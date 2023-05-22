Потерянный Фосетт: как путешественник-эзотерик превратился в легенду

Самая распространённая версия, объясняющая исчезновение, нападение агрессивных каннибалов. Весной 1932 года вскрылись новые обстоятельства. В посольстве в Рио объявился один миссионер с историей, которую ему поведала знакомая индианка. Женщина рассказала, что мужчин захватили индейцы племени арувуду. Сама рассказчица была из соседнего племени куйкурус. В их деревню как-то пришли трое белых мужчин, один значительно старше. Он был женат на дочери вождя аравуду. Они путешествовали от одной деревни к другой, пока однажды не подверглись нападению индейцев и не пали от рук нападавших.

Через год в джунглях обнаружился компас, принадлежавший Фосетту. Что странно, он был целым, рабочим, выглядел так, словно за ним аккуратно ухаживали и положили среди деревьев специально.