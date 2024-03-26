Покупатели-фетишисты с Авито, после общения с которыми хочется помыться

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Сколько странных людей есть в мире! И не могут они спокойно сами своими делами заниматься, а постоянно вступают с кем-то в контакт, чтобы удовлетворить свои потребности.
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7. Пугает ещё девушек то, что кто-то по незнанию может встретиться с таким извращенцем случайно
А какие необычные продажи были у вас на Авито?
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