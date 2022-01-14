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Нет повода не выпить: пользователи соцсетей о первой рабочей неделе 2022 года

Нет повода не выпить: пользователи соцсетей о первой рабочей неделе 2022 года (15 фото)

Автор:
14 января 2022 14:13
Метки: 2022   Юмор   новый год   офис   праздники   работа   старый новый год   
1190
15
Первая рабочая пятидневка нового года подходит к своему логическому завершению. Что тут сказать - было жестко. После длительных выходных всегда сложно вливаться в рабочую струю, но россияне попытались. В этом посте мы собрали мысли простых пользователей соцсетей, которые замечательно отражают весь масштаб прожитой трагедии. А как период с 10 по 14 января прошел у вас?
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Метки: 2022   Юмор   новый год   офис   праздники   работа   старый новый год   
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Richard

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