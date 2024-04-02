Выброшенный с МКС мусор пробил крышу дома в США

Напоминающий снаряд обломок пролетел два этажа. Дома в этот момент, к счастью, никого не было.
Житель города Неаполя (штат Флорида) Алехандро Отеро поделился в соцсетях пугающими фотографиями с последствиями падения на его крышу мусора с Международной космической станции. Двухэтажный дом Алехандро прошило практически насквозь килограммовым цилиндрическим предметом.
Примечательно, что владелец дома рассказал об инциденте 15 марта. Через соцсети он обратился к знакомым и подписчикам, попросив их помочь ему связаться с NASA. И вот, спустя почти месяц там обратили внимание на пост Алехандро и забрали "болванку" для изучения.
Собственно, изучать там особо нечего — падение обломков произошло 8 марта в 14:34 по местному времени (у Алехандро есть запись с камеры, которая записала звук грохота в доме в этот момент), а это время совпадает с сообщениями NASA о вошедшем в атмосферу Земли в 14:29 мусора с МКС. Который, судя по всему, частично пережил вход в атмосферу.
Предполагается, что на дом во Флориде упал обломок отработанной никель-водородной батареи. Их в количестве 9 штук сбросили с МКС ещё в 2021 году, они три года медленно двигались по орбите, спускаясь к Земле. Также примечательно, что сброшенный в марте 2021 года контейнер массой 2,6 тонны был самый тяжёлым грузом, от которого когда-либо избавлялись на МКС.
Известно, что ранее эксперты прогнозировали такой исход — они сообщали, что некоторые обломки могут не сгореть в атмосфере, но в NASA были уверены, что ни одна часть тяжёлого контейнера не выдержит падения в атмосфере. Как оказалось, сторонние эксперты оказались правы — никель-водородные батареи оказались достаточно прочными, чтобы пережить вхождение в атмосферу Земли.
Источник:
- Ракетная шахта времён холодной войны стала уютным домом за миллион долларов
- Пара из США обнаружила секретную комнату в доме, где они жили
- Назад в прошлое: интерьеры заброшенного дома 1960-х годов
- Золотоискатель вырыл 40-метровую яму под своим домом и провалился
- Американский посадочный модуль Peregrine не сможет сесть на Луну
СК наверное теперь разбирается, кто именно выкинул мусор с МКС?
Могло быть и хуже.