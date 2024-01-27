Варасубо: пельмени с «Чужими»

Варасубо — странная стрёмная рыбина из семейства бычковых. Выглядит она как личинка-паразит Чужого, которую по ошибке забросило в океан. Слава богам, они хотя бы не такие большие — варасубо вырастают в среднем до 30 сантиметров в длину.
Но морда лица, вне зависимости от размера рыбины, остаётся ужасающей!
Голова варасубо чуть шире остального туловища, но на ней не видно ни глаз, ни носа, ни брызгалец, ни других обычных рыбьих запчастей. Только рот! Широкая пасть, утыканная мелкими острыми зубками — вот и всё, что осталось от некогда обычной морды. Отчего рыб так ударился в минимализм? Всё дело в образе жизни. Чужерыбы стали исключительными затворниками: большую часть жизни варасубо сидит в норах. С одной стороны — это замечательно, меньше народу перепугается, купаясь в океане. А с другой — именно поэтому глаза рыбы почти полностью редуцировались. Кого выглядывать, если всю жизнь сидишь в потёмках?
Зато хоромы рыба себе строит знатные. Нора, в которой живёт варасубо, достигает почти метра глубиной и состоит из нескольких входов-ответвлений. Каждый из них может стать спасительным во время отлива — убежище чужерыба строит у самых берегов Китая, Кореи и Японии.
Но приливы и отливы — штука не быстрая. Что же делать, когда растворенный в воде кислород кончается? Дышать кислородом атмосферным! Примерно через час после того, как вода ушла, рыбки подплывают к выходу, высовывают морду на поверхность и делают вдох. Воздух задерживается около жабр, где и происходит насыщение крови кислородом.
Доподлинно неизвестно, что подтолкнуло рыб переселиться на береговую линию. Согласно одной версии, варасубо сделали это, чтобы захватить богатую ресурсами приливную территорию — сами, наверное, знаете, сколько всего интересного остаётся на берегу водоёма после отлива. К тому же на мелководье легче скрыться от крупных хищников — барахтаться у самого берега ради сомнительного по калорийности обеда захочет далеко не каждый.
Согласно другой версии, чужерыбы роют на отмелях только во время сезона размножения, примерно в июне-августе. Да, некоторые рыбки действительно используют углубления в грунте для нереста. Однако в норах у варасубо слишком мало кислорода даже для одной особи, не говоря уже о целой кладке.
Опровергнуть или подтвердить эти теории мы пока не в силах, поскольку наука до сих пор не знает точно, как эти странные создания размножаются и чем предпочитают питаться. Что мы знаем на сегодня со 100% точностью — варасубо съедобны. Их целенаправленно вылавливают и продают на местных рынках. Из страхорыбин получаются (по словам японцев) очень специфичные, но при этом вкусные закуски. Ещё бы, не каждый день Чужого можно попробовать!
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