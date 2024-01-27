Варасубо: пельмени с «Чужими»

Голова варасубо чуть шире остального туловища, но на ней не видно ни глаз, ни носа, ни брызгалец, ни других обычных рыбьих запчастей. Только рот! Широкая пасть, утыканная мелкими острыми зубками — вот и всё, что осталось от некогда обычной морды. Отчего рыб так ударился в минимализм? Всё дело в образе жизни. Чужерыбы стали исключительными затворниками: большую часть жизни варасубо сидит в норах. С одной стороны — это замечательно, меньше народу перепугается, купаясь в океане. А с другой — именно поэтому глаза рыбы почти полностью редуцировались. Кого выглядывать, если всю жизнь сидишь в потёмках?