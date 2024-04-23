Мирна Лой: классическая звезда Голливуда

Сначала она представала в специфических образах, играла вампирш или азиаток. Но карьерные перспективы значительно улучшились после роли Норы Чарльз в фильме «Тонкий человек» (1934).

Эта роль способствовала развитию, и она стала известна как разносторонняя актриса, умеющая играть как в драме, так и в комедии.