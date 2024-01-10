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Экзотический редкий монстр-деликатес из Японии

Экзотический редкий монстр-деликатес из Японии

Автор:
10 января 2024 12:19
Сообщество : Еда
Метки: Ариаке   Еда   Япония   бычок   варасубо   деликатес   зубы   море   рыба   слепота   
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Чувство омерзения и гастрономического экстаза вызывает существо с труднопроизносимым названием Odontamblyopus lacepedii. По крайней мере, если верить японцам, которые знают толк в кулинарных извращениях.

Кошмарная рыбёшка варасубо (warasubo) выбрала для себя в качестве места обитания тихие грязевые заводи японского моря Ариаке (залив на западе Кюсю). Варасубо относится к семейству бычковых, представители которого в принципе отличаются своеобразной внешностью.

Но этот впереди планеты всей. И даже галактики, поскольку многие, кто видел рыбу вживую, сравнивают её со знаменитым персонажем – Чужим.

Длинная – до 30 сантиметров тушка варасубо коричневато-серая, как раз, чтобы помогать надёжно маскироваться в грязевых ямах. На коже имеются лилово-пурпурные пятна, а изнутри просвечивают органы. Но вишенка на торте – впечатляющая пасть с неравномерно расставленными острыми  зубами.

Рыбёшки довольно умны и оборудуют на приливных морских равнинах сложные системы вертикальных нор, в которые могут вести от трёх до семи ходов.

В процессе эволюции грязевые монстры практически лишились органов зрения. Глаза уменьшились до двух едва заметных схематичных точек. В общем-то, для выкапывания тоннелей зоркость не особенно нужна. Как и для охоты: варасубо во время прилива выползают из своих укрытий и хватают любой объект с признаками движения. А зубной частокол не оставляет шансов крабам, моллюскам и мелкой рыбёшке.

С момента начала сезона дождей и до лета ловля слепых монстриков процветает. И блюда из варасубо можно попробовать в любом ресторане или кафе. Рыбу используют для приготовления супов и суши, сушат, в виде порошка добавляют в самые разные блюда, начиная с лапши и заканчивая напитками. Для любителей экзотики даже энергетические настойки на основе зубастой рыбёхи готовят.

Чтобы окончательно заставить туристов лишиться чувств от восторга, в некоторых ресторанах рыбу подают ещё живой. Так она эффектно разевает клыкастую пасть, приглашая к трапезе.

Многие японцы утверждают, что морепродуктов вкуснее, чем из моря Ариаке, в природе просто не существует.

А вы бы рискнули попробовать такого зубастого чудика?

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Метки: Ариаке   Еда   Япония   бычок   варасубо   деликатес   зубы   море   рыба   слепота   
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31k
Николай Дмитрич 2 часа назад
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944
ИНО Полчаса назад
Gatsby, угадай почему в магазинах Советского Союза продавали зубатку без головы.
Gatsby, угадай почему в магазинах Советского Союза продавали зубатку без головы.
Gatsby, угадай почему в магазинах Советского Союза продавали зубатку без головы.
Gatsby, угадай почему в магазинах Советского Союза продавали зубатку без головы.
Gatsby, угадай почему в магазинах Советского Союза продавали зубатку без головы.
Gatsby, угадай почему в магазинах Советского Союза продавали зубатку без головы.
Gatsby, угадай почему в магазинах Советского Союза продавали зубатку без головы.
Gatsby, угадай почему в магазинах Советского Союза продавали зубатку без головы.
Gatsby, угадай почему в магазинах Советского Союза продавали зубатку без головы.
Gatsby, угадай почему в магазинах Советского Союза продавали зубатку без головы.
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8k
Лещ 37 минут назад
Ну с живой конечно издевательство, а так жареную можно есть, рыба как рыба)
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340
ruslan d 54 минуты назад
Надо бы попробовать
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29k
AzuveR Час назад
Узкоплёночные едят всё ,что летает ,шевелится ,плавает и ползает.
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18k
SandMANn 2 часа назад
Вместо "экзотический" бегло "прочёл" – "эротический". Фубля. Во дурак.
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20k
Александр 2 часа назад
Как-то фу. Но пусть жрут, если нравится
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
Это пипец как стремно... Я бы такое не ел, ну его!
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