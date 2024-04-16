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В NASA подтвердили, что упавший на дом американца предмет, оказался космическим мусором

В NASA подтвердили, что упавший на дом американца предмет, оказался космическим мусором

Автор:
16 апреля 2024 15:06
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Флорида   дом   космический мусор   мкс   падение   ущерб   
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На дом жителя Флориды, как выяснилось, упал элемент крепления мусорного контейнера.

Американское космическое агентство (NASA) наконец-то подтвердило всем очевидный факт о том, что дом жителя штата Флорида почти насквозь пробила болванка из космоса. Из интересного, специалисты NASA смогли идентифицировать этот предмет. Им оказался элемент крепления поддона для аккумуляторов с МКС.

Напомним, что инцидент произошёл 8 марта 2024 года спустя несколько минут после входа в атмосферу выброшенных с МКС отработанных батарей. Владелец пострадавшего дома Алехандро Отеро рассказал о приключившемся в соцсетях, попросив знакомых и подписчиков достучаться до NASA. Достучаться удалось, но на это потребовался целый месяц.

Добавим, что блок отработанных батарей с МКС сбросили ещё в марте 2021 года. Согласно расчётам NASA? элементы блока аккумуляторов не должны были долететь до Земли. Но как показала практика, не весь мусор сгорел в плотных слоях атмосферы.

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Метки: NASA   Флорида   дом   космический мусор   мкс   падение   ущерб   
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4  комментария
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11k
GMN 2 часа назад
Пуляйте...
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28k
Влад Полчаса назад
Смотрю я в эту волшебную дыру и понять не могу - фанерный ламинат на лагах? Без всякой основы что-ли?
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507
ApolloOne 55 минут назад
Мужику еще повезло, а могло и в темечко прилететь ;)
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1991 пост (1998 в горячем)
Лесник
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