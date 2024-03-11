Учёные обратились к французам с просьбой перестать есть лягушек

Пристрастие французов к лягушачьим лапкам угрожает популяции некоторых видов лягушек.
О том, что французы считают деликатесом лягушачьи лапки, знали давно. Они их жарят, пекут, варят, маринуют и добавляют во многие блюда. Считается, что французы начали есть лягушек во время столетней войны с Англией, чтобы не умереть от голода. Лапки лягушек - еда бедняков и монахов, ставшая деликатесом. Люди верили, что мясо земноводных улучшает кожу и благотворно влияет на мужское здоровье.
В пищу пригодны лишь некоторые лягушки, например Pelophylax ridibundus или «озёрная лягушка». Именно этот вид оказался на грани вымирания из-за моды и пристрастия французов.
Учёные выяснили, что французы ежегодно убивают порядка 200 миллионов лягушек. Даже несмотря на то, что лягушки в странах ЕС запрещены к разведению, а ловить их можно только в строго определённое время, они находятся на грани вымирания. Французы завозят свыше 4 тысяч тонн лягушачьих лапок из-за границы. В результате строгих законов и неописуемой любви к лягушачьим лапкам, в некоторых странах популяция лягушек находится под угрозой, пишет 11 марта The Guardian.
Учёные и биологи обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, чтобы тот принял меры.
"Мы считаем, что Франция несет особую ответственность за лидерство в этом вопросе", - отмечается в письме.
Учёные напоминают, что лягушки имеют очень важную роль к экосистеме нашей планеты и их исчезновение может привести к неописуемым последствиям.
Источник:
- До трёх лет тюрьмы: в Южной Корее запретили собачье мясо
- Ампо – очень вкусная земля
- Вкусные, но не самые аппетитные на вид деликатесы
- Енот и кошка не поделили миску с кормом
- Не от хорошей жизни: почему и когда французы начали есть лягушек