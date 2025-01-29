"Самая смертоносная еда в мире" убивает более 200 человек в год, но её всё равно едят 500 миллионов

Маниок, еще известный как касава, является основным продуктом питания, который употребляют 500 миллионов человек, и сотни миллионов тонн этого продукта производятся для потребления каждый год.

Это растение, процветающее в тропическом климате, происходит из Южной Америки, хотя крупнейшим мировым производителем маниока сегодня является Нигерия.

Корни, кожицу и листья растения опасно есть сырыми, поскольку они содержат токсичные вещества, которые могут образовывать цианистый водород. Сладкие сорта маниока могут содержать до 20 мг цианида на килограмм, но среди самых горьких сортов эта цифра может возрасти до 1 000 мг цианида.