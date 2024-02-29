Настоящий волшебник: предприниматель умудрился сделать из 8 килограмм рыбы 180 килограмм котлет

Судя по всему, лучше не знать, что в них было.
В управлении Россельхознадзора по Омской области рассказали об индивидуальном предпринимателе, который умудрился изготовить из 8 килограмм рыбы (минтая) 180 килограмм рыбных котлет «Дальневосточные». Об этом сотрудники Россельхознадзора узнали благодаря данным программы, которая отслеживает оборот продукции. Данные о котлетах предприниматель сам добавил в программу. Гордился, наверное.
В ведомстве отметили, что вес готовой продукции превысил вес сырья в 22,5 раза, что технологически просто невозможно. Кроме того, предприниматель уже успел отправить продукцию другому предпринимателю, видимо, для реализации. В Россельхознадзоре рассказали, что котлеты будут изъяты, а предприниматель уже был забанен в сервисах оборота товаров.
Источник:
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указал бы точный состав: "мясо рыбы, крахмал, соя, соль пищевая, специи и неведомая херня.. э-э-э... то есть пищевая добавка Е-дрёнамать по ТУ-12345-95".
и хер бы кто докопался.
По закону единственная цель существования его конторы -- извлечение прибыли.
А так хоть говном пусть кормит, если прибыль идёт.
У нас же капитализм.
Если через суд не доказали что продукция опасна для жизни, или не умерло 100500 человек, создав общественный резонанс, то и дальше будет делать то, что делает.
Почему ВСЕМ можно извлекать прибыль, а ему нельзя.
Это основа ублюдочного капитализма (а другог и не бывает) -- деньги, и всё ради них.
Ну зарегистрирует новую контору, и будет делать из 3х килограммов рыбных хвостов 10 тонн котлет, будет класть и дальше свой пузаты х..р на "потребителя", и будет прав, и по закону и по общественному договору.
Только Государственный Стандарт вместе с уголовной ответственностью за его нарушение, только отказ от прибыли и нормальные принципы существования экономики могут решить этот вопрос.
Вернуть Законы СССР о Продовольствии!
Ммм, это в пропорции 100 грамм конины и 100 грамм рябчиков?
Нет сударь, 1 рябчик, 1 конь!