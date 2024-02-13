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В отношении блогера и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

В отношении блогера и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

Автор:
13 февраля 2024 23:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аяз Шабутдинов   Суд   блогер   инфобизнесмен   преступления   уголовное дело   
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В отношении блогера, основателя бизнес-школы «Like Центр» Аяза Шабутдинова завели еще семь уголовных дел о мошенничестве, пишет ТАСС. Сегодня в Таганском суде Москвы рассматривали вопрос о продлении ареста блогеру.

Также Шабутдинова обвинили в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. Арест все же продлили. С 16 февраля до 16 апреля.

Следователи настаивали на этой мере, поскольку еще не были допрошены все потерпевшие и фигуранты дела, а также не были проведены выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы.

Пока неизвестно, по каким статьям были возбуждены уголовные дела.

Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года на его съемной квартире в Москве. Тогда блогер вернулся из поездки в Австрию. Поводом для ареста стало мошенничество при продаже образовательных курсов.

Гуру бизнеса на всех площадках старался создать образ простого парня из глубинки. О своей биографии Аяз рассказывал много: вырос в нищете в поселке Куеда Пермского края. Позднее выяснилось, что отец Аяза работал директором завода, а не маленького цеха с лимонадами.

После школы Шабутдинов перебрался в Ижевск, где поступил в Удмуртский государственный университет, который окончил экстерном.

Аяз открывал хостелы, сеть кофеен, запустил свой блог и ставил цели зарабатывать от двух миллионов в год. Так и добрался до «Москва-Сити». Потом появился «Like Центр», где до 3 ноября 2023 года людям преподавали основы успешного бизнеса.

В Интернете много страниц, где говорится о топе богатейших людей по версии разных изданий, где обязательно есть имя блогера. Но точной информации о состоянии Аяза Шабутдинова нет. На сайте блогера указывается, что еще в 2021 году его «Like Центр» вышел на семь с половиной миллиардов рублей. В соцсетях на него были подписаны 1 900 000 человек.

Источник:

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Метки: Аяз Шабутдинов   Суд   блогер   инфобизнесмен   преступления   уголовное дело   
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5  комментариев
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Александр Ломовицкий 2 часа назад
лайк

хорошие новости прям как из рога изобилия. и укроп покосили и инфоцыгану арест продлили.
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7k
alex 18 минут назад
Тюрьму им надо было для начала построить, для таких вот цыган
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62k
Олег Час назад
всех 1.9 ляма идиотов ставить на учёт...... поголовно.... и проверять тщательно
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93k
Доктор Джонс Час назад
"В соцсетях на него были подписаны 1 900 000 человек": как офуительная перепись долпойопов...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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