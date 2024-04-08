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Яркая жизнь и годы во тьме чудесной характерной актрисы Людмилы Шагаловой

Яркая жизнь и годы во тьме чудесной характерной актрисы Людмилы Шагаловой

Автор:
08 апреля 2024 17:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вячеслав Шумский   Людмила Шагалова   актриса   зрение   картина   кино   роль   семья   судьба   фильм   
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Мы начинаем действительно ценить что-то только тогда, когда потеряем это.

Печальный пример этот очаровательной женщины и талантливой актрисы наглядно доказывает это утверждение.

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Людочка Шагалова появилась на свет в 1923 году в Беларуси. Местом рождения будущей актрисы стал город Рогачёв. Мать девочка потеряла очень рано. А с отцом её на долгие годы разлучили жернова репрессий.

В кино девочка дебютировала в возрасте 14 лет. Школьницу случайно заметил Яков Протазанов и приложил сняться в картине «Семиклассники». Людмила легко влилась в процесс.

После начала войны девушка эвакуировалась в Челябинск. О кино пришлось забыть. Шагалова жила с бабушкой, работала на тракторном заводе. Попутно старательно изучая немецкий язык и планируя продолжить образование, когда настанет мир.

Но мечты об инязе остались в прошлом. Совершенно неожиданно для себя она подала документы во ВГИК, попав на курс С. А. Герасимова. Однокурсниками стали такие будущие звёзды как Сергей Гурзо, Нонна Мордюкова, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов и другие.

Фактически первая серьёзная работа – роль Вали Борц в исторической драме «Молодая гвардия» 1948 года принесла актрисе известность и любовь зрителей и награду – Сталинскую премию.

Затем были роли в других известных фильмах. Среди которых «Дом на Лесной», «Женитьба Бальзаминова», «Незнакомый наследник», «Похищение», «Один из нас», «Подранки», «Принцесса цирка», «Где находится нофелет?» и не только.

Роль примечательной женщины Павлы Петровны Бальзаминовой стала практически визитной карточкой актрисы. Хотя изначально она хотела отказаться от сомнительного удовольствия играть в 41 год 60-летнюю бабулю (исполнителю роли её сына – Георгию Вицину на тот момент было 47 лет). Но в итоге не прогадала: последовали новые интересные предложения.

В основном это были характерные героини, в том числе в чудесных детских фильмах, среди которых «Сказка о потерянном времени», «Остров сокровищ», «Пеппи Длинныйчулок».

Личная жизнь Людмилы тоже сложилась счастливо. Ещё на втором курсе девушка вышла замуж за будущего кинооператора Вячеслава Шумского. В 1948 году у пары родился сын. Геннадий продолжил традиции династии и стал режиссёром.

Но, видимо, судьба решила, что на долю одного человека счастья слишком много. В 2000 году у женщины начало падать зрение. Людмила Александровна решила попробовать исправить всё с помощью рядовой, казалось бы, операции по коррекции зрения. Но что-то пошло не так. И женщина полностью ослепла. Ей – активной и энергичной, пришлось подстраиваться под изменившиеся обстоятельства и учиться жить в полной темноте.

Рядом всегда были родные – муж, сын с женой, внуки и старались помочь. Впрочем, слепота не сломила стойкую женщину. И она всё так же верила –она действительно счастливый человек. Настоящей и самой большой потерей Людмилы Шагаловой стала смерть мужа. Она очень тяжело переживала уход Вячеслава, резко сдала, осунулась и постарела. Любимого супруга актриса пережила всего на год с небольшим и скончалась 13 марта 2012 года в возрасте 88 лет.

Супруги остались неразлучны и после смерти и нашли последний приют на Перепечинском кладбище Московской области.

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Метки: Вячеслав Шумский   Людмила Шагалова   актриса   зрение   картина   кино   роль   семья   судьба   фильм   
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