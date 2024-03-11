Учёные обратились к французам с просьбой перестать есть лягушек

В пищу пригодны лишь некоторые лягушки, например Pelophylax ridibundus или «озёрная лягушка». Именно этот вид оказался на грани вымирания из-за моды и пристрастия французов.

Учёные выяснили, что французы ежегодно убивают порядка 200 миллионов лягушек. Даже несмотря на то, что лягушки в странах ЕС запрещены к разведению, а ловить их можно только в строго определённое время, они находятся на грани вымирания. Французы завозят свыше 4 тысяч тонн лягушачьих лапок из-за границы. В результате строгих законов и неописуемой любви к лягушачьим лапкам, в некоторых странах популяция лягушек находится под угрозой, пишет 11 марта The Guardian.