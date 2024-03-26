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Покупатели-фетишисты с Авито, после общения с которыми хочется помыться

Покупатели-фетишисты с Авито, после общения с которыми хочется помыться

Автор:
26 марта 2024 12:00
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   авито   забавно   истории   истории авито   покупки   продам   фото   
2264
14

Сколько странных людей есть в мире! И не могут они спокойно сами своими делами заниматься, а постоянно вступают с кем-то в контакт, чтобы удовлетворить свои потребности.

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А какие необычные продажи были у вас на Авито?

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Метки: Прикол   авито   забавно   истории   истории авито   покупки   продам   фото   
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753
Quantimus 2 часа назад
По первой картинке вспомнил другую:

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6k
Харон ( Χάρων) Час назад
Хватит тащить херню на сайт!!!!!!!!!!!
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1k
Злодей Час назад
Херня какая то. Может это бабские фантазии, как они мужиков унижают?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1553 поста (1511 в горячем)

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