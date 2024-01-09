Золотоискатель вырыл 40-метровую яму под своим домом и провалился

71-летний Жоао Пимента да Сильва был одержим идеей, что под его домом в Ипатинге, Бразилия, есть золото. Пенсионер вырыл 40-метровый проход диаметром около 90 сантиметров, но провалился в него.
Арнальдо да Силва рассказал местным СМИ: "Жоао больше года копал и даже нанял рабочих. Вначале он платил 70 бразильских реалов [около 1300 рублей] в день, когда яма была неглубокой, но чем глубже она становилась, тем дороже обходились работы. Когда они дошли до большого камня, который не получалось вытащить, ходили слухи, что он хотел раздобыть динамит".
Пенсионер утверждал, что "дух" во сне сказал ему, что под его кухней лежит камень, а за ним находится золото, и он предупреждал его об опасности поисков.
Золотоискатель погиб 5 января. Жоао упал в 40-метровую яму, спасатели приехали на вызов, но оказались бессильны.
Бразилец упал с деревянной платформы, расположенной в верхней части тоннеля.
Платформа была сиденьем от детских качелей, которые он использовал, чтобы спускаться на глубину. В тот день мужчина откачивал воду.
Друг Антонио Уилсон Коста был свидетелем падения и сказал, что сиденье оторвалось.
Спасатели вытащили тело. У погибшего были травмы головы, а также множественные переломы конечностей.
"После сновидения пожилой мужчина начал копать яму диаметром около 90 сантиметров и глубиной не менее 40 метров", - говорится в заявлении пожарной службы.
По словам сержанта пожарной бригады штата Минас-Жерайс Луиса Филипе де Миранды, оборудование было "архаичным" и "самодельным", но сам вертикальный тоннель был "идеальным".
"Мы нашли компрессоры, специальные отбойные молотки, которые использовались для прокладывания тоннеля. Спуститься вниз - целая наука, и очень сложная, но у него был опыт. Однако на снимках видно, что нет никакой фиксированной опорной конструкции. Он спускался на детских качелях, без ремня безопасности".
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 1985 год: золотая лихорадка в Серра Пелада
- Допрыгались: внезапное падение женщин в яму попало на видео
- Смартфон пережил падение из самолёта, удивив своего владельца
- Мужчина с ребёнком чудом увернулись от летящего листа металла
- В Бразилии спасатели извлекли из глубокого ущелья абсолютно голого мужчину