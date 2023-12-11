Незрячий крестьянин, сумевший стать музыкантом и поэтом и покорить Восток

Для крестьянина из глубинки слепота – это практически приговор. Если рядом не окажется сердобольных родственников, то останется только побираться с сумой, чтобы не умереть с голоду.
Но случай этого человека – уникальный во всех отношениях. Уроженец села Обуховка Старооскольского уезда Вася Ерошенко (1890-1952) потерял зрение ещё малышом, после тяжёлой болезни. Мальчику было четыре года, когда, как он позже напишет, он «покинул красочный мир солнца».
Василий окончил школу для слепых. И не просто освоил базовый курс. Научившись читать по Брайлю, мальчик буквально пачками глотал книги. А когда перечитал всё что было в свободном доступе, то начал писать сам.
Одновременно Ерошенко получил второе образование – музыкальное, освоив скрипку и гитару. Стал играть в симфоническом оркестре слепых и подрабатывать в ресторанах.
В одном из московских заведений состоялась судьбоносная встреча, которая определила ещё одно увлечение Василия. Ерошенко познакомился с Анной Николаевной Шараповой. Женщина доводилась свояченицей Павлу Ивановичу Бирюкову – публицисту и биографу Льва Толстого, и преподавала английский и эсперанто. Просвещённая интеллигенция конца XIX – начала XX века верила, что этот искусственный язык поможет преодолеть разногласия между народами и способствует всеобщей дружбе.
Шарапова помогла Василию овладеть эсперанто (и английским тоже, а в общей сложности уникум выучил в течение жизни 20 языков) и организовала поездку молодого человека в Лондон. После обучения в Королевском колледже для незрячих Василий приступил к изучению японского, заодно научившись играть на национальных музыкальных инструментах – кото и сямисэне.
Одновременно с учёбой крестьянский сын начал писать произведения на японском (до этого уже были работы на английском, получившие высокие оценки критиков).
В период с 1916 по 1919 год Василий Яковлевич жил в Сиаме, Бирме и Индии, одновременно работая и стараясь облегчить участь слепых, которые в восточных странах находились фактически в статусе отверженных. Организовывать и спонсировать поездки помогали эсперантисты, бывшие частью большого мирового сообщества и помогавшие друг другу.
В Японии Василий нашёл и любовь – местную девушку по имени Итико Камитика. Но японка не ответила иноземцу взаимностью. Писатель нашёл утешение в работе и вернулся теперь уже в Советскую Россию. Дома он открыл школу-интернат для слепых (в Кушке Туркменской ССР, сейчас город Серхетабад). Работал сначала педагогом, а потом возглавил упреждение. Помимо стандартной образовательной программы прививал воспитанникам любовь к труду, знакомил с природой, адаптировал к жизни в обществе.
После войны обучал в Сергиевом Посаде взрослых людей – солдат, потерявших на фронте зрение. Личным примером доказывая, что слепота – не приговор и не конец.
Последние годы педагог, известный на Востоке как один из выдающихся поэтов, провёл на малой родине. На территории музея в Обуховке к 120-летию Ерошенко установили бюст – посвящение человеку, не отчаявшемуся и помогавшему другим увидеть свет в кромешной темноте.
Источник:
- Странная болезнь превратила половину доминиканской семьи в пришельцев
- 14 колоритных фото из Японии, которые рассказывают о стране больше, чем путеводители
- Японцы ходят на свидание в масках
- Стойкий Эндо, который стал рекордсменом вопреки недугу
- Кошка стала поводырём для лучшего друга