа Брюса Уилиса все же получила главную роль. Во многом роль она получила благодаря тому, что она могла заплакать в любой момент по щелчку пальцев.
Но самое интересное, что на пробы Дэми пришла с длинными волосами, тогда как на съемки она явилась уже с короткой стрижкой. Джерри Цукеру не понравилась такая незапланированная смена имиджа. Он думал, что это может повлияет на фильм, к которому режиссер относился со всей серьезностью, ведь это была его первая самостоятельная работа, причем не комедийная, а драматическая.
Но во время съемок Цукер понял что Мур выглядит просто идеально со своей новой прической. Позже он ее даже отблагодарил, сказав ей спасибо за то, что она подстриглась, не спрашивая его разрешения.
7. Мать Джерри Цукера сыграла в фильме эпизодическую роль сотрудницы банка, которая обслуживала Оду Мэй.
К слову, мать сценариста Брюса Рубина также сыграла в фильме небольшую роль. Именно она сыграла старую монахиню, которая падает в обморок, когда раскрывает чек, который еле-еле отдала ей Ода Мэй.
8. Сцены, где Сэм проходит сквозь предметы, снимали отдельно на синем фоне (хромакее), а уже затем фон удалялся, а самого Суэйзи накладывали на основные кадры.
9. Помните те самые тени, которые забирали призраков в ад? Такое трудно забыть. А помните ли вы те мерзкие звуки, которые они издавали? На самом деле эти крики принадлежат младенцам. Но для того, чтобы сделать этот крик жутким, плач младенца был пущен задом наперед, а затем замедлен.
10. Во время съемок на улице было довольно холодно, но так как Сэм был убит в рубашке, то он и должен был на протяжении всего фильма носить эту самую рубашку.
Бедному Патрику Суэйзи и так было безумно холодно, а его еще и заставили жевать кубики льда, чтобы пар изо рта его не выдавал. Он же все таки призрак, а значит никакого дыхания у него быть не должно. Видно, что создатели серьезно подошли к данному вопросу, правда не совсем.
Несмотря на то, что у Сэма отсутствует дыхание, мы все еще слышим его шаги, иногда видим его отражение, он отбрасывает тень и т.д. Да и вообще непонятно, как он держится на поверхности, если он проходит сквозь предметы. Он же даже по лестнице каким-то чудом поднимается, хотя этого быть не должно.
11. Дэвид Цукер (брат Джерри) снял в 1991 году фильм "Голый пистолет 2 1/2", где в одной из сцен пародировалась сцена из фильма "Привидение" в гончарной мастерской.
12. Фильм "Привидение" номинировался на премию "Оскар" в пяти категориях, в том числе и на "Лучший фильм", но в итоге взял 2 статуэтки. Брюс Рубин получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, а Вупи Голдберг - за лучшую женскую роль второго плана.
Более того, Вупе Голдберг стала второй чернокожей актрисой, получившей "Оскар". Первой темнокожей актрисой, получившей "Оскар" стала Хэтти Макдэниел за фильм "Унесенные ветром", где она сыграла роль Мамушки. Разница между этими "Оскарами" составила 50 лет.
13. Известному критику Роджеру Эберту не понравилась сцена, когда Сэм вселился в Молли, после чего обнимал ее. Он хотел видеть в этой сцене двух обнимающихся женщин, так как по его мнению это было бы логичнее, ведь в тот момент Сэм находился в теле Оды Мэй, а значит зритель должен видеть всё как есть. Это было бы духовнее и трогательнее. В общем, этот пожилой дядя видимо любит "пошалить".
14. При бюджете в 22 миллиона долларов фильм "Привидение" заработал в мировом прокате 505,7 миллионов долларов, что стало невероятным успехом. И я уже молчу про то, что фильм "Призрак" чаще всего брали в видеопрокате в 1991 году. Этот фильм обогнал по кассовым сборам даже "Один дома" и "Вспомнить всё".
На этой волне студийные боссы решили снять сиквел, но Джерри Цукер, Брюс Рубин и главные актеры отказались от работы над второй частью.
Тогда боссы студии решили обойтись без них. К ним поступило немало сценариев на одобрение, но видимо ни один из них им не понравился, так как с тех пор о съемках сиквела речи больше не велось.
15. Изначально планировалось, что Ода Мэй будет настоящим экстрасенсом, но продюсеры решили, что гораздо смешнее было бы, если Ода Мэй оказалась шарлатанкой и сама бы пришла в ужас, узнав о том, что реально может слышать призраков и даже пускать их в свое тело.
16. В той самой культовой сцене в гончарной мастерской кое-что пошло не по сценарию. Речь идет о самом горшке. По сюжету он не должен был развалиться. Но актеры как ни в чем ни бывало продолжили играть и импровизировать, отчего эта сцена стала только ярче.
Сам же Суэйзи признавался, что эта сцена стала самой сексуальной за всю его актерскую карьеру. Причем, это было не какое-то банальное занятие любовью. В этой сцене зрители прочувствовали взаимосвязь между персонажами.
17. В сцене, когда прислужники ада уносят Карла и Вилли, роли демонов играли каскадеры, на которых были надеты роликовые коньки для скольжения, так как демоны не должны были бежать. Ну а затем на каскадеров были наложены анимированные слуги Дьявола.
18. Режиссер Джерри Цукер и сценарист Брюс Рубин не верили, что такой красавчик как Тони Голдуин сможет сыграть злодея Карла, но все же на пробах он показал высший класс, благодаря чему авторы поняли, что были неправы.
Кстати, жена Тони Голдуина работала в этом фильме художником-постановщиком.
Тони настолько хорошо удалось изобразить жадного друга семьи, что однажды, когда он пришел пообедать в кафе, официантка смотрела на его испепеляющим взглядом, и даже отказалась его обслуживать, узнав, кто перед ней сидит.
19. Алекс Нот и Хай Зэрет написали песню Unchained Melody еще за 35 лет до выхода "Привидения" специально для тюремной драмы "Unchained", где он и прозвучала. Но в то время она была мало кому известна. Зато спустя 35 лет она стала настоящим хитом, и сегодня ее ассоциируют исключительно с фильмом "Привидение".
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