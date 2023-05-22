Потерянный Фосетт: как путешественник-эзотерик превратился в легенду

Прославился этот человек ещё при жизни. Но истинное признание пришло к полковнику после его исчезновения.
Перси Фосетт (1867-1925) – британский исследователь, путешественник и топограф, который исчез при странных обстоятельствах – во время поисков затерянного города в бразильских джунглях.
Склонность к авантюрам и любовь к путешествиям мальчик унаследовал от отца, который был членом Королевского географического общества. Перси выбрал карьеру военного, служил в разведке и отучился на топографа. Фосетт дружил с такими известными писателями как Г. Райдер Хаггард и Артур Конан Дойл.
Археологией мужчина увлекался ещё с юности. И был уверен в существовании загадочных древних городов атлантов в сельве Бразилии. Поэтому во время обычной работы по подготовке карт он одновременно занимался и поиском доказательств.
Полковник успел принять участие в семи экспедициях. В 1925 году он вместе со старшим сыном Джеком и его приятелем Рэли Раймелом отправился в очередную и последнюю. Основываясь на древних рукописях и легендах, Фосетт пришёл к выводу, что существование где-то в районе плато Мату-Гросу древнего города, который когда-то населяли представители развитой цивилизации, это правда. Он дал городу кодовое название – «Z».
Что странно, Фосетт оставил записку, в которой настоятельно просил не отправлять поисковую экспедицию в случае, если он с парнями исчезнет. После пересечения маленькой группой притока Амазонки – реки Шингу о них больше никто ничего не слышал.
Самая распространённая версия, объясняющая исчезновение, нападение агрессивных каннибалов. Весной 1932 года вскрылись новые обстоятельства. В посольстве в Рио объявился один миссионер с историей, которую ему поведала знакомая индианка. Женщина рассказала, что мужчин захватили индейцы племени арувуду. Сама рассказчица была из соседнего племени куйкурус. В их деревню как-то пришли трое белых мужчин, один значительно старше. Он был женат на дочери вождя аравуду. Они путешествовали от одной деревни к другой, пока однажды не подверглись нападению индейцев и не пали от рук нападавших.
Через год в джунглях обнаружился компас, принадлежавший Фосетту. Что странно, он был целым, рабочим, выглядел так, словно за ним аккуратно ухаживали и положили среди деревьев специально.
Хотя полковник настаивал, чтобы его не искали в случае, если вестей не будет больше года, отдельные энтузиасты после находки попытались организовать несколько спасательных экспедиций. Которые давали совершенно разные сведения.
По одной версии, полковник погиб, по другой был жив. Представители третьей рассказали, что нашли Фосетта в плену в одном из племён. Жена и второй сын отказались признать полковника по полученному описанию. Отыскалась даже могила несчастных, но привезённые кости не были останками Фоссета, Джека и Рэли, что уже гораздо позднее показал анализ ДНК.
Вину за смерть – убийство из милосердия, поскольку мужчины были больны и обречены на мучительную гибель, брали на себя десятки разных племён. Но ни одно не смогло дать каких-то внятных доказательств. Что породило ещё одну версию, уже за гранью: Фосетт основал среди индейцев колонию и сделал своего сына новым белым богом. Ради чего на самом деле отправился в эту рискованную экспедицию.
Ещё одна группа исследователей, самая малочисленная, верит в то, что полковник отыскал затерянные города Атлантиды, где и остался. А поскольку был твёрдо уверен в успехе своего прожекта, то специально не сообщил точного направления своего путешествия и настоял на том, чтобы его не искали.
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