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Джо Байден заявил, что не имеет проблем с памятью, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики

Джо Байден заявил, что не имеет проблем с памятью, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики

Автор:
09 февраля 2024 10:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Джо Байден   облажался   обращение к нации   проблемы с памятью   реакция соцсетей   
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Джо Байден не мог допустить, чтобы внимание американцев было сосредоточено на интервью с В. Путиным, и срочно-обморочно выступил с внеплановым обращением к нации. Но по традиции слегка облажался.

Президент США в ходе обращения затронул несколько вопросов: во-первых, прокомментировал доклад спецпрокурора по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, а во-вторых, возмутился тем, что его критикуют из-за якобы проблем с памятью. Американский лидер заявил, что возмущен этими нападками, особенно его поразила та часть отчёта, в которой его назвали"пожилым человеком с проблемами с памятью".


Прокурор обвинял Байдена в том, что тот не мог вспомнить, когда был вице-президентом, а также не помнил точно, когда умер его сын Бо. Байден тут же сообщил, что с его памятью всё в порядке и ни в чьих советах он не нуждается, после чего назвал президента Египта ас-Сиси президентом Мексики.



Публикация этого видео в президентском аккаунте в соцсети X (бывший Твиттер) вызвала бурную реакцию пользователей.


Многие сравнивали президентов США и России - и это понятно, т.к. обращение к нации посчитали отвлекающим манёвром от интервью В. Путина Такеру Карлсону.


  • "Этот капустный мозг читает с телесуфлера", — удивился @Lead_Flinger.
  • "В отставку с позором!" — резюмироал @ProudElephantUS.
  • "Просто уйди уже, Байден. Из любви ко всему святому. Ты явно не в порядке. Все кончено", —- взмолилась @Bubblebathgirl.

Впрочем, Байден явно не считает, что ему пора в отставку. Он, кроме прочего, заявил, что является самым квалифицированным, чтобы стать президентом США (видимо, намекая на грядущие выборы). Кстати, комментарии в трансляции незапланированного заявления Джо Байдена на YouTube-канале были предусмотрительно отключены.

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Метки: Видео   Джо Байден   облажался   обращение к нации   проблемы с памятью   реакция соцсетей   
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25  комментариев
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20k
Shtoppi 2 часа назад
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6k
Alex 46 минут назад
Ну вот видите, как все прекрасно.
Трамп хранил секретные документы дома - это ужасное преступление!
Байден хранит секретные документы дома - это ничего, это просто недоразумение, потому что он маразматик и у него проблемы с памятью.
Встречный вопрос: а как же он тогда свои обязанности выполняет, если он неадекватен? А это совершенно неважно!
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325
Юрий Матвеев 47 минут назад
ага, давайте для начала кто тут вообще знает как хотя бы одного зовут
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316
Посейдон 48 минут назад
Старая подсадная кукла с признаками старческого слабоумия, лицо разлагающейся великой в прошлом державы
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14k
Artem 2 часа назад
Ссылка coub.com
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28k
Lehoia 2 часа назад
Не далее, как вчера, другой выдающийся политик в интервью выдал. (Речь шла о Зеленском)
Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов в Украине, когда твой отец -фронтовик , воевал с фашизмом»
Для справки :
Отец у Зеленского родился - 23.12.1947. Два года после войны.

Пара пара пам.
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Блет верните этому деревянному перфокарты уже )))
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4k
Отвратительный Мужик 3 часа назад
Он просто забыл про то что у него плохая память
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92k
Доктор Джонс 3 часа назад
Мексика, Египет, Австрия, Австрия, Гренландия, Исландия... Да какая разница?
Дедушке пофиг, он старенький...
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