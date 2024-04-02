Выброшенный с МКС мусор пробил крышу дома в США

Примечательно, что владелец дома рассказал об инциденте 15 марта. Через соцсети он обратился к знакомым и подписчикам, попросив их помочь ему связаться с NASA. И вот, спустя почти месяц там обратили внимание на пост Алехандро и забрали "болванку" для изучения.

Собственно, изучать там особо нечего — падение обломков произошло 8 марта в 14:34 по местному времени (у Алехандро есть запись с камеры, которая записала звук грохота в доме в этот момент), а это время совпадает с сообщениями NASA о вошедшем в атмосферу Земли в 14:29 мусора с МКС. Который, судя по всему, частично пережил вход в атмосферу.