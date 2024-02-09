Джо Байден заявил, что не имеет проблем с памятью, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики

Джо Байден не мог допустить, чтобы внимание американцев было сосредоточено на интервью с В. Путиным, и срочно-обморочно выступил с внеплановым обращением к нации. Но по традиции слегка облажался.
Президент США в ходе обращения затронул несколько вопросов: во-первых, прокомментировал доклад спецпрокурора по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, а во-вторых, возмутился тем, что его критикуют из-за якобы проблем с памятью. Американский лидер заявил, что возмущен этими нападками, особенно его поразила та часть отчёта, в которой его назвали"пожилым человеком с проблемами с памятью".
Прокурор обвинял Байдена в том, что тот не мог вспомнить, когда был вице-президентом, а также не помнил точно, когда умер его сын Бо. Байден тут же сообщил, что с его памятью всё в порядке и ни в чьих советах он не нуждается, после чего назвал президента Египта ас-Сиси президентом Мексики.
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Публикация этого видео в президентском аккаунте в соцсети X (бывший Твиттер) вызвала бурную реакцию пользователей.
Многие сравнивали президентов США и России - и это понятно, т.к. обращение к нации посчитали отвлекающим манёвром от интервью В. Путина Такеру Карлсону.
- "Этот капустный мозг читает с телесуфлера", — удивился @Lead_Flinger.
- "В отставку с позором!" — резюмироал @ProudElephantUS.
- "Просто уйди уже, Байден. Из любви ко всему святому. Ты явно не в порядке. Все кончено", —- взмолилась @Bubblebathgirl.
Впрочем, Байден явно не считает, что ему пора в отставку. Он, кроме прочего, заявил, что является самым квалифицированным, чтобы стать президентом США (видимо, намекая на грядущие выборы). Кстати, комментарии в трансляции незапланированного заявления Джо Байдена на YouTube-канале были предусмотрительно отключены.
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Трамп хранил секретные документы дома - это ужасное преступление!
Байден хранит секретные документы дома - это ничего, это просто недоразумение, потому что он маразматик и у него проблемы с памятью.
Встречный вопрос: а как же он тогда свои обязанности выполняет, если он неадекватен? А это совершенно неважно!
Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов в Украине, когда твой отец -фронтовик , воевал с фашизмом»
Для справки :
Отец у Зеленского родился - 23.12.1947. Два года после войны.
Пара пара пам.
Дедушке пофиг, он старенький...
А именно так слышит вопрос Байден, когда его поправляют