Незрячий крестьянин, сумевший стать музыкантом и поэтом и покорить Восток

Василий окончил школу для слепых. И не просто освоил базовый курс. Научившись читать по Брайлю, мальчик буквально пачками глотал книги. А когда перечитал всё что было в свободном доступе, то начал писать сам.

Одновременно Ерошенко получил второе образование – музыкальное, освоив скрипку и гитару. Стал играть в симфоническом оркестре слепых и подрабатывать в ресторанах.