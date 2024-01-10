Экзотический редкий монстр-деликатес из Японии

Длинная – до 30 сантиметров тушка варасубо коричневато-серая, как раз, чтобы помогать надёжно маскироваться в грязевых ямах. На коже имеются лилово-пурпурные пятна, а изнутри просвечивают органы. Но вишенка на торте – впечатляющая пасть с неравномерно расставленными острыми зубами.

Рыбёшки довольно умны и оборудуют на приливных морских равнинах сложные системы вертикальных нор, в которые могут вести от трёх до семи ходов.