В бразильском племени Мекраноти женщины взаимодействуют с мужчинами только по принципу бартера

Заплатив непомерную сумму единственному пилоту, согласившемуся полететь в практически неизведанные уголки тропических лесов Амазонки, Густав Версвейвер сел на легкий самолет в маленьком городке в Бразилии и направился на поиски деревни бразильского племени Мекраноти.

Не имея даже обратного билета, молодой бельгийский антрополог наконец оказался на пути к осуществлению своей мечты. Он годами ждал возможности изучить один из самых отдаленных народов на земле. Добравшись до племени, он наладил с ними контакт и решил пожить среди них ровно 3 года.

Вернувшись домой Версвейвер написал целую книгу про традиции индейцев Мекраноти, поэтому только благодаря его трудам мы можем узнать об этом народе много чего интересного.