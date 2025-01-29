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"Самая смертоносная еда в мире" убивает более 200 человек в год, но её всё равно едят 500 миллионов

"Самая смертоносная еда в мире" убивает более 200 человек в год, но её всё равно едят 500 миллионов

Автор:
29 января 2025 09:05
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   интересно   маниока   опасно   познавательно   смертельно   факты   фото   
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Одно из самых смертоносных блюд в мире едят полмиллиарда человек, и его широкая популярность может быть причиной того, что она имеет смертельную репутацию, если ее неправильно приготовить. Раньше шумихи наделало опасное блюдо кои пла, которое едят в Таиланде и Лаосе, теперь речь идет о маниоке, убивающем более 200 человек в год.



Маниок, еще известный как касава, является основным продуктом питания, который употребляют 500 миллионов человек, и сотни миллионов тонн этого продукта производятся для потребления каждый год.

Это растение, процветающее в тропическом климате, происходит из Южной Америки, хотя крупнейшим мировым производителем маниока сегодня является Нигерия.

Корни, кожицу и листья растения опасно есть сырыми, поскольку они содержат токсичные вещества, которые могут образовывать цианистый водород. Сладкие сорта маниока могут содержать до 20 мг цианида на килограмм, но среди самых горьких сортов эта цифра может возрасти до 1 000 мг цианида.

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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, отравление маниоком убивает около 200 человек в год, поэтому, хотя касава и входит в перечень самых "смертоносных" продуктов, количество людей, которые едят ее регулярно и чувствуют себя хорошо, на самом деле очень большое. Это потому, что люди достаточно умны и научились готовить некоторые продукты, которые в противном случае составляли бы для нас риск для здоровья.

Есть шеф-повара, которые учатся готовить невероятно ядовитую рыбу, которая может стать смертельно опасным деликатесом, если ее не приготовить опытными руками, и так же люди научились снижать риск быть убитыми маниоком.

Употребление частей корнеплода в сыром виде или неправильная обработка может привести к смерти, а также связано с неврологическим расстройством атаксии, поэтому кроме смерти эта пища может иметь и другие последствия для здоровья.

Подходящее приготовление пищи, которое может содержать замачивание растения до 24 часов, является ключевой частью обеспечения максимальной безопасности касавы.


Опасность, которую представляет маниок, растет при недостатке продовольствия, поскольку во время голода и дефицита пищи люди могут есть больше горького растения, которое, скорее всего, содержит большее количество цианистого водорода.

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Метки: Еда   в мире   интересно   маниока   опасно   познавательно   смертельно   факты   фото   
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GAS1973 Час назад
Мыши плакали и кололись....
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2k
Дмитрий 2 минуты назад
Автор в школе химию прогуливал?
Цианистый водород называется "синильная кислота" и цианидом не называется, ибо цианид по определению - соль синильной кислоты, но не она сама.
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765
idlefish 11 минут назад
Самая смертоносная еда - это шаурма на вокзале!
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2k
DuckTales 15 минут назад
У нас каждый год арбузами травятся, и все равно едят.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2432 поста (2390 в горячем)

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