Нет повода не выпить: пользователи соцсетей о первой рабочей неделе 2022 года

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Первая рабочая пятидневка нового года подходит к своему логическому завершению. Что тут сказать - было жестко. После длительных выходных всегда сложно вливаться в рабочую струю, но россияне попытались. В этом посте мы собрали мысли простых пользователей соцсетей, которые замечательно отражают весь масштаб прожитой трагедии. А как период с 10 по 14 января прошел у вас?
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12.
Первая рабочая неделя заканчивается👌💯— Зеркальный ответ (@mirror_flower17) January 14, 2022
* Всем доброго утра и хорошего настроения 🖐🖖 pic.twitter.com/tMUSNzfDDP
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