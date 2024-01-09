Золотоискатель вырыл 40-метровую яму под своим домом и провалился

Пенсионер утверждал, что "дух" во сне сказал ему, что под его кухней лежит камень, а за ним находится золото, и он предупреждал его об опасности поисков.

Золотоискатель погиб 5 января. Жоао упал в 40-метровую яму, спасатели приехали на вызов, но оказались бессильны.