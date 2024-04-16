В NASA подтвердили, что упавший на дом американца предмет, оказался космическим мусором

На дом жителя Флориды, как выяснилось, упал элемент крепления мусорного контейнера.
Американское космическое агентство (NASA) наконец-то подтвердило всем очевидный факт о том, что дом жителя штата Флорида почти насквозь пробила болванка из космоса. Из интересного, специалисты NASA смогли идентифицировать этот предмет. Им оказался элемент крепления поддона для аккумуляторов с МКС.
Напомним, что инцидент произошёл 8 марта 2024 года спустя несколько минут после входа в атмосферу выброшенных с МКС отработанных батарей. Владелец пострадавшего дома Алехандро Отеро рассказал о приключившемся в соцсетях, попросив знакомых и подписчиков достучаться до NASA. Достучаться удалось, но на это потребовался целый месяц.
Добавим, что блок отработанных батарей с МКС сбросили ещё в марте 2021 года. Согласно расчётам NASA? элементы блока аккумуляторов не должны были долететь до Земли. Но как показала практика, не весь мусор сгорел в плотных слоях атмосферы.
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