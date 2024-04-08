Яркая жизнь и годы во тьме чудесной характерной актрисы Людмилы Шагаловой

Людочка Шагалова появилась на свет в 1923 году в Беларуси. Местом рождения будущей актрисы стал город Рогачёв. Мать девочка потеряла очень рано. А с отцом её на долгие годы разлучили жернова репрессий.

В кино девочка дебютировала в возрасте 14 лет. Школьницу случайно заметил Яков Протазанов и приложил сняться в картине «Семиклассники». Людмила легко влилась в процесс.