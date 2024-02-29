Настоящий волшебник: предприниматель умудрился сделать из 8 килограмм рыбы 180 килограмм котлет

В ведомстве отметили, что вес готовой продукции превысил вес сырья в 22,5 раза, что технологически просто невозможно. Кроме того, предприниматель уже успел отправить продукцию другому предпринимателю, видимо, для реализации. В Россельхознадзоре рассказали, что котлеты будут изъяты, а предприниматель уже был забанен в сервисах оборота товаров.