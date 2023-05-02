Ричард Фуллер: эксперимент длиною в жизнь

Фуллер задался целью понять, как можно повысить продуктивность – меньше спать и больше работать. И пришёл к идее полифазного сна, который часто называют сном гениев. Принцип базируется на чередовании коротких промежутков сна с бодрствованием. В итоге за сутки человек спит не больше 2 часов.

Ричард провёл в таком режиме два года. Медики, следившие за самочувствием, подтверждали, что мужчина здоров. И нет никаких отклонений в работе органов и систем. И продолжил бы жить так дальше, только взбунтовались его коллеги, которым нужен был классический общепринятый режим сна и отдыха.