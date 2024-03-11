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Учёные обратились к французам с просьбой перестать есть лягушек

Учёные обратились к французам с просьбой перестать есть лягушек

Автор:
11 марта 2024 20:29
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Еда   деликатес   животные   лягушачьи лапки   лягушки   популяция лягушек   французы   
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Пристрастие французов к лягушачьим лапкам угрожает популяции некоторых видов лягушек.

О том, что французы считают деликатесом лягушачьи лапки, знали давно. Они их жарят, пекут, варят, маринуют и добавляют во многие блюда. Считается, что французы начали есть лягушек во время столетней войны с Англией, чтобы не умереть от голода. Лапки лягушек - еда бедняков и монахов, ставшая деликатесом. Люди верили, что мясо земноводных улучшает кожу и благотворно влияет на мужское здоровье.

В пищу пригодны лишь некоторые лягушки, например Pelophylax ridibundus или «озёрная лягушка». Именно этот вид оказался на грани вымирания из-за моды и пристрастия французов.
Учёные выяснили, что французы ежегодно убивают порядка 200 миллионов лягушек. Даже несмотря на то, что лягушки в странах ЕС запрещены к разведению, а ловить их можно только в строго определённое время, они находятся на грани вымирания. Французы завозят свыше 4 тысяч тонн лягушачьих лапок из-за границы. В результате строгих законов и неописуемой любви к лягушачьим лапкам, в некоторых странах популяция лягушек находится под угрозой, пишет 11 марта The Guardian.

Учёные и биологи обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, чтобы тот принял меры.

"Мы считаем, что Франция несет особую ответственность за лидерство в этом вопросе", - отмечается в письме.

Учёные напоминают, что лягушки имеют очень важную роль к экосистеме нашей планеты и их исчезновение может привести к неописуемым последствиям.

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Метки: Еда   деликатес   животные   лягушачьи лапки   лягушки   популяция лягушек   французы   
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7  комментариев
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27k
Влад 38 минут назад
Сами запретили к разведению и теперь удивляются что лягушек не хватает. Дебилы б....
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17k
a_komolow Полминуты назад
Ешьте веганов! Они тоже травоядные!
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28k
Павел 10 минут назад
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14k
кира 12 минут назад
Пусть переходят на кузнечиков: тоже зеленые и прыгают
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3k
Александр Ломовицкий 36 минут назад
Коровы пукают и создают парниковый эффект значит вредные , свинки пукают значит вредные , жабы исчезающий вид . Жабоедам остается курица и арабы . Последних кстати Макрон много завез , всем хватит .
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350202



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