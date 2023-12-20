Мекраноти — это группа состоящая из нескольких сотен (относительно) малоизученных бразильских индейцев, живущих в лесах на юге Пара (штате на севере Бразилии).
Как и в доконтактные времена, привычный образ жизни этих индейцев основан на земледелии, охоте и рыболовстве.
Однако необычно данное племя тем, что у них существует необычная традиция, в которой мужчина может "побыть" с женщиной только тогда, когда вручит ей специальный подарок.
Заплатив непомерную сумму единственному пилоту, согласившемуся полететь в практически неизведанные уголки тропических лесов Амазонки, Густав Версвейвер сел на легкий самолет в маленьком городке в Бразилии и направился на поиски деревни бразильского племени Мекраноти.
Не имея даже обратного билета, молодой бельгийский антрополог наконец оказался на пути к осуществлению своей мечты. Он годами ждал возможности изучить один из самых отдаленных народов на земле. Добравшись до племени, он наладил с ними контакт и решил пожить среди них ровно 3 года.
Вернувшись домой Версвейвер написал целую книгу про традиции индейцев Мекраноти, поэтому только благодаря его трудам мы можем узнать об этом народе много чего интересного.
Небольшая деревня Мекраноти расположена в глубине амазонских лесов на севере Бразилии, наполненных жалящими муравьями, скорпионами, змеями и ядовитыми гусеницами.
Основным продуктом питания индейцев является сладкий картофель, который сажают исключительно женщины. Однако, в повседневное время индейцы также занимаются охотой и рыболовством.
Мекраноти обычно охотятся на мелких животных: обезьян, черепах, броненосцев. В очень редких случаях охотники встречают стада пекари (кабанов) или тапиров.
Индейцы Мекраноти необычны наличием существующей традиции ceкcyaльного-бартера, когда незамужние женщины обязаны предоставлять ceкcyaльныe услуги мужчинам общины в обмен на дары в виде бус, мяса, шкур животных и других предметов ценностей.
И чем моложе и красивее женщина, тем более ценные подарки она требует от мужчины взамен на брак или возможность провести с ней нoчь в удаленном месте от деревне на специальной кpoвати из стеблей.
Из-за этого многим молодым мужчинам (действительно) приходится одаривать женщин мясом, рыбой, и чем мяса будет больше, тем лучше для него.
А чтобы получить возможность жениться, многие молодые мужчины готовы рисковать своей жизнью, отправляясь на охоту за ягуарами, с целью принести его шкуру своей женщине, доказать ей свою смелость и готовность зaчaть сильного ребенка.
Но при всём этом такие женщины имеют более низкое социальное положение в племени из-за того, что ожидают подарков, еды и украшений от мужчин в обмен на своё тeлo, а не вносят свой вклад в пропитание и процветание племени.
Источник:
- Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников
- Они кормят грудью своих детей до самой школы
- Японцы ходят на свидание в масках
- Науру — как жители небольшого островного государства стали самыми толстыми людьми в мире
- Женщин в Индии заставляют отдавать органы мужчинам
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Женщины не вносят вклад в пропитание племени, а только трахаются за подарки? Понятно.
И тут же читаем
".....Основным продуктом питания индейцев является сладкий картофель, который сажают исключительно женщины..."
Походу, этот Густав Версвейвер при описании исследованного им племени слегка запутался.