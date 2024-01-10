Каверзные вопросы от детей, которые ставят в тупик взрослых

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Дети непосредственные. Если они чего-то не понимают, то обязательно спросят и докопаются до сути. И логика у них причём получше, чем у взрослых. Перед вами самые простые и жизненные ситуации, которые застали врасплох.
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А что забавного у вас спрашивали дети?
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З.Ы. Ну а по факту, произойди вдруг такое, то ничего сделать я бы просто не успел, т.к. из за резко замершего земного шара, вращающегося вокруг звезды, которая с огромной скоростью движется в пространстве, я бы резко стартанул в стратосферу почти мгновенно сгорев, либо пробил Землю на много метров, образовав огромный кратер и испарившись.
А про черешню что непонятного? Что бы косточки в песок не плевали.
"Консилер (от английского "concealer") - это косметический продукт более плотный, чем тональный крем, с высоким содержанием цветного пигмента, который используется для маскировки несовершенств кожи".
Консилер - черновая штукатурка, слой до 5 см.
Тональник - финишная штукатурка слой до 5 мм.