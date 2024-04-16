В NASA подтвердили, что упавший на дом американца предмет, оказался космическим мусором

Напомним, что инцидент произошёл 8 марта 2024 года спустя несколько минут после входа в атмосферу выброшенных с МКС отработанных батарей. Владелец пострадавшего дома Алехандро Отеро рассказал о приключившемся в соцсетях, попросив знакомых и подписчиков достучаться до NASA. Достучаться удалось, но на это потребовался целый месяц.