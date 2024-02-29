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Настоящий волшебник: предприниматель умудрился сделать из 8 килограмм рыбы 180 килограмм котлет

Настоящий волшебник: предприниматель умудрился сделать из 8 килограмм рыбы 180 килограмм котлет

Автор:
29 февраля 2024 17:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Еда   Омск   Россельхознадзор   индивидуальный предприниматель   котлеты   продукты   рыба   
2175
2

Судя по всему, лучше не знать, что в них было.

В управлении Россельхознадзора по Омской области рассказали об индивидуальном предпринимателе, который умудрился изготовить из 8 килограмм рыбы (минтая) 180 килограмм рыбных котлет «Дальневосточные». Об этом сотрудники Россельхознадзора узнали благодаря данным программы, которая отслеживает оборот продукции. Данные о котлетах предприниматель сам добавил в программу. Гордился, наверное.

В ведомстве отметили, что вес готовой продукции превысил вес сырья в 22,5 раза, что технологически просто невозможно. Кроме того, предприниматель уже успел отправить продукцию другому предпринимателю, видимо, для реализации. В Россельхознадзоре рассказали, что котлеты будут изъяты, а предприниматель уже был забанен в сервисах оборота товаров.

Источник:

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Метки: Еда   Омск   Россельхознадзор   индивидуальный предприниматель   котлеты   продукты   рыба   
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20  комментариев
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59k
Мойша 2 часа назад
Прямо таки Иисус Христос, с рыбой вместо хлеба.
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15k
Vital Idol 4 минуты назад
на остальное пошла сёмга(с его слов)! БУГАГА!
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11k
Дмитрий 7 минут назад
Вай! Рыб в катлета бил? Бил! Какой вопрос уважаемый?
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12k
Властелин 22 минуты назад
А интересно вкусные котлетки? На фотках котлетки аппетитные.
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233
igm_1963 Полчаса назад
Рецепт в студию!
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59k
turyst 46 минут назад
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6k
hhwost 47 минут назад
а врать не надо.
указал бы точный состав: "мясо рыбы, крахмал, соя, соль пищевая, специи и неведомая херня.. э-э-э... то есть пищевая добавка Е-дрёнамать по ТУ-12345-95".
и хер бы кто докопался.
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78k
Viktor Час назад
А всё-таки, чё там было-то, может супер-пупер рецепт, а мы дурни давимся чистой рыбой!
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9k
mbr Час назад
А в чём этот барыга не прав?
По закону единственная цель существования его конторы -- извлечение прибыли.
А так хоть говном пусть кормит, если прибыль идёт.
У нас же капитализм.
Если через суд не доказали что продукция опасна для жизни, или не умерло 100500 человек, создав общественный резонанс, то и дальше будет делать то, что делает.

Почему ВСЕМ можно извлекать прибыль, а ему нельзя.
Это основа ублюдочного капитализма (а другог и не бывает) -- деньги, и всё ради них.

Ну зарегистрирует новую контору, и будет делать из 3х килограммов рыбных хвостов 10 тонн котлет, будет класть и дальше свой пузаты х..р на "потребителя", и будет прав, и по закону и по общественному договору.

Только Государственный Стандарт вместе с уголовной ответственностью за его нарушение, только отказ от прибыли и нормальные принципы существования экономики могут решить этот вопрос.
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694
vozmez_die Час назад
По ГоСтам СССР ненатуральные добавки были запрещены

Вернуть Законы СССР о Продовольствии!
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2k
Росомаха Час назад
Там только на запахе снимали маржу....
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8k
Allmaster Час назад
А из чего сударь ваши котлеты? Из рябчиков и конины, сударь!
Ммм, это в пропорции 100 грамм конины и 100 грамм рябчиков?
Нет сударь, 1 рябчик, 1 конь!
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11k
Zемляк 2 часа назад
Таких предпринимательей везде полно: в каждой пирожковой, шаурмячной, пельменной, чебуречной...
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11k
Billi_Bons 2 часа назад
Почему-то этот мультик вспомнил.

Ссылка youtu.be
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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