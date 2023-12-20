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В бразильском племени Мекраноти женщины взаимодействуют с мужчинами только по принципу бартера

В бразильском племени Мекраноти женщины взаимодействуют с мужчинами только по принципу бартера

Автор:
20 декабря 2023 09:06
Сообщество : Путешествия
Метки: Мекраноти   бартер   в мире   женщины   люди   племя   факты   фото   
1598
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Мекраноти — это группа состоящая из нескольких сотен (относительно) малоизученных бразильских индейцев, живущих в лесах на юге Пара (штате на севере Бразилии).

Как и в доконтактные времена, привычный образ жизни этих индейцев основан на земледелии, охоте и рыболовстве.


Однако необычно данное племя тем, что у них существует необычная традиция, в которой мужчина может "побыть" с женщиной только тогда, когда вручит ей специальный подарок.

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Заплатив непомерную сумму единственному пилоту, согласившемуся полететь в практически неизведанные уголки тропических лесов Амазонки, Густав Версвейвер сел на легкий самолет в маленьком городке в Бразилии и направился на поиски деревни бразильского племени Мекраноти.

Не имея даже обратного билета, молодой бельгийский антрополог наконец оказался на пути к осуществлению своей мечты. Он годами ждал возможности изучить один из самых отдаленных народов на земле. Добравшись до племени, он наладил с ними контакт и решил пожить среди них ровно 3 года.

Вернувшись домой Версвейвер написал целую книгу про традиции индейцев Мекраноти, поэтому только благодаря его трудам мы можем узнать об этом народе много чего интересного.

Небольшая деревня Мекраноти расположена в глубине амазонских лесов на севере Бразилии, наполненных жалящими муравьями, скорпионами, змеями и ядовитыми гусеницами.

Основным продуктом питания индейцев является сладкий картофель, который сажают исключительно женщины. Однако, в повседневное время индейцы также занимаются охотой и рыболовством.

Мекраноти обычно охотятся на мелких животных: обезьян, черепах, броненосцев. В очень редких случаях охотники встречают стада пекари (кабанов) или тапиров.

Индейцы Мекраноти необычны наличием существующей традиции ceкcyaльного-бартера, когда незамужние женщины обязаны предоставлять ceкcyaльныe услуги мужчинам общины в обмен на дары в виде бус, мяса, шкур животных и других предметов ценностей.

И чем моложе и красивее женщина, тем более ценные подарки она требует от мужчины взамен на брак или возможность провести с ней нoчь в удаленном месте от деревне на специальной кpoвати из стеблей.

Из-за этого многим молодым мужчинам (действительно) приходится одаривать женщин мясом, рыбой, и чем мяса будет больше, тем лучше для него.

А чтобы получить возможность жениться, многие молодые мужчины готовы рисковать своей жизнью, отправляясь на охоту за ягуарами, с целью принести его шкуру своей женщине, доказать ей свою смелость и готовность зaчaть сильного ребенка.

Но при всём этом такие женщины имеют более низкое социальное положение в племени из-за того, что ожидают подарков, еды и украшений от мужчин в обмен на своё тeлo, а не вносят свой вклад в пропитание и процветание племени.


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Метки: Мекраноти   бартер   в мире   женщины   люди   племя   факты   фото   
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9  комментариев
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16k
ss 50 минут назад
Не надо всё валить на женщин племени Мекраноти. Так делают 99,99% всех женщин.
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677
Человек Разумный 4 минуты назад
Отдаленная деревня, с изолированной группой в джунглях, где женщины с маникюром и макияжем дают за мясо с углу деревни на листьях с городским освещением ? )
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9k
Maximvs 5 минут назад
Она выращивает картофель. кормит им мужчину, тот идет сытый на охоту, убивает зверя, приносит в деревню, кормит женщину, та дает. Потом, "сытая", вновь выращивает картофель и кормит мужчину. По моему, от такого порядка вещей все в плюсе.
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98
Мальчик в трусиках 9 минут назад
"....женщины имеют более низкое социальное положение в племени из-за того, что ожидают подарков, еды и украшений от мужчин в обмен на своё тeлo, а не вносят свой вклад в пропитание и процветание племени...."
_____________________
Женщины не вносят вклад в пропитание племени, а только трахаются за подарки? Понятно.
И тут же читаем
".....Основным продуктом питания индейцев является сладкий картофель, который сажают исключительно женщины..."
Походу, этот Густав Версвейвер при описании исследованного им племени слегка запутался.
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4k
Двестиграмм 19 минут назад
ты мэне я тэбе
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20k
Robin Hood 20 минут назад
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28k
AzuveR Полчаса назад
Тю, в нашем обществе такой бартер существует очень и очень давно.
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36k
Андрей Иванов 47 минут назад
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10k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Друг в недоумении - даже не нашёлся, что спросить.
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