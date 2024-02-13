В отношении блогера и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

Также Шабутдинова обвинили в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. Арест все же продлили. С 16 февраля до 16 апреля.

Следователи настаивали на этой мере, поскольку еще не были допрошены все потерпевшие и фигуранты дела, а также не были проведены выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы.

Пока неизвестно, по каким статьям были возбуждены уголовные дела.