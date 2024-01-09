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Золотоискатель вырыл 40-метровую яму под своим домом и провалился

Золотоискатель вырыл 40-метровую яму под своим домом и провалился

Автор:
09 января 2024 08:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бразилия   дом   золото   несчастный случай   падение   поиск   сон   
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71-летний Жоао Пимента да Сильва был одержим идеей, что под его домом в Ипатинге, Бразилия, есть золото. Пенсионер вырыл 40-метровый проход диаметром около 90 сантиметров, но провалился в него.

Арнальдо да Силва рассказал местным СМИ: "Жоао больше года копал и даже нанял рабочих. Вначале он платил 70 бразильских реалов [около 1300 рублей] в день, когда яма была неглубокой, но чем глубже она становилась, тем дороже обходились работы. Когда они дошли до большого камня, который не получалось вытащить, ходили слухи, что он хотел раздобыть динамит".

Пенсионер утверждал, что "дух" во сне сказал ему, что под его кухней лежит камень, а за ним находится золото, и он предупреждал его об опасности поисков.

Золотоискатель погиб 5 января. Жоао упал в 40-метровую яму, спасатели приехали на вызов, но оказались бессильны.

Бразилец упал с деревянной платформы, расположенной в верхней части тоннеля.

Платформа была сиденьем от детских качелей, которые он использовал, чтобы спускаться на глубину. В тот день мужчина откачивал воду.

Друг Антонио Уилсон Коста был свидетелем падения и сказал, что сиденье оторвалось.

Спасатели вытащили тело. У погибшего были травмы головы, а также множественные переломы конечностей.

"После сновидения пожилой мужчина начал копать яму диаметром около 90 сантиметров и глубиной не менее 40 метров", - говорится в заявлении пожарной службы.

По словам сержанта пожарной бригады штата Минас-Жерайс Луиса Филипе де Миранды, оборудование было "архаичным" и "самодельным", но сам вертикальный тоннель был "идеальным".

"Мы нашли компрессоры, специальные отбойные молотки, которые использовались для прокладывания тоннеля. Спуститься вниз - целая наука, и очень сложная, но у него был опыт. Однако на снимках видно, что нет никакой фиксированной опорной конструкции. Он спускался на детских качелях, без ремня безопасности".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   дом   золото   несчастный случай   падение   поиск   сон   
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5  комментариев
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14k
Artem 7 минут назад
Камень догадаются разбить и под ним посмотреть? То-то удивятся, если там золото найдут...
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13k
Марсианин 2 минуты назад
Каждый сходит с ума по-своему...
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14k
Artem 6 минут назад
Теперь дух 71-летнего Жоао Пимента да Сильва придет во сне еще к кому-нибудь и расскажет про золото под камнем.
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1k
Олег Полчаса назад
не понял, плитка прямо на землю уложена?
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22k
BiZ 37 минут назад
ну, если он при этом носил золотое кольцо или цепочку, то сон можно считать вещим..
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