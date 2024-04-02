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Выброшенный с МКС мусор пробил крышу дома в США

Выброшенный с МКС мусор пробил крышу дома в США

Автор:
02 апреля 2024 20:14
Сообщество : Космос
Метки: NASA   США   дом   космический мусор   мкс   падение   
2109
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Напоминающий снаряд обломок пролетел два этажа. Дома в этот момент, к счастью, никого не было.

Житель города Неаполя (штат Флорида) Алехандро Отеро поделился в соцсетях пугающими фотографиями с последствиями падения на его крышу мусора с Международной космической станции. Двухэтажный дом Алехандро прошило практически насквозь килограммовым цилиндрическим предметом.

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Примечательно, что владелец дома рассказал об инциденте 15 марта. Через соцсети он обратился к знакомым и подписчикам, попросив их помочь ему связаться с NASA. И вот, спустя почти месяц там обратили внимание на пост Алехандро и забрали "болванку" для изучения.


Собственно, изучать там особо нечего — падение обломков произошло 8 марта в 14:34 по местному времени (у Алехандро есть запись с камеры, которая записала звук грохота в доме в этот момент), а это время совпадает с сообщениями NASA о вошедшем в атмосферу Земли в 14:29 мусора с МКС. Который, судя по всему, частично пережил вход в атмосферу.

Предполагается, что на дом во Флориде упал обломок отработанной никель-водородной батареи. Их в количестве 9 штук сбросили с МКС ещё в 2021 году, они три года медленно двигались по орбите, спускаясь к Земле. Также примечательно, что сброшенный в марте 2021 года контейнер массой 2,6 тонны был самый тяжёлым грузом, от которого когда-либо избавлялись на МКС.


Известно, что ранее эксперты прогнозировали такой исход — они сообщали, что некоторые обломки могут не сгореть в атмосфере, но в NASA были уверены, что ни одна часть тяжёлого контейнера не выдержит падения в атмосфере. Как оказалось, сторонние эксперты оказались правы — никель-водородные батареи оказались достаточно прочными, чтобы пережить вхождение в атмосферу Земли.

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Метки: NASA   США   дом   космический мусор   мкс   падение   
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10  комментариев
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9k
Гвоздь Час назад
жаль, не в байдена попало.
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64
Бриллиант Минуту назад
Жаль что не Белого Дома, прикиньте Бидону прям в бидон)
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37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Жаль маленький.
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2k
Звёздный странник Полчаса назад
Нихрена себе подарочек на 8 марта!
СК наверное теперь разбирается, кто именно выкинул мусор с МКС?
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9k
Лаврентий 37 минут назад
Судя по форме,- явно явно, не батарея, а очередной сброс говна из их сортира с орбиты МКС...
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5k
Максим Макашев 41 минуту назад
наши неплохо потренировались...

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39k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Бред. С МКС он как метеорит бы был раскалённым, дом бы и разворотило,и сгорел бы. Скорее всего с самолёта.
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60k
turyst 57 минут назад
Это им ещё повезло.
Могло быть и хуже.


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7k
Lexx 57 минут назад
С батареей не интересно. Я уж было подумал, капсула с говном космонавтов.
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5k
Sanar Час назад
Видно же что это котях из сортира амеровского сегмента вернулся на родину, какие нафиг батареи)
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1935 постов (1940 в горячем)
Лесник
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