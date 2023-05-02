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Ричард Фуллер: эксперимент длиною в жизнь

Ричард Фуллер: эксперимент длиною в жизнь

Автор:
02 мая 2023 16:25
Сообщество : Наука
Метки: Ричард Фуллер   архитектор   дом   изобретатель   инженер   интересно   проект   сон   эксперимент   
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Широко распространено мнение, что гении рождаются не чаще одного раза в 100 лет. Этот гений, который первую половину жизни даже никаких особых талантов не демонстрировал, появился на свет на стыке веков. Чтобы, надо полагать, застолбить и XIX и XX.

Ричард Бакминстер Фуллер не слишком хорошо известен в широких кругах. Но этот инженер и архитектор за свою жизнь сумел получить 25 патентов на свои изобретения, почти полсотни престижных наград в разных областях и несколько научных степеней.

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А ведь ничто не предвещало. Точнее, предвещало. Ведь выпускник престижной школы поступил в Гарвард. Но оказалось, что надо не только поступить, но и учиться. Первый раз парня отчислили за слишком эмоциональный кутёж, второй с формулировкой «отсутствие заинтересованности в учёбе». Молодой человек натурально прожигал жизнь, работая механиком, разнорабочим, радистом. Ричи даже попробовал себя в качестве предпринимателя, но опыт оказался неудачным.

В итоге мужчина в возрасте 32 лет оказался в жизненном тупике: нищий, безработный, потерявший от болезни ребёнка. Единственной перспективой была бутылка и скорая гибель от алкоголя. Но Фуллер смог взять себя в руки.

Вспомнил об инженерном  прошлом и решил возобновить деятельность в этой сфере. Причём над проектами, которые заведомо являлись нереализуемыми, типа возобновляемых источников энергии, проектов домов и машин, которые были бы удобными, экономичными и способными существенно облегчить жизнь всех людей.

Самым поразительным и вошедшим в историю стал эксперимент над собой. В промежуток с 1920 по 1983 год он каждый день он вёл подробные записи, внося в дневник все события дня, подшивая чертежи, картинки, заметки, идеи, вырезки. Фактически это стало самой задокументированной в истории человеческой жизнью: стопка дневников, альбомов, блокнотов превысила 80 метров!

Фуллер задался целью понять, как можно повысить продуктивность – меньше спать и больше работать. И пришёл к идее полифазного сна, который часто называют сном гениев. Принцип базируется на чередовании коротких промежутков сна с бодрствованием. В итоге за сутки человек спит не больше 2 часов.

Ричард провёл в таком режиме два года. Медики, следившие за самочувствием, подтверждали, что мужчина здоров. И нет никаких отклонений в работе органов и систем. И продолжил бы жить так дальше, только взбунтовались его коллеги, которым нужен был классический общепринятый режим сна и отдыха.

Одним из самых известных, но утопических проектов Фуллера является «Девятое небо» – сфера, созданная в соответствии с принципом геодезического купола. При нагревании воздуха внутри неё конструкция должна парить сама и поднимать солидный груз. Инженер считал, что на базе таких систем можно будет создавать целые летающие города.

В связи с разработкой столь смелых проектов многие считают Фуллера утопистом. А другие – гением, который родился слишком рано, до того как у человечества появилась возможность претворить в жизнь его проекты.

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Метки: Ричард Фуллер   архитектор   дом   изобретатель   инженер   интересно   проект   сон   эксперимент   
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2  комментария
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Anatolij Полчаса назад
Пошёл гуглить, чем ещё кроме полифазного сна нас порадовал Ричард Фуллер...
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