Экзотический редкий монстр-деликатес из Японии

Чувство омерзения и гастрономического экстаза вызывает существо с труднопроизносимым названием Odontamblyopus lacepedii. По крайней мере, если верить японцам, которые знают толк в кулинарных извращениях.
Кошмарная рыбёшка варасубо (warasubo) выбрала для себя в качестве места обитания тихие грязевые заводи японского моря Ариаке (залив на западе Кюсю). Варасубо относится к семейству бычковых, представители которого в принципе отличаются своеобразной внешностью.
Но этот впереди планеты всей. И даже галактики, поскольку многие, кто видел рыбу вживую, сравнивают её со знаменитым персонажем – Чужим.
Длинная – до 30 сантиметров тушка варасубо коричневато-серая, как раз, чтобы помогать надёжно маскироваться в грязевых ямах. На коже имеются лилово-пурпурные пятна, а изнутри просвечивают органы. Но вишенка на торте – впечатляющая пасть с неравномерно расставленными острыми зубами.
Рыбёшки довольно умны и оборудуют на приливных морских равнинах сложные системы вертикальных нор, в которые могут вести от трёх до семи ходов.
В процессе эволюции грязевые монстры практически лишились органов зрения. Глаза уменьшились до двух едва заметных схематичных точек. В общем-то, для выкапывания тоннелей зоркость не особенно нужна. Как и для охоты: варасубо во время прилива выползают из своих укрытий и хватают любой объект с признаками движения. А зубной частокол не оставляет шансов крабам, моллюскам и мелкой рыбёшке.
С момента начала сезона дождей и до лета ловля слепых монстриков процветает. И блюда из варасубо можно попробовать в любом ресторане или кафе. Рыбу используют для приготовления супов и суши, сушат, в виде порошка добавляют в самые разные блюда, начиная с лапши и заканчивая напитками. Для любителей экзотики даже энергетические настойки на основе зубастой рыбёхи готовят.
Чтобы окончательно заставить туристов лишиться чувств от восторга, в некоторых ресторанах рыбу подают ещё живой. Так она эффектно разевает клыкастую пасть, приглашая к трапезе.
Многие японцы утверждают, что морепродуктов вкуснее, чем из моря Ариаке, в природе просто не существует.
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А вы бы рискнули попробовать такого зубастого чудика?
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