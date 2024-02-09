Джо Байден заявил, что не имеет проблем с памятью, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики

Президент США в ходе обращения затронул несколько вопросов: во-первых, прокомментировал доклад спецпрокурора по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, а во-вторых, возмутился тем, что его критикуют из-за якобы проблем с памятью. Американский лидер заявил, что возмущен этими нападками, особенно его поразила та часть отчёта, в которой его назвали"пожилым человеком с проблемами с памятью".

Прокурор обвинял Байдена в том, что тот не мог вспомнить, когда был вице-президентом, а также не помнил точно, когда умер его сын Бо. Байден тут же сообщил, что с его памятью всё в порядке и ни в чьих советах он не нуждается, после чего назвал президента Египта ас-Сиси президентом Мексики.