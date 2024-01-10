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Каверзные вопросы от детей, которые ставят в тупик взрослых

Каверзные вопросы от детей, которые ставят в тупик взрослых

Автор:
10 января 2024 07:16
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Твиттер   дети   дети спрашивают   забавно   истории   ребенок спросил   фото   
3032
14

Дети непосредственные. Если они чего-то не понимают, то обязательно спросят и докопаются до сути. И логика у них причём получше, чем у взрослых. Перед вами самые простые и жизненные ситуации, которые застали врасплох.

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А что забавного у вас спрашивали дети?

Источник:

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Метки: Прикол   Твиттер   дети   дети спрашивают   забавно   истории   ребенок спросил   фото   
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12  комментариев
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4k
Харон 2 часа назад
Куку сама эти вопросы выдумала?
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3k
Егор Попов 13 минут назад
Комментарий к фото
Да уж... Сперва бы выспался, потом подумал бы (не долго), что можно еще сделать, а потом еще раз выспался бы.
З.Ы. Ну а по факту, произойди вдруг такое, то ничего сделать я бы просто не успел, т.к. из за резко замершего земного шара, вращающегося вокруг звезды, которая с огромной скоростью движется в пространстве, я бы резко стартанул в стратосферу почти мгновенно сгорев, либо пробил Землю на много метров, образовав огромный кратер и испарившись.
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769
бдятел 23 минуты назад
12. Мало кто понимает, что сказка о любви, а не о жадности...
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12k
Sapsan 43 минуты назад
Почему рыбак не заказал другую жену?

Ссылка www.youtube.com
==
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13k
Karelian 58 минут назад
Консилер, стигматы, ..., что за день незнаковых слов???
А про черешню что непонятного? Что бы косточки в песок не плевали.
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18k
SandMANn Час назад
Комментарий к фото
Информация для нормальных (не зашоренных словесным иномусором) людей

"Консилер (от английского "concealer") - это косметический продукт более плотный, чем тональный крем, с высоким содержанием цветного пигмента, который используется для маскировки несовершенств кожи".
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4k
brotherirk Час назад
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